Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Aguas con los fraudes cibernéticos chiapanecos

Lo que a continuación te comentaré amigo lector es un comentario que posteo el maestro Martin Gómez en su cuenta de Facebook, y la verdad es una buena advertencia, lamentablemente algunos cayeron en el garlito, pero, he aquí el comentario del maestro Martin Gómez: No sé si estén enterados, pero en México hubo una estafa masiva con aplicaciones prometiendo hasta un 10% diario de intereses. Apps cómo PBF Treasure Amazon. Agrega que, Lo sorprendente es que duró varios meses y la gente aparte creía que estaba invirtiendo en Amazon. Subraya de igual forma que, A mí me preguntaron dos personas sobre el tema, una sí se salvó de entrar, al mismo tiempo ahonda, Al otro por más que le expliqué que no era posible y que no tardaba en caer, terminó invirtiendo. Indica que, Lógicamente estaban pagando durante los primeros meses, por lo que mucha gente terminó metiendo ahorros y estimo se deben haber llevado varios millones. Así mismo el académico ilustra que, Hace dos días al parecer dejaron de poder retirar el dinero, todo mundo intentó retirar ante el pánico y básicamente dejó de servir. Y remarca al último, Lo curioso es que todavía la gente sentía que estaba invirtiendo, cuídense de este esquema tipo pirámide, no se dejen engañar por estas aplicaciones que solo te roban tu dinero. Amigos tapachultecos aguas, a cuidarse no solo de la pandemia sino de los fraudes cibernéticos. a cuidarse, porque era un ponzi o una flor de la abundancia más. Así es que amigos chiapanecos buzos caperuzos, sobre aviso no hay engaños, y quien no quiera ver visiones que no salga muy noche, sobre todo con la pandemia que hizo haciendo estragos en la sociedad…ver para comentar

LA TOYA DE HUEHUETAN UTILIZA CAMION OFICIAL PARA SU FIN PERSONAL…

Los habitantes de Huehuetán denuncian que un camión oficial del ayuntamiento de ese municipio se le ha visto con frecuencia acarrear escombro al municipio de Tapachula y al parecer, sin conceder, lo están llevando a tirar en una propiedad que adquirió la Presidenta de ese lugar Victoria Reyes, conocida como la Toya, cuando en realidad ese camión de volteo debe estar al servicio de la ciudadanía y no de la alcaldesa la Toya. Denuncian Públicamente que el Camión de Volteo que está asignado a Protección Civil del Ayuntamiento de Huehuetán, lo han estado utilizando para acarrear y tirar material de construcción en terrenos particulares al parecer propiedad de la presidenta de esa población cuando la situación está apremiante por que los fuertes aguaceros ha hecho estragos en algunos lugares y cuando se requiere un camino para poder sacar basura o escombro que se deslava por las fuertes lluvias nunca pueden dar el auxilio, pero eso sí, dijeron, para llevar escombro y material a la casa de la Toya a Tapachula siempre está al servicio. agregaron que, No obstante, de que el camión debe de estar al servicio de la ciudadanía es utilizado por órdenes de la Toya, para realizar trabajos de acarreos para su propiedad que posee en la ciudad de Tapachula, que no habar autoridad que sancione esa acción, acotaron…sin comentarios

EDILES MOROSO SERAN LLAMADOS, NO ENTREGAN CUENTA PUBLICA…

Nos enteramos que la diputada Ana Laura Romero Basurto, Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, presento una iniciativa de reforma al artículo 45, fracción XX de la Constitución Política del Estado, para sancionar con la destitución, mediante juicio político, a los ayuntamientos que omitan presentar su Cuenta Pública Anual. Esa iniciativa es plausible, pero, pero, que le aprueben va estar en chino, por un lado, por otro que se aplique es otro rollo, porque déjame decirte amigo lector que en la actualidad existen varios alcaldes morosos que les ha valido una celestial chingada entregar sus cuentas públicas. Un ejemplo claro es el edil cacahoateco que según existen documentos de señalamientos claros de parte de las autoridades que ese edil de estirpe priista no ha podido entregar su cuenta pública de más de un año, cierto o falso, el edil deambula sin pena y sin gloria. Al parecer, con esa iniciativa que presentó la legisladora Ana Laura la omisión en la presentación de la Cuenta Pública se considerará una violación grave a la Constitución, y por ello, aquel ayuntamiento que incumpla con esa obligación constitucional, podrá estar sujeto a un juicio político que puede culminar con su destitución del puesto. Eso conlleva a que los alcaldes se verán obligados a presentar sus cuentas públicas en tiempo y forma y así creemos se estará cumpliendo con los preceptos de la ley de la administración pública. Porque tenemos que entender que, “Los recursos son del pueblo, por ello el ocultar información de cómo se ejercen, también debe ser considerado un acto de corrupción, el cual debe ser sancionado de forma ejemplar”. Dicen en su iniciativa la legisladora local y bien dicho porque los alcaldes con respeto a los lectores, les ha valido madre la ley y a los diputados con calentarles las manos basta para que caminen en la impunidad. los ediles deben de tener en cuenta que esa una obligación y responsabilidad “Constitucional” la del rendimiento de cuentas a su pueblo o municipio, porque deberían leer investigar bien que ese precepto está plenamente establecido en el texto constitucional, empero a los ediles les ha valido madre, ya se van, ya viene el año de Hidalgo y nadie les llama a cuentas. En ese sentido la legisladora al presentar su iniciativa comentan que adujo, “la revisión de las Cuentas Públicas que realiza el Poder Legislativo Local, a través de la Auditoría Superior del Estado, permite conocer la aplicación y ejercicio de los recursos del pueblo Chiapaneco, es por ello -remarcó- que las cuentas públicas deben ser presentadas en tiempo y forma, para que puedan ser fiscalizadas y así, los ciudadanos conozcan en qué y en dónde se gastan, se invierten los recursos que manejan las autoridades locales. Es hora que los paniaguados diputados de la 4T, y demás partidos que conforman el congreso del estado ya inicien una operación en contra de esos ediles morosos, no que lo vienen haciendo en épocas electorales para presionar a los alcaldes y llevar agua a sus molinos, pero cada quien con su cada cual y para la legisladora nuestros reconocimientos…veremos y comentaremos…Sin más por el momento, amigo lector, hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK