AMLO: el vaso medio lleno

No somos elegidos por Dios, sino por el electorado, por lo tanto, buscamos el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia.

El ritual fue cumplido. Fue el décimo informe que rinde Andrés Manuel López Obrador y el tercero que está obligado por la Constitución.

Todos los han sido ejemplos propagandísticos para repetir mil veces una versión que, a la fuerza de martillarlo en la sociedad, se convierta en una “verdad a chaleco”.

Los datos duros realmente son cuestionables en cuanto al rigor académicos, ya que da como fuente los “datos” del Presidente o de sus subalternos.

Calificó como el gran logró, el frenar las privatizaciones, pero no habló de los resultados de su lucha contra la corrupción, que sigue campeando en todo el país; con morenistas como con el resto de la clase política.

De verdad, busqué en el discurso de ayer, elementos para configurarlo en un Informe Presidencial, que debería ir en anexos que presentó la secretaría de Gobernación que encabeza Adán López, en San Lázaro. Revisé el discurso y fue, como los otros 9, totalmente retórico, propagandístico y electorero.

Refirió de un récord “histórico” de remesas, inversión extranjera, aumento de salarios, que no incrementó la deuda, no se dieron devaluaciones, el crecimiento del 19% del Índice de la Bolsa y las importantes reservas de Banco de México.

Habló de haber cumplido 98 de los 100 compromisos de gobierno que anunció en el discurso de toma de posesión el 1 de diciembre del 2018. El año pasado dijo que había cumplido 95 de los 100. Subió 3 en un año.

Los compromisos. 1.- Cumplió a medias con la atención a pueblos indígenas; aumentó la pobreza extrema y la miseria en ese sector de la población creció. 2.- El principio de primero los pobres, ha sido selectivo y electoral. 3.- Las estancias infantiles desaparecieron. 4.- Estudiantes de escasos recursos no han recibido becas en su totalidad. 5.- Falso que estudiantes de Colegios de Bachilleres, escuelas técnicas, etcétera reciban una beca de 800 pesos mensuales. 6.- Tampoco, 300 mil estudiantes de universidades reciben una beca de 2,400 pesos mensuales. 7.- Fracasó el proyecto de las 100 universidades públicas nuevas. 8.- No se impulsa la formación artística desde la educación básica. 9.- No se promueve la investigación científica y tecnológica. 10.- Se canceló la reforma educativa para hacerla doctrinaria. 11.- No se cumplió con los damnificados de los sismos con trabajo, vivienda y servicios públicos. 12.- Colonias de la frontera norte, siguen marginadas. 13.- No hay salud médica para todos los mexicanos y los medicamentos no son gratuitos, por la escasez de los mismos. 14.- Cumplió con los topes salariales en la alta burocracia. 15.- Cumplió al aumentar pensión a ancianos. 16.- A medias con pensiones de incapacitados. 17.- A medias y con corrupción la contratación de ninis. 18.- A medias la construcción de caminos de concreto en Oaxaca, Guerrero, entre otros. 19.- Selectivos y electoreros son los apoyos ejidatarios, comuneros para la siembra de alimentos. 20.- La entrega de fertilizantes lo utilizan funcionarios del gobierno para impulsar electoralmente a Morena. 21.- Diconsa y Liconsa, no han cumplido con la compra a precios de garantía de arroz, trigo y leche. 22.- Está estancada la pesca en el país. 23.- Sembrando vida, resultó un fracaso ya que los campesinos se separan de la producción alimenticia para recibir apoyos para sembrar árboles; la meta no se ha cumplido. 24.- No cumplió con la fusión de Diconsa y Liconsa. 25.- No cumplió con los créditos a la palabra para comprar vacas y sementales. 26.- Tampoco dieron créditos a artesanos. 27.- Escamotean el impuesto minero a comunidades mineras. 28.- Aumentó el precio de la luz y la gasolina está sujeta al mercado internacional. 29.- Prometió evitar “moches” e intermediarios en los apoyos de gobierno. Son los Siervos de la Nación y Bienestar los intermediarios para impulso político.

30.- Cumplió con Banco Bienestar, pero sin planeación. 31.- Campea la corrupción en los programas de Bienestar. 32.- Cumplió con no aumentar impuestos; pero aumentó la deuda pública. 33.- No ha sido respetuoso del Banxico. 34.- Familiares de funcionarios brotan como hongos en el Gobierno. 35.- No se compró equipo de cómputo, lo que provocó ataques a portales del gobierno. 36.- A medidas cumplió lo de los secretarios particulares. 37.- Complicó con la cancelación de fideicomisos, pero no los sustituyó. 38.- Suprimió casi todas las estructuras y programas duplicados. 39.- Cumplió al reducir 50% de publicidad del Gobierno. 40.- Convivencias con contratistas vinculados a la función pública, no se acabaron. 41.- No se sabe si funcionarios usan en su domicilio a empleados de gobierno. 42.- A medidas cumplió con el bloqueo de calles por órdenes de funcionarios públicos. 43.- No se sabe su compraron mercancías que existían suficientemente en almacenes públicos. 44.- No cumplió. Se remodelaron oficinas y se compró mobiliario de lujo. 45.- Funcionarios menores tienen choferes. 46.- Siguen policías y militares al servicio de funcionarios y particulares. 47.- Creemos que se eliminaron partidas para vestuario y ceremonias del Presidente. 48.- Se cuidan las oficinas de empleados públicos de alto nivel. Los de bajo nivel siguen paupérrimas. 49.- Cumplió en bajar los gastos de organismos en el extranjero. 50.- No se trata con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas. 51 y 52.- No hay observadores ciudadanos ni de la ONU, en las convocatorias y licitaciones de compras de gobierno.

Aquí, a la mitad de las promesas, vemos que no se ha cumplido con la mayoría de sus propuestas y, quedan la descentralización del gobierno federal; se viola constantemente el Estado de Derecho; no se acabó con la impunidad; la portación de armas de fuego es común; el fraude electoral se sigue cometiendo; Saúl Huerta, diputado pederasta de Morena, demostró que siguen los “moches”; con el sector farmacéutico se demostró que se da preferencia a empresas internacionales a las nacionales; Acabó con Los Pinos; Desapareció el Estado Mayor Presidencial; fracasó la venta del avión presidencial; Terminaron las pensiones a expresidentes; No se impulsan fuentes de energía renovables; impidió el fracking; la CFE fracasó con el internet universal; Acabó con el NAICM y se perdieron 332 mil millones de pesos; Son superficiales las consultas ciudadanas, ¿para desprestigiarlas?; mantiene el ritmo de las mañaneras; Creó la Guardia Nacional; fue una vacilada la “Constitución Moral”; y no se ha promovido la lectura.

Así, que, en estricto análisis, no se ha cumplido ni de 25% de las propuestas en la mitad del mandato presidencial.

O, que cada mexicano haga su juicio.

Ah, y de la consolidación de la Cuarta Transformación, sólo quedará para el futuro son las pensiones sociales. Todo lo demás es, como ocurre cada sexenio (como en el paso de los faraones en Egipto) borra el pasado y a empezar de nuevo por que los nuevos próceres son los nuevos dueños de la verdad absoluta.

