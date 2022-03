Comentario Zeta

Carlos Z, Cadena

Ante el nuevo salario mínimo, la carestía del huevo y el pollo por las nubes.

Nadie pude negar que el aumento del 15 por ciento al salario mínimo para este 2021, se volvió una medida de bajo impacto para los chiapanecos, ya que los precios de los combustibles y de los productos básicos incrementan drásticamente todos los días, como una especie de sube y baja, pero al fin el alza se siente.

Al inicio del año, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación que, en el caso de la gasolina Magna el aumento sería de 3.33 por ciento, al igual que la Premium.

Durante las primeras semanas de 2021, el precio —en promedio— de la gasolina Magna se encontraba en 18.97 pesos y la Premium en 19.13 pesos, mientras que el Diésel, superaba los 20 pesos. Actualmente, el incremento de estos precios ha sido de casi cincuenta centavos por litro, es decir, la Magna se encuentra en más de 19 pesos y la Premium cerca de los 20 pesos.

A lo anterior, capitalinos apuntan que, pese al aumento al salario mínimo, es casi insostenible vivir dignamente, ya que la economía ya no da para adquirir siquiera los servicios básicos.

“Por lo del consumo ya la situación económica está complicada entonces sí nos afecta… fueron unos centavos, pero sí se percibe”. En cuanto a dos productos de la canasta básica, esenciales, como lo son el huevo y el pollo, un lapso de 15 días incrementaron hasta 10 pesos. Al acudir a los supermercados y tiendas de autoservicio, el cono de huevo se encuentra entre los 60 a 65 pesos, mientras que, en los mercados, el precio se mantiene en 60 pesos, sin embargo, este producto siempre presenta cambios en su costo. (Sic-Diario de Chiapas)

Sin embargo, el kilogramo de pollo, fue el producto básico con más incremento. Actualmente el kilogramo de pollo se encuentra en 65 pesos, el cual, en menos de 15 días aumentó 10 pesos.

A principios de 2021, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), informó que los precios de productos básicos incrementaron en promedio un 15 por ciento, y esta escalada en los precios de canasta básica se debe a la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas, bebidas azucaradas y cigarros.

El Senador Eduardo Ramírez, recibió a Presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Allá en la capital del país, el Presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, dio la bienvenida a nombre de todos los senadores que conforman las distintas fuerzas políticas de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, quien como parte de una visita oficial al país visitó la sede oficial de los legisladores mexicanos.

Ramírez Aguilar destacó que este encuentro es especialmente significativo debido al momento que nuestros países y el mundo entero enfrentan por la pandemia de la COVID-19. Reconoció que en materia de salud y como una respuesta concreta para superar la pandemia de COVID-19, los Gobiernos de México y de Argentina acordaron, junto con laboratorios y el sector privado, realizar la producción conjunta de vacunas. “Esta es una muestra de lo que podemos hacer y construir juntos”.

Eduardo Ramírez recordó que México y Argentina han forjado sólidos lazos de amistad desde el establecimiento formal de relaciones diplomáticas en 1888 y han alcanzado un alto grado de integración y complementariedad en los ámbitos de la cooperación económica, del comercio y de las inversiones.

Al final Eduardo Ramírez hizo la entrega de un busto del senador chiapaneco Belisario Domínguez, ya que representa un estandarte y símbolo de la libertad de expresión y del compromiso por el combate a las desigualdades.

Se firma importante convenio. La Secretaría de Obras Públicas del Estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se fortalece la capacitación de los trabajadores de ambas instituciones, y en el impulso del plan de trabajo denominado Responsabilidad Social Empresarial, en beneficio de la sociedad y el desarrollo de la entidad. En este sentido, el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, expresó que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas le ha dado un impulso a la infraestructura, a través de un modelo de transparencia y honestidad, haciendo rendir los recursos en favor de los que menos tienen, en una sinergia que hoy en día, dijo, compartimos con la CMIC.

Al resaltar que se trata de unir esfuerzos en torno a una misma voluntad que es la de servir al pueblo de Chiapas, Torres Culebro destacó que este convenio traerá múltiples beneficios como obras más limpias, más transparentes, más seguras y ahorros que nos permitan, añadió, hacer más con menos, como lo ha instruido y lo ha demostrado el gobernador Rutilio Escandón. Asimismo, reiteró la voluