Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Ante aumento considerable del Covid, hay que echarle el último empujón para cuidarnos

La situación del covid 19 en Chiapas, ha preocupado a muchos, que consideran que los contagios han aumentado considerablemente, y que el riesgo del rebrote podría significar complicaciones muy diferente a cuando arrancó la pandemia en México, desde principio de Marzo del año pasado (2020), y las presunciones de la población señalan que el escenario es muy diferente, porque el año pasado no hubo fiestas navideñas ni de nuevo año, menos de “Día de Reyes”, que según expertos y el sentido común es el fenómeno que nos está pegando muy fuerte con los enfermos del virus en este inicio del 2021.

Lamentablemente pese a los llamados de la autoridades, de la iglesia católica y cristiana, la gente se resistió a cumplir con los llamados de prevención, y no se guardó en los día festivos de diciembre, que son las consecuencias y efectos del ahora, que haya mucha contaminación del coronavirus, y que inclusive ha alcanzado a mucha gente famosa o que es conocida, y eso se ha convertido en preocupación e inquietud, pero eso no desestima que mucha culpa fue por nosotros mismos que no aceptamos la conciencia de los llamados preventivos y que importó más el apapacho, los abrazos y besos en las mejillas en el fin de año, que los llamados a hacer conciencia social.

Hasta ahora en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los contagios y enfermos se han acrecentado, las propias redes sociales son la mejor plataforma de la información donde se dan a conocer los nombres de los fallecidos por covid, aunque evidentemente algunos buscan el alarmismo de que las cosas se han descontrolado, pero eso no impide que los números se hayan elevado, por eso es el momento de que sigamos en este inicio del 2021, cuidándonos y protegiendo a nuestras familias, porque en efecto el virus sigue en las calles, y si no respondemos a los llamados preventivos, entonces sí, el peligro podría ser mayor.

Los descontroles poblacionales del mes de diciembre -24 y 31- son los resultados que lamentablemente se están pagando, por eso tenemos que cumplir con los llamados oficiales y de las iglesias para “atemperar”, la movilización social, sobre todo que se sigan con las medidas del uso del cubrebocas, la sana distancia, y el lavarse las manos. Tenemos que echar el último empujón y ser responsables, porque las vacunas ya llegaron a México, y habrá que asumir responsabilidades con nuestras familias para evitar que estos días sean considerados como peligrosos.

El Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez: “Estamos viendo más casos, más complicaciones y un escenario preocupante”.

Por eso este domingo, el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, dijo que “Es urgente que continuemos cuidándonos, porque si pensamos que no nos va a pasar nada, la vamos a pasar peor y pagaremos el precio de nuestra irresponsabilidad”, sostuvo el representante de la iglesia católica.

El clérigo afirmó que será un error pensar que las condiciones actuales son más seguras que en los últimos 10 meses, de hecho, pidió no caer en la desesperación y en la falsa confianza, que nos lleven a cometer el error de relajar los cuidados, y que esto solo acarree más contagios y muertes. Puntualizó también que sería un error seguir pensando que la semaforización epidemiológica actual implica mejores condiciones, cuando estamos viendo más casos, más complicaciones y un escenario preocupante. (Diario de Chiapas)

“Este virus estará con nosotros mucho tiempo, pero no se trata de temerle, sino de tener los cuidados necesarios, cuidarnos entre todos para disminuir los contagios; prevenir es la mejor vacuna contra este virus”. (Sic).

En este contexto, lamentó que haya personas “necias” que continúan con las reuniones, cuando se les ha pedido que no; también reprobó que los jóvenes asistan a lugares cerrados donde el riesgo de contagiarse es muy alto, y agregó: “Y si son asintomáticos entonces es más peligroso para la gente que esté a su alrededor, por eso les pido quedarnos en casa y salir solo en caso de ser necesario”, recomendó.

Juan Pueblo. – Los hechos del domingo en Mitzitón, una comunidad de San Cristóbal de las casas, debería de preocupar, porque aparece nuevamente la figura de la lucha religiosa en Chiapas, y eso no conviene a nadie, sobre todo porque estamos en un proceso electoral, y si no se utiliza el buen diálogo político, las cosas podrían tomar otro cariz, porque no falta la gente que se aprovecha echarle gasolina a las hogueras, y que tampoco se vuelva un asunto de carácter político-partidista. Urge atender este caso de Mitzitón, y buscar los canales de diálogo para que la sangre no llegue al rio en un conflicto religioso donde se destruyeron casas habitación de evangélicos. El 2021 debería cuidarse con mucha inteligencia y responsabilidad.

Rapiditas. – El senador Eduardo Ramírez sostuvo comunicación telefónica con el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, a quien dirigió un oficio solicitando de manera respetuosa la implementación de las medidas publicadas en el Decreto Presidencial en favor de la disminución del IVA en la Frontera Sur, que beneficia a 18 municipios chiapanecos. Ramírez Aguilar agradeció la pronta intervención de las autoridades tributarias que han puesto a disposición de los contribuyentes una aplicación electrónica para dar a conocer los beneficios fiscales para la región y cómo acceder a ellos. Dijo al final que es sin duda un excelente estímulo para incentivar la recuperación económica en la zona fronteriza que permea hacia todo el Estado de manera estratégica…Todo apunta que el candidato para la capital de Chiapas, de MORENA, PT y el PVEM será Marcelo Toledo, quien se encuentra mejor posesionado con encuestas, expresiones populares, y cartas de presentación con mayor honestidad pública, y el que mejor garantiza bajar recursos públicos federales y estatales que es lo que quiere en estos momentos Tuxtla Gutiérrez, ante el abandono que priva como nunca en la historia de los Ayuntamientos municipales capitalinos en el actual gobierno de Carlos Morales Vázquez….Seria un auténtico candidato fuerte y con ingredientes especiales por sus relaciones políticas con muchos de MORENA…Dixe.