Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

AMLO, se compromete a investigar al corrupto sacamuelas Pinot del SUICOBACH…

Pasando a otras cosas amigo lector déjame decirte que en la mañanera de este lunes que ofrece el presidente de México Andrés Manuel López Obrador un colega al hacer uso de la palabra dio cuentas al presidente de la galopante corrupción que realizara durante más de 17años el nefasto seudolíder Víctor Manuel Pinot conocido como “el Sacamuelas”. Ahí el presidente se comprometió que la secretaría de educación atenderá el caso hasta sus últimas consecuencias, esa noticia que ya circula en redes fue bien recibida por los trabajadores del Colegio de Bachilleres quienes con alegría manifestaron a este columnista que el SUICOBACH ha permanecido secuestrado por lo menos 8 años por el nefasto, Víctor Manuel Pinot Juárez y sus secuaces. El sacamuelas, agregaron Pinot pretende reelegirse, al menos otros seis años más y eso no estamos dispuestos a aceptarlo señalaron los trabajadores sindicalizados del COBACH y que vean una oportunidad para derrocar el feudo que ha sentado el perverso y corrupto sacamuelas Víctor Pinot quien se niega junto con su recua de rémoras a los que llama sus camaradas colaboradores a dejar el cargo que le ha dejado jugosa fortuna. Esos perversos ladrones y saqueadores del SUICOBACH, agregaron los trabajadores del COBACH, encabezados por el Sacamuelas que ha puesto en marcha el nepotismo en su máxima expresión, se olvidaron del compromiso que contrajeron con la base trabajadora, que es la de velar por nuestros derechos e intereses, pero el sacamuelas, por el contrario, se han apoderado, han tomado secuestrado a nuestro sindicato y creen que el sindicato les pertenece, que es una mina de oro donde únicamente hay cabida para los familiares, compadres y amigos del Sacamuelas Pinot y su recua o gavilla de mediocres vividores que solo la pasan paseando, menos cumplir con sus labores». El nefasto Sacamuelas mediante sus bloqueos de carreta y toma de casetas de cobro pretendió chantajear y presionar al gobierno, al mismo tiempo de exigir cárcel para Pinot, que se aplique la ley por haber secuestrado las vías de comunicación federal. las maniobras y manipulación que el sacamuelas Víctor Pinot -dijeron- está usando para minimizar los trabajos que estamos realizando al interior de nuestro sindicato para poder llevar a cabo el cambio de manera democrática, no le han funcionado y por eso ahora busca la forma de chantajear al gobierno creando desestabilizaciones las cuales deben ser sancionadas con cárcel. Queremos decirles a nuestros compañeros que no se dejen amenazar, amedrentar o chantajear por parte de los rémoras y emisarios del sacamuelas Pinot, ya que todo eso está sustentado legalmente a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero las amenazas con expulsar a los trabajadores que apoyen con su voto el cambio está latente por parte del sacamuelas que ve con rabia su derrocamiento. Al final los trabajadores urgieron al gobernador y al fiscal general del estado se le finque responsabilidades al líder de pacotilla, el corrupto y perverso Sacamuelas conocido como Víctor Pinot, por pretender crear la ingobernabilidad con sus perversas estrategias de bloqueos de carreteras. Bueno pues ojalá el gobernador atienda ese reclamo ya que el presidente López Obrador ya está tomando cartas en ese tema tan espinoso y corrupto, pero amigo lector, a mí que te importa…ver para comentar

EXITOSA PARTICIPACION DE LA FISCALIA DE JUSTICIA ESTATAL EN CURSO…

El fiscal general Olaf Gómez Hernández dio a conocer que esa fiscalía a su cargo, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, cuyo titular es Gilberto Lau, toma parte en el Curso de Capacitación “Sistema Penal Acusatorio”, impartido por el Juzgado de Control, Región 02, de Tapachula. agrego que en el ámbito de coordinación institucional entre la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, Fiscales del Ministerio Público Investigador adscritos a la Fiscalía de Inmigrantes, participaron en el Curso “Sistema Penal Acusatorio”, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos en el desahogo de las etapas de un proceso en el Sistema de Justicia Penal. Además, comento el funcionario estatal que, basados en el tema abordado, los Fiscales del Ministerio Público Investigador contarán con mayores herramientas de trabajo que les permitan intervenir con profesionalismo en los asuntos que se ventilan en los diferentes Juzgados, y lograr así las sentencias condenatorias. Cabe destacar que ese curso fue impartido en la Sala de Juntas de la Fiscalía de Inmigrantes, con sede en Tapachula, Chiapas, por Rafael Flores Rodríguez, juez de Control y Enjuiciamiento, Región 02, de Tapachula. Al final el responsable de la impartición de justicia enfatizó “La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos de capacitar continuamente a su personal, de tal manera que se pueda garantizar el Estado de Derecho y que ninguna conducta delictiva pueda quedar impune”…Sin comentarios…Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK