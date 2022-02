Epígrafe

Marco Briones

Alcaldes del PVEM al amate

Este fin de semana, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, dio cumplimiento a la detención de los alcaldes de Bochil y Simojovel.

La primera detención se trata de Gildardo Zenteno, quien llegara a ocupar el cargo público postulado por el Partido Verde Ecologista de México en las elecciones de 2018,

El segundo caso se trata de Viridiana Hernández, quien también ocupó la encomienda en el mismo año y por el mismo partido.

Ambos personajes ya se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate”.

¿Pero, de qué se les acusa?

A Gildardo Zenteno, según el boletín que emitió la FGE, se le imputa la probable responsabilidad en el delito de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, cometido en contra de sus compañeras de cabildo. Sin embargo, todo parece indicar que ese fue el medio apropiado (por no decir pretexto) para que el Congreso del Estado aprobara su desafuero.

Aparentemente, también existe la posibilidad de otros delitos cometidos por el ex alcalde, entre ellos desvío de recursos (nada nuevo), evasión de la cuenta pública y otras irregularidades, como la adquisición de bienes materiales valuados en varios millones de pesos, los cuales definitivamente no cuadran con sus ingresos mensuales.

Este personaje que hoy se encuentra recluido, en las pasadas elecciones buscó apoderarse de nueva cuenta la alcaldía a través del PVEM imponiendo su pareja sentimental, quien, dicho sea de paso, se desempeñó como presidenta del DIF durante su mandato.

Con lo que no contaba el ahora ex alcalde, es que los habitantes de ese municipio se hartaron y le cobraron la factura, pues los resultados electorales no le favorecieron, el PRI-PAN-PRD, le dio una buena zarandeada de más de tres mil votos.

Por supuesto que el escenario no le favorece a este ex funcionario, quien luego de las elecciones buscó cobijo para ocultar sus fechorías a través de otros actores políticos que lo terminaron bateando, pues era inevitable que fuese huésped distinguido del amate.

En el caso de Viridiana Hernández, la FGE dio cumplimiento a la orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en el delito de desvío de recursos federales, también por no presentar la cuenta pública y por no rendir informes trimestrales y anuales al Congreso.

Aunado a ello, se presume que le lograron comprobar el financiamiento de la campaña de su pareja sentimental, quien ganó suciamente las elecciones postulado por el PVEM, y en ese supuesto, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas TEECH, deberá ordenar en próximas horas la anulación de esas elecciones, “Ya les ahorraron la chamba” ¿O tendrán más dudas?

Estos escenarios de corrupción se suman a lo que ocurrió en otros municipios donde el Partido Verde Ecologista de México, hizo de las suyas, buscando a toda costa que sus candidatos a través del fraude electoral lograran pasar por encima de la voluntad ciudadana.

Por cierto, este escándalo relativo a la detención de este par de personajes que venían siendo observados desde el inicio de sus administraciones es la punta del iceberg de otras posibles detenciones que, a decir de algunas fuentes, ya se cocinan a fuego medio y en próximos días estarían causando ejecución.

Breves epígrafes. –

Otra del PVEM:

En San Cristóbal de las Casas, luego del fraude electoral cometido el pasado seis de junio durante la jornada electoral, donde descaradamente el PVEM se robó las elecciones, parece que finalmente las cosas han comenzado a tomar un rumbo interesante, lo menos que podría ocurrir en ese municipio es la anulación de las elecciones.

++++++

Dato interesante:

Paralelo al Movimiento de Regeneración Nacional, Cuatro T, Morena o como usted le guste llamar, comenzó a tomar fuerza una nueva corriente política.

Tuve acceso a información confidencial, referente a la conformación de una súper estructura que se estará conformando con miras a 2024, su objetivo principal será el reclutamiento y creación de estructuras inteligentes.

Tengo en mi libreta de anotaciones el nombre de varios personajes que estarían participando en ella, solo les puedo adelantar que son gallos jugados, han participado en procesos electorales, han ganado y lo mejor de ello es que son muy buenos operadores. Pronto abundaré.