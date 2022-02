Asesoría Legal

Amemos a nuestros hijos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los columnistas hablamos muchos temas, muchísimos y son de interés general, antes que nada, le doy gracias a esta importante Editorial la oportunidad de manifestar mis ideas y dar opiniones para que la gente abra debate y de esa manera también ellos externen sus opiniones, para mí, el escribir columnas es una adicción, no recuerdo, pero, decía mi abuela materna que en paz descanse y que amé mucho y le pido al creador la tenga en su santa paz y gloria, que yo cuando tenía desde 2 años de edad escribía y escribía, ¿Qué escribía? Nada, porque no se le entendía nada, eran solo garabatos, pero era una adicción por escribir y escribir en hojas, me súper encantaba escribir nada, hacer garabatos si, leía todos los libros de mi señora madre y me súper encantaba la historia de México de la cual me acabé tomos enteros, no era un Nerd pues en la escuela no me portaba tan bien que digamos, pero siempre sacaba buenas notas, fui malo de niño pues me gustaba hacerle maldades a mis compañeros, pero, defendía desde el kínder a mis compañeritas cuando alguien les pegaba o les hacía algo, eso lo traigo de nacimiento, y no sé porque, los columnistas escribimos muchas historias, externamos opiniones, incluso, muchos como yo se pierden en su trabajo y precisamente por ello pierden a sus familias, soy abogado, empresario y columnista de opinión, mi tiempo es muy medido, pero, prefiero ser columnista pues me deja satisfacciones, uno de los temas que más me gusta es hablar de los niños y niñas ya que hay papás que se pierden en su trabajo y no disfrutan a sus hijos diciendo que están cansados, hay niños y niñas que quieren jugar con papá y su mamá les dice que dejen a su papá pues está cansado, yo, tengo una hermosa hija de un año de edad a la cual amo profundamente, doy mi vida por ella, reconozco que el tiempo me absorbe, pero, el tiempo es para ellos y ellas, muchas personas son felices a su manera, su trabajo es su casa y su refugio, los niños pequeños quieren ver a papá o mamá pero están privados de verlos pues ellos trabajan y regresan muy noche, trabajan para alimentar a sus hijos, una persona, por mucho que trabaje debe guardar fuerzas para disfrutar un tiempo con sus hijos, cargarlos es más que suficiente, decirles diariamente que los aman para que sientan que no están solos, que los niños y niñas no se distancien por el simple hecho de no tener convivencia, la comunicación y confianza entre padres e hijos es muy importante, aunque también hay madres y padres que cuando ven a sus hijos hacen sus tareas, es una labor muy noble cuidar a los ángeles que Dios nos mande, enseñarles el camino de la verdad a Dios, no regañarlos por cualquier cosa pues los trauman con tantos gritos, no pegarles, sino, llamarles la atención con palabras correctas y sin decir groserías, la mayoría de las personas que tienen actualmente más de 30 años están orgullosos de que sus mamás les pegaban y que gracias a los palos y azotes que recibían ellos son “personas de bien”, creen haber recibido un trato correcto, por lo tanto, lo practican con su descendencia, y lo siguen haciendo porque no buscan alternativas de ayuda como por ejemplo las terapias psicológicas o bajar tutoriales de cómo ser un buen padre o una buena madre, los hijos deben recibir amor y más amor, pues eso a la larga les ayuda a saber que no están solos y que en cualquier momento pueden contar con papá o mamá, pero, si recibieron golpes o regaños lo más probable es que no digan nada por temor a recibir un regaño o enojo, muchos padres regañan a sus hijos por las bajas calificaciones, sin embargo, la labor de los padres es importante en la vida de sus hijos e hijas, hay madres que desde el vientre perdieron a sus hijos y nunca más vuelven a embarazarse, lo que tienen lo dan a sus sobrinos o sobrinas, cuando la familia es unida los sobrinos son agradecidos y ven como una segunda madre a la tía, pero cuando la familia es desunida, a los sobrinos les da igual si la tía les obsequia algo o no, pues con el paso del tiempo los hijos de familias desunidas cambian su forma de ser y carácter también, hay padres que nunca estuvieron preparados para serlos, dejan a su suerte a sus hijos aun viviendo con ellos en casa por la falta de comunicación y confianza, hay que recordar que la autoridad debe estar siempre en los padres, para ello, es muy importante mantener una actitud serena, tranquila y de dominio permanente, para orientar a los hijos e hijas hay que ser prudentes y constantes, no hay que perder la paciencia para rendirse fácilmente, no hay que proyectar en sus hijos los éxitos o fracasos propios, en los estudios, no hay que imponerles absolutamente nada, siempre, como padres, hay que estar en la mejor disposición para los hijos pero no hay que hacer nada que ellos puedan hacer solos pues deben aprender a hacer sus cosas por si solos, amarlos, no es abrazarlos de vez en cuando y después recriminarlos, gritarles o golpearlos, desde chicos hay que reconocerles las buenas acciones que ellos haga, las malas no, tener una comunicación concreta y clara entre padres e hijos es mejor, soy de la idea de que mes con mes hay que celebrar la llegada de los hijos a la vida de los padres, no es necesario hacer un gasto fuerte en grandes comidas, una reunión de familia con una buena comida, un obsequio no tan ostentoso es más que suficiente, pero, la parte más importante de la reunión es que se tomen fotos, convivan, hablen, no hay que esperar a que pase un año entero para festejar a uno de los hijos, hay que inculcar que la convivencia familiar es muy importante, esperar ese día de cada mes para celebrar es lo mejor, celebrar hoy el nacimiento de ese hijo, mañana no sabemos pues hay quienes viven la vida muy corta y todos estamos de paso en este mundo que no sabemos cuándo nos vamos, hay que amar a los hijos diariamente, hacérselos saber y demostrarlo las 24 horas, estar siempre disponibles para los hijos e hijas, hay que ser un buen ejemplo a seguir, los hijos aprenden mucho sobre cómo actuar al observar a sus padres, no hay que enfurecerse ni gritar frente a los hijos, hay que ser conscientes que los hijos siempre están observando, los niños que dan golpes imitan el modelo de agresión de sus casas, mejor, sirvan de ejemplo de las cualidades que desean cultivar en sus hijos.