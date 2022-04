Cafetómano

Bernardo Figueroa

AMLO prepara paquete de inversión

Tras su reunión con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), López Obrador anunció que prepara un paquete de inversión en conjunto con la industria privada para promover la reactivación económica en el país. Adelantó que no es la única iniciativa entre ambos sectores, pero que ésta se dará a conocer a finales de enero. “Esta inversión está impulsando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. (…) Entonces con esa inversión que está llegando se está reactivando la economía, pero además estamos apoyando mucho de abajo hacia arriba, no sólo es lo que llega de arriba hacia abajo”, añadió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que confía en la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos porque hay una buena relación con ese país y ya existe una norma que acota sus actividades en México. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aclaró que los agentes de la DEA ya no pueden hacer nada a espaldas del gobierno de México

A cinco años de descubrirse que el comandante federal Iván Reyes Arzate, -brazo derecho de Genaro García Luna y enlace oficial de la DEA en México- formaba parte de la nómina de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la dependencia estadunidense no ha implementado acciones correctivas las cuales eviten que el narco siga reclutando o cazando agentes mexicanos adscritos a su programa de Unidades de Investigaciones Sensibles (SIUs).

Ante esto, López Obrador recordó que en este gobierno se logró publicar una norma para no permitir que los agentes de la DEA porten armas, que exista un número determinado trabajando en el país y deben avisar sobre sus actividades. En este sentido, aseguró que no están violando esta reglamentación “no tenemos información de que estén haciendo actividades sin informar al gobierno de México”. “No son las mismas condiciones de antes, ellos no podrían hacer algo a espaldas de nosotros, no podrían llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso, por ejemplo, ni se atreverían a plantear, además tengo que reconocer que han sido muy respetuosos y el embajador ha resultado una gente que ayuda para que se mejoren las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos, la suerte que se tiene es que este embajador entre otras cosas, tiene virtudes y cosas favorables”, destacó. El jefe del Ejecutivo federal comentó que se tiene muy buena relación con Estados Unidos y en especial con el embajador Ken Salazar al que considera una persona responsable.

EL TREN MAYA

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo de los hoteleros de la Riviera Maya para que permitan la construcción de un nuevo trazo del Tren Maya que ahora tendría que pasar a espaldas de los complejos turísticos instalados en la playa. En conferencia matutina, el mandatario dio a conocer que instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajar al sureste mexicano para hablar con los empresarios y evitar que se detengan las obras.

«Aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya, que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya, ojalá y cooperen, no les afecta sus terrenos, es decir, la parte que tienen construida, se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, ya no es a la orilla de la playa sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo», destacó.

SIN TRÁFICO DE NOTARIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le «consta» que en la Ciudad de México no hay tráfico de notarías, pues aseguró que cuando fue jefe de Gobierno de la capital del país no se entregaron nuevas ni recomendó a alguien para que recibiera una. «Me consta que en la Ciudad de México no hay este tráfico de notarías, en el tiempo que yo fui jefe de Gobierno no hubo ni una entrega nueva de notaría, para decirlo bien yo no recomendé a nadie para que le dieran una notaría como tampoco recomendé a nadie para que le dieran sus placas de taxi, no recomendé a nadie para manejar el negocio de las grúas, una vez les platiqué que por la fobia en contra nuestra», dijo en La Mañanera desde Palacio Nacional. Te recomendamos: Este año se concluirá la construcción de 300 PILARES en CdMx, asegura Sheinbaum, Sin embargo, López Obrador indicó que le pedirá al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informar sobre las notarías, aunque consideró que éstas «han cambiado bastante, porque los mismos notarios están cuidando que termine con el influyentismo» y que se cumplan procedimientos establecidos en la ley». «Ojalá que acabe con la práctica de entregar las notarías por razones políticas, cada fin de sexenio que los gobiernos terminan o quienes se van entregan notarías, esa era la práctica, pero no se escucha ya mucho sobre eso y considero que lo están atendiendo los mismos notarios, ellos están al tanto y haciendo denuncias», agregó. Resaltó que, durante su administración como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, vio cómo los notarios trabajaban «con independencia» y «ejerciendo su autonomía».

Desde el café: AMLO envía buenos deseos a Algodoneros de Guasave en la Liga del Pacífico López Obrador aprovechó un espacio en su conferencia para desearle buena suerte a los Algodoneros de Guasave en la Liga del Pacífico; luego de que el equipo de béisbol se colocara por encima de Charros de Jalisco y Águilas de Mexicali, que terminaron con la misma cifra. “Le deseo que le vaya bien a Guasave, en términos beisbolísticos esto es lo que nos sacó del hoyo, llega a más de 10 millones de familias. Ahora la inversión por el Tratado, abajo esto más los programas de Bienestar y de todas maneras hay mucha obra pública”, declaró… Para Terminar: “La democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto del hombre como ser racional” lo dijo el político estadounidense John FitzGerald Kennedy.

“Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal”.

cafetomano@hotmail.com