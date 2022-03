Comentario Políticos

Armando Domínguez

AMLO necesita a Monreal como aliado y operador

Para comenzar… Algunos con más deseo que información, y otros con más extravío que puntería, vieron en la salida de Olga Sánchez Cordero de Gobernación y su llegada al Senado para presidir la Mesa Directiva un mensaje del presidente López Obrador al coordinador de Morena, Ricardo Monreal; un reacomodo para relegar a quien preside la Jucopo. Es cierto que la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento, pero es un hecho que AMLO necesita a Monreal como aliado y operador. Tan lo necesita que el propio Presidente pidió a Monreal operar la llegada de Sánchez Cordero. En horas, planchó su arribo, y desactivó el malestar interno —sobre todo entre las cuatro senadoras que aspiraban a presidir la Cámara alta—. López Obrador llamó por teléfono al coordinador de Morena, le pidió reunirse con la ahora exsecretaria y ayudarle a encabezar la Mesa Directiva. Monreal y Sánchez Cordero se encontraron en privado y el senador comenzó la operación la mañana del jueves, hasta que la información de lo que vendría se filtró. No hay ruptura entre Monreal y el Presidente, aunque sí distancia que contrasta con el primer tramo del sexenio. Pero la petición presidencial cayó como anillo al dedo al senador, que pudo mostrarse eficaz. Lo que tampoco hay es distancia entre Monreal y la exsecretaria. La duda la despejó la propia Sánchez Cordero en la plenaria del grupo parlamentario, donde estuvo sentada a la izquierda de Monreal, quien la ungió con votación a mano alzada y unánime. “Tú te legítimas día a día como el gran líder de esta bancada. Te legítimas por tus acciones, por tu institucionalidad, por el gran compañerismo que has construido a lo largo de estos tres años, “Te respetamos, te queremos y eres un gran líder”, dijo al senador. El coordinador no fue menos afectuoso en el trato. Los trascendidos sobre una revuelta interna que buscaba remover a Monreal de la coordinación terminaron cayendo por su propio peso. Él se fortaleció con la operación del arribo de Sánchez Cordero, recuperó la interlocución con el Presidente y aprovechó la planearía para enviar mensajes con las presencias que hubo en ella. De paso mandó otra señal de cercanía con el canciller Marcelo Ebrard, con quien tiene una relación cada vez más fluida. Parece que quienes querían moverle el piso, o leyeron mal la jugada, ¡Se precipitaron!, que, por cierto, el zacatecano ya trabaja en la candidatura presidencial, ojo.

El futuro de Pedro Gómez Bámaca, “dueño” de la CNTE en Chiapas, podría estar en el penal El Amate, si las autoridades correspondientes deciden investigar el destino de miles de millones de pesos que han pasado por sus manos y, posiblemente, hayan ido a parar a sus cuentas bancarias o de sus familiares más cercanos. Nada más del 2019 al 2021, la Secretaría de Educación ha entregado al SNTE-CNTE Sección VII de Chiapas, la cantidad de 2 mil 795 millones 280 mil 207 pesos con 94 centavos a la Caja de Ahorro. Por eso la pregunta: ¿Dónde están esos miles de millones de pesos? ¿Qué destino se le ha dado? ¿Fueron bien invertidos o están en bienes y cuentas bancarias de Gómez Bámaca? En gobiernos anteriores, los trabajadores eran obligados a formar parte de la Caja de Ahorro, con la aportación mínima del 2 por ciento de su sueldo y pagar altas tasas de interés; mientras que el año pasado, el Gobierno del Estado, a través de un Decreto, instruyó a la Administración Pública, entre ellas la Secretaría de Educación, no retener sueldos por aportaciones o préstamos en favor de terceros, incluyendo al SNTE, como consta en documentos oficiales. La Caja de Ahorro y Préstamo de los trabajadores de base y de confianza de la Sección 7 del SNTE-CNTE de Chiapas, es operado de forma absoluta y unilateral por Pedro Gómez Bámaca, a través de un Comité de Administración, integrado por cercanos a Don Pedro, que maneja los recursos aportados por más de 35 mil trabajadores de la educación; tan es así que el Periódico Oficial 212-Bis, de fecha 09 de diciembre del 2015, publicación número 1326-A-2015, del Reglamento de Caja de Ahorro y Préstamos de los Trabajadores de Base y Confianza…, en su artículo 1º quedó asentado que su “operatividad y funcionamiento interno es autónoma de cualquier agrupación sindical, así como de la Subsecretaría de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, es ajeno al manejo de los recursos por concepto de ahorros y préstamos de los trabajadores de la educación, ya que es facultad exclusiva del Comité de Administración de acuerdo con los lineamientos de su propio Reglamento; Comité de Administración de la Caja de Ahorro que está integrado por Ernesto Díaz Vázquez, como presidente; Efraín Penagos Pimienta, Tesorero; Ezequiel Rodríguez Roblero, Ángel Abelino Córdova Jonapá y José Domingo Pérez Hernández, como primer, segundo y tercer comisario, respectivamente. El Comité de Administración, presuntamente, en complicidad con Pedro Gómez Bámaca, decide la cantidad y a quienes pueden dar préstamos, beneficiando a amigos y personas del primer círculo del magisterio sindicalizado, incluso entre ellos deciden quienes ocuparán la administración del próximo Comité, pasándose por alto los estatutos del Reglamento del Periódico Oficial. En gobiernos anteriores, el Comité de Administración de la Caja de Ahorro de la Sección 7 del SNTE-CNTE, encabezado por Pedro Gómez Bámaca, instruía a la Secretaría de Educación que todos los trabajadores formarán parte de la Caja de Ahorro, sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de la base trabajadora afectando su economía familiar; como quien dice, Gómez Bámaca inscribía unilateralmente a los trabajadores en la Caja de Ahorro con el objeto de allegarse las aportaciones de los sueldos mensuales y respecto de los préstamos que otorgaba de manera condicionada, les imponía altas tasas de interés sin que los trabajadores tuvieran conocimiento de la fecha que empezaban sus descuentos, ni el monto de sus aportaciones, ni la fecha en que terminaba el dichoso préstamo, ya que nunca se les rindieron cuentas. Fichita.

