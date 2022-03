Poder y Dinero

AMLO recluta a opositores perdedores

Perdieron elecciones en sus estados

Lloriquea PAN, por su partida

De ese tamaño es su inseguridad

Firme Sheinbaum; oposición, nada

Hasta en las democracias más puras, como los Estados Unidos y Suiza una minoría privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada.

Mijail Bakunin (1814-1876) Revolucionario ruso.

Víctor Sánchez Baños

Para qué tanto brinco, estando el piso tan parejo, reza el refrán.

En el PRI y el PAN, están muy preocupados por que el presidente Andrés Manuel López Obrador, recluta a virtuales exgobernadores de su oposición.

La sobrerreacción de legisladores y dirigentes del PRIAN, es totalmente irreflexiva. Creen que ello rompe con la alianza opositora que conforman con el PRD.

De verdad, dan penita ajena.

Por un lado, hay razones de mayor fondo en esas decisiones que el romper con la alianza de la oposición con miras a la elección presidencial.

No tiemblen. Se van los gobernadores que perdieron sus elecciones. O, es necesario mantenerlos bajo sus filas porque tienen redes internas en esos estados para poder remontar la paliza que les dieron en las pasadas elecciones.

Los quieren guardar como recuerdo, por que como estrategas no creo que sirvan de mucho. Ni el sinaloense Quirino Ordaz, ni mucho menos Antonio Echavarría de Nayarit.

Pero déjenme replantear lo que hay de la designación como candidato a la gubernatura de Quirino Ordaz a la gubernatura de Sinaloa, hace seis años.

No llegó como elección del llamado “Chilorio Power”, sino pese a este poderoso grupo en esa entidad, en el cual están Francisco Galindo Ochoa quien, al lado de David López, buscaban influir al máximo la sucesión en Sinaloa con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Ligados al Grupo Atlacomulco, desde los tiempos de la gubernatura de Alfredo del Mazo, en los 80s, que destacaban Carlos Almada, un inteligente y dedicado servidor público, quien llegó a la embajada de México en Tokio. Entre muchos más.

Sin embargo, Peña Nieto, los traicionó. Mandó a Quirino Ordaz, por recomendación del entonces secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, a la candidatura del PRI, ante un terrorífico y desastroso sexenio de Mario López Valdés.

La relación de Cienfuegos con Quirino, es estrecha. El gobernador sinaloense, se casó como Risa Isela Fuentes, hija de Luis Ángel Fuentes, general de división y exdirector del Colegio Militar, con quien el extitular de SEDENA mantiene desde la juventud estrechos lazos de amistad. Quirino, administraba hoteles de la familia en Mazatlán.

Hay una deuda moral que tiene la 4T con Cienfuegos. ¿Será que le otorgan a Quirino esa embajada, la segunda más importante después de Estados Unidos?

El caso de Echavarría, iría a petición del secretario de Gobernación Adán López, quien fue compañero de escaño en el Senado de su madre, María Elena García Gómez.

El lloriqueo de dirigentes panistas, por la salida de esos personajes, denotan la fragilidad de la alianza. No sobre sus lazos políticos, sino por la falta de valores para enfrentar a Morena y, seguramente, a Claudia Sheinbaum, en las elecciones del 2024.

No tienen un solo gallo. Todos son pollitos enclenques. No hacen bulto y no han iniciado campaña, cuando Claudia lleva ventas muy importantes.

Quien pega primero, pega dos veces.

Cuidar las formas internas entre priistas y panistas, así como perredistas, demuestra lo alejado de las nuevas tendencias de política práctica. No le han aprendido los motivos por los que ganó AMLO en el 2018.

PODEROSOS CABALLEROS

Gatell, odio a médicos y maestros

En 2020, en todo el país, de 4,203 servidores públicos que fallecieron por Covid, 2,396 fueron maestros y 701 médicos, 292 policías. La indolencia del funcionario público es criminal. México es considerado el segundo país en el mundo con el más alto índice de mortandad de médicos, enfermeras y personal sanitario. Hay un responsable con nombre y apellido: Hugo López Gatell, subsecretario de Salud. Pero, a ello se suma que somos la cuarta nación en el mundo con mayores defunciones en lo que va del año. Políticos que se dicen científicos y son únicamente un insulto a los sentimientos de humanidad. Que Hugo debe renunciar, piden varios sectores, pues es algo tarde para ello. Después de medio millón de muertos. Pero, que debe ser juzgado por su indolencia, irresponsabilidad y criminal acción política, es definitivo. No puede quedarse impune. Ya sea en México o en tribunales internacionales, pero debe haber justicia a cienos de miles de muertos y la manera caótica con de manejar la pandemia de covid19.

19-s, la tierra grita

El documental realizado por TV Azteca Documentales, bajo el liderazgo de Benjamín Salinas Sada, 19-S, La Tierra Grita, es un trabajo de investigación definitivamente profundo e ilustrativo, con rigor académico. Da a conocer datos que son inéditos: México, está en la zona más sísmica y volcánica del planeta. Presenta los riesgos de un terremoto de gran magnitud que podría ser ocasionado por la erupción de un volcán activo. Este documenta fue exhibido por su alta calidad, en el prestigiado Reel World Film Festival de Toronto, en Canadá, en 2918. Se transmitirá su segunda parte el próximo sábado a las 17 horas en ADN40.

Posadas en Bancarrota

Todo hace indicar que Grupo Posadas, el más importante grupo hotelero del país, que preside Carlos Azcárraga, irá a capítulo 11 en Estados Unidos, para pedir protección de las leyes estadounidenses y evitar cerrar sus instalaciones. La bancarrota se tomó en un acuerdo entre accionistas pasado 9 de septiembre, para buscar una reestructuración de pasivos superiores a los 423 millones de dólares. El origen de la crisis fue la pandemia, que dejó miles de cuartos de hotel en todas las ciudades del país, sin ocupar. Una tragedia.

Layda Sansores

Sin un discurso que lleve substancia para los campechanos, protestó como Layda Sansores, como gobernadora. La morenista, experredista, expriista e hija de Carlos Sansores Pérez, exlíder del PRI y exgobernador en Campeche, no tiene nada que ofrecer a sus gobernados. Si ponen el discurso de cualquiera de los gobernadores de otras entidades, sólo se le tiene que tropicalizar y es exactamente lo mismo. Acabar con la robadera, sólo recordamos que esto es ancestral. No mencionó los nombres de Alejandro Moreno, ni de los anteriores gobernadores, no sea y se acuerden del pasado de los gobernadores hasta más allá de los años de Luis Echeverría.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SORIANA

Bajo el liderazgo de Francisco Javier Martín Bringas, de Soriana Fundación, y con la dirección de Teresa García Plata, de la Red de Bancos de Alimentos de México, a través de la Campaña de Aportación de Clientes, que opera en 515 tiendas en 29 estados del país. En 2020 recaudó 4.44 millones de pesos que canalizaron a 43 bancos de alimentos.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos