#AJUSTES PRESUPUESTALES 2022.- Serias preocupaciones enfrenta el gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador en razón de los últimos acontecimientos: inundaciones y temblores cuyos gastos de atención no estaban contemplados en el presupuesto 2022 y que desde ahora están exigiendo que se resuelvan los problemas que van desde el rescate y desazolve de las casas, la salud de los habitantes y que advierten necesidades de construcción y reconstrucción de casas, así como de compra de enseres del hogar. Estos ajustes tendrán que hacerse y en este sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador a manifestado su voluntad para apoyar a los afectados, en coordinación con el gobierno de Hidalgo y el Estado de México. Sera una gran tarea la que realicen para efecto de recuperar el mínimo de normalidad en estas regiones. Apenas se están sintiendo los efectos de los desastres naturales.

#PRECISIONES DE GOBIERNO PARA EL 2024.- Una de las cuestiones que ha dejado claro el presidente Andrés Manuel López Obrador es que este tema de los desastres naturales, no es la arena política, ni el momento propicio para especular sobre el papel que esta jugando la Gobernadora de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Ella no esta en campaña para el 2024, esta colaborando para atender los efectos de estas catástrofes.

#EN CHIAPAS SE ALEBRESTA EL PANAL POR LA PRESENCIA DE ZOE. – Así como se especula por la presencia de Claudia Sheinbaum, en Chiapas se ha alebrestado el panal por la llegada del titular del IMSS, Zoé Robledo a la región de la frailesca, respaldado por un político muy apreciado en la zona, José Antonio Aguilar Bodegas, además del prominente empresario de la región, el Licenciado Marden Camacho y por el Presidente Municipal Mariano Rosales Zuarth. Esta información ha provocado que ya se hable de ajustes en los equipos políticos con rumbo al proceso electoral 2024.

#REACOMODOS Y ENROQUES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. – Al concluir en Septiembre el trabajo legislativo de muchos diputados del Congreso del Estado, se esperan reacomodos y enroques para ubicarlos en la estructura del gobierno estatal. Esto se estaría dando probablemente antes del cierre de este año.

#ALERTA A CARLOS GAM POR MISTER TRACTOR. – Los analistas que están observando algunos movimientos tanto de Nemecio Ponce como de Ernesto Gutiérrez “míster tractor”, lanzan una alerta al presidente municipal electo de Huixtla Carlos Gam para que se cuide de míster tractor que parece estarse apoderando de algunas decisiones del futuro ayuntamiento. Se ostenta como asesor, operador y gestor político, cuando en realidad es la sombra de un vividor.

#PRIMERA DAMA DE HONDURAS EN TAPACHULA. La primera dama de Honduras, Sofía García de Hernández, pidió al gobierno mexicano velar por los derechos humanos de la comunidad migrante en tránsito por México. Durante su visita al consulado de Honduras en Tapachula, la esposa del presidente Juan Orlando Hernández, expuso que los flujos de sus connacionales han aumentado hacia México y desde Sudamérica otros éxodos se generan, mismos que pasan por este país centroamericano y son atendidos.

“Nosotros lo que esperamos es que el mismo trato que en Honduras damos a los migrantes haitianos y africanos, se les dé a los hondureños en otros países como México”, agregó.

La representante del gobierno hondureño afirmó que siempre velarán por la migración ordenada y en regla, por lo que no puede criticar a favor o en contra de la política migratoria que México implementa ahora.

“La migración ha aumentado muchísimo porque las personas tienen la percepción que al llegar a la frontera con Estados Unidos los van a dejar pasar, por eso es importante hacer una revisión de las políticas migratorias en cada uno de los países de destino, cada uno de los países de origen, porque eso ha provocado un incremento de flujos de personas”, añadió.

#IMPUGNAN A LA CHAPULINA AIDA JIMENEZ SESMA. – Como decíamos la semana anterior, ya se veía venir el escándalo por la impugnación que han presentado tanto el PRI como el Morena en contra del PVEM esto a causa de la chapulina legisladora Aida Jiménez Sesma. Ya no tarda en resolver el tribunal sobre este pendiente que habrá de impactar principalmente en la vida del verde ecologista. Se había asignado a la magistrada Sofía Ruiz Olvera quien debía resolver, pero de última hora el día de ayer se cambió de ponencia y se asignó al cuestionado magistrado Gilberto Bátiz para emitir la resolución, esperemos que no decepcione y no termine prestándose a intereses políticos o económicos por encima de lo jurídico. Aida Jiménez Sesma habría de reflexionar en este sentido para no sufrir la vergüenza de ser relevada de esta legislatura, pero hay gente que no tiene vergüenza. Afirma que las argumentaciones jurídicas no son procedentes, aunque, más bien, decir eso resulta un auto engaño de su parte.

#RECONOCIMIENTO DE LCLUB PRIMERA PLANA AL DIARIO DE CHIAPAS. Mas de doscientos periodistas del Club Primera Plana, se conectaron para otorgar en un acto protocolario de manera virtual reconocimiento por la trayectoria del Diario de Chiapas. Y que, recibido por el timonel de este Diario y de la Radio del Diario, el maestro Gerardo Toledo Coutiño, fue un emotivo acto celebrado desde la torre digital.

#DEBEN CONTROLARSE LAS BALACERAS EN LA CAPITAL TUXTLA GUTIERREZ. – Los observadores se pronuncian por la necesidad de que la autoridad federal, estatal y municipal ponga freno a las balaceras en la capital del Estado y estas no se sigan considerando como parte de la normalidad. De lo contrario, se establecerá el riesgo que en otras ciudades se corre de una inseguridad “normal”, debe haber acciones prontas y mediatas.

#PRIMER FORO NACIONAL DE ENFERMERIA. – Este fin de semana se celebró en San Cristóbal de las Casas, bajo el liderazgo de Dra. Marta Elena Espinoza Méndez, el Primer Foro, “ENFERMERIA Y LOS RETOS DE LAS POLITICAS DE LA SALUD PUBLICA”, organizado por la Red Mexicana por el Desarrollo Político y Social de la Enfermería A.C., en el Cual, se presentó el programa de trabajo de la Red y su proyección en la agenda 2030.

#PLACIDO POR ANDAR DE ARRECHO TIENE CORONAVIRUS. – Los excesos y obsesiones en los políticos tienen un precio. Este es el caso concreto de Placido Humberto Morales Vázquez que cuando podía estar despachando sus asuntos en la Ciudad de México, se la pasa recorriendo en plena campaña por la gubernatura del estado ya sea interina o para el 2024, por lo menos en la Costa y San Cristóbal de las Casas. Ahora el premio, de acuerdo a la circular de su dependencia es que este septuagenario cayó como una víctima más del coronavirus, este es el karma por andar de arrecho promocionándose como futuro gobernante de Chiapas. Ya mejor que agarre juicio y aprenda a entender que han pasado sus mejores momentos.

#ERA PRESENCIARA ESTE FIN DE SEMANA SUS BUENOS RESULTADOS. – El senador de la república por nuestro estado de Chiapas óscar Eduardo Ramírez Aguilar asistirá el día de hoy a la toma de protesta del nuevo gobernador de zacatecas David Monreal y de quien fungió como su delegado especial representando a Morena y al PT en el pasado proceso electoral. Bien por el Jaguar Negro, quien está tejiendo fino con actores políticos nacionales, por cierto, antes de concluir esta semana, también desayuno en la Cd de México con su amigo el llamado Pollo Gallardo gobernador electo de San Luis Potosí y que entrará en funciones el próximo 26 de este mes.