Para finalizar… La consulta popular y del pasado para “enjuiciar” a los expresidentes, independientemente de la buena organización del Instituto Nacional Electoral (INE), (Quizá), no tuvo el resultado esperado, a pesar de lo que muchos digan y ahora sigan diciendo. La razón de la poca participación ciudadana es clara, una pregunta mal reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde muchos consideraron que era una pérdida de tiempo. La gente nunca consideró como una posibilidad que con la consulta fueran a ser enjuiciados los expresidentes. Simplemente porque la aplicación de la ley no está sujeta a consulta, se aplica y ya. Una participación por debajo del 8 por ciento, por lo que, la consulta resultó un fracaso, ya que se necesitaba del 40 por ciento de la lista nominal para ser vinculante. Además de una pregunta mal formulada, no es necesaria una consulta para que se investigue a alguien. Eso es un deber del Estado, la justicia no está sujeta a negociación. Preguntan algo de lo que ya sabemos la respuesta, todos quieren que se investigue y eventualmente se castigue a los responsables de delitos. Lo único que generó la consulta fue un show político y un despilfarro de dinero, abriendo heridas del pueblo abusado. Es seguir con lo mismo, hablando del pasado y no ver el presente y, sobre todo, pensar en el futuro. Y ahora nos enredamos, como siempre, en dimes y diretes, habrá quienes digan que en la consulta no hubo la convocatoria esperada porque la gente no quiso participar en algo tan absurdo. Mientras, el gobierno le echará la culpa a la Corte por haber cambiado la pregunta, al INE por no haber organizado bien la consulta o no haber hecho la publicidad necesaria. La verdad es que una vez más nos distraemos en asuntos del pasado que en nada benefician a la gente y nos alejamos del problema de fondo: la incapacidad gubernamental para llevar a juicio a quienes han infringido la ley. Otra vez, el lastre de la impunidad. ¿No sería más productivo que en lugar de gastar dinero de los contribuyentes en una consulta mal planteada donde la respuesta es obvia, se propusiera una reforma integral del sistema de justicia? La consulta no provocó interés en la gente, esa es la verdad. Cómo poder confiar en que se van a llevar a la justicia a los expresidentes que pudieron haber violado la ley, cuando actualmente no se ha podido llevar ante la misma, por ejemplo, a Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Debemos esforzarnos más en abatir y combatir la impunidad, más que en costosas e improductivas consultas populares. Los mexicanos merecemos que se atiendan y solucionen los problemas actuales por los que atraviesa el país, los cuales son muchos, dejemos que las instituciones hagan su trabajo bajo la premisa de aplicar la ley sin distingos. Hasta el día de hoy, la justicia sigue ciega, esa es la peor maldición que seguimos padeciendo los mexicanos como pueblo. Los promotores de la corrupción de sexenios anteriores siguen tan campantes, como si fueran beneficiarios de un trato de impunidad. No puede ser que después de tres años de la actual administración sigamos atorados en el pasado. No es sano seguir culpando de todos nuestros males a los anteriores gobernantes, hay que centrarse en resolver los problemas actuales y prepararnos para un futuro mejor, ¿Sí o no?

