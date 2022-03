Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas

Ronda Política

Víctor Lara

Alianza PVEM-MORENA en Chiapas

En política como en la guerra y el amor, todo se vale y así es.

Se debe entender y comprender el contexto y que cada elección es única, que cada elección tiene sus propias características y peculiaridades.

Que muchas veces los electores, no son los mismos, pues tienen otros intereses, ya no digamos los actores políticos, muchas veces los escenarios políticos cambian de escenarios, las circunstancias los mueven.

Las elecciones pasadas han dejado huella y aprendizaje.

De la misma manera servirá para sentar las bases democráticas para acceder al poder a través de las elecciones, a través de las alianzas.

La lucha estuvo entre el PVEM y Morena partidos con fuerte presencia, partidos competitivos con posibilidades, pero que juntos podrían ser invencibles.

Así que es muy probable que se de la alianza en los seis ayuntamientos que contendrán este próximo año.

Eso va a generar que no haya desgastes y confrontaciones rumbo al 2024.

Pues han sido tiempos de refrendar amistades y querencias, muchos son los actores políticos que han convocado para comidas, desayunos y posadas, en otros casos cenas y otras veces solo borracheras, pero bueno cualquier pretexto es bueno para reunirse con amigos.

Ya lo hizo Plácido Humberto Morales Vázquez, Jorge Luis Llaven Abarca y en muchas veces el Jaguar Negro, quien por cierto ha generado mucha polémica su regreso público a Chiapas.

Muchos se ponen nerviosos con su presencia, con sus movimientos sigilosos, con sus reuniones, con las visitas que ha realizado.

Pero sobre todo por la pasarela en la que se ha convertido su oficina en Tuxtla, lo mismo van a buscarlo, presidentes municipales, diputados locales y federales, personajes y actores políticos de todo el estado y de diferentes partidos políticos.

Por supuesto qué hay afecto y muchos buscan lo que no tienen, “calor político” así que buscan el apapacho y la plática, el consejo y la mano del amigo.

Lo cierto es que tiene muchos seguidores, mucha gente lo quiere y también tiene sus enemigos políticos que también aprovechan la oportunidad para golpear en redes a través de un ejército de trolles y cuentas falsas.

ERA es ave de tempestades y lo saben propios y extraños, ha tenido la oportunidad de demostrarlo aquí y en todos lados; lo cierto es que si va.

Presentará ERA iniciativa en materia de Revocación de Mandato

• Propone que para el ejercicio democrático se baje el número de casillas hasta en un 50 por ciento, para que el INE no argumente gasto excesivo en esa materia.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, anunció que presentará una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, en materia de la habilitación de casillas para la jornada de este ejercicio democrático.

La propuesta del senador chiapaneco sería que el Instituto Nacional Electoral deberá habilitar para la jornada de Revocación de Mandato al menos el 50 por ciento de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior.

Y es que Eduardo Ramírez explicó que el párrafo del Artículo en mención a la fecha dice que el Instituto Nacional Electoral deberá habilitar para la jornada de Revocación de Mandato la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior.

El motivo de esta propuesta, dijo, es porque no puede equipararse este ejercicio democrático con una elección federal, por lo que no sería necesario la instalación de la misma cantidad de casillas, sino que podría realizarse hasta con un 50 por ciento de las que instalan en un proceso electoral federal.

De esta manera, explicó, el INE no pondría de pretexto el recorte presupuestal que la Cámara de Diputados determinó para este Instituto en su ejercicio fiscal 2022, para la instalación de casillas para este ejercicio democrático.

Lo anterior obedece a la ruta legal que marcó el INE…

Por lo que la… SCJN ordena al INE no posponer consulta de revocación de mandato.

El 17 de diciembre la autoridad electoral pospuso varias actividades relacionadas con la organización del referendo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) ordenó este miércoles al Instituto Nacional Electoral (INE) no posponer la consulta sobre la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La SCJN acordó admitir a trámite la controversia constitucional (…) promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral INE en el que determinó posponer la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022”, explicó el tribunal en un comunicado.

La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa en la que, en la mitad de su presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o dimita, esto ha sido criticado por la oposición, por considerarla como propaganda política.

Resultando ahora que el INE acató determinación de la SCJN: continuará con la Revocación de Mandato

El Instituto señaló que se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la Corte respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE), organizar la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el órgano electoral informó que recibió la determinación adoptada por la Comisión de Receso y acatará la decisión con el presupuesto existente.

No obstante, al emitir su posicionamiento, el Instituto señaló que se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización del ejercicio de participación ciudadana, ya que la determinación de la Corte “tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto”.

El órgano electoral explicó que la determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales.

Mensaje navideño

Sinceramente y desde lo más profundo de mi corazón; deseo en este evento tan extraordinario que es, la celebración del nacimiento Jesucristo, las personas se llenan de gozo por la enorme felicidad de este evento tan importante que la historia nos recuerda, particularmente celebro que a pesar de todo; de la incontrolable pandemia, de la situación económica que estamos pasando y de las circunstancias adversas, hoy estamos vivos; eso lo celebro y lo voy a celebrar, mi ánimo es que en compañía de tu hermosa familia también agradezcas a Dios del cielo, a nuestro creador, que llegamos a otro año y que nos permita concluirlo de la mejor manera, que el Nacimiento de Jesús, se refleje y se haga notar en un nuevo comienzo, en una nueva oportunidad de vivir y de intentar ser mejores, de valorar lo que tenemos, pero sobre todo de rectificar nuestras faltas y nuestros errores y que al estar conscientes de ello, asumamos una nueva forma de ver la vida; también he pedido a nuestro Dios, que este año venidero, nos siga manteniendo sanos, que todo sea diferente; que también sea próspero, que venga la felicidad, no como algo emotivo sino que venga a tu mente, Como una decisión, decide ser feliz, que venga mucha bonanza y que si Dios permite todos esos grandes sueños se nos hagan realidad, que se cumplan nuestras metas y proyectos; con todo mi afecto y mi corazón por consiguiente te deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo; nunca imagine que mi hermano en la austeridad me diera tanta prosperidad en el alma, bendiciones.

Gracias nos leemos pronto.

vimalalo@hotmail.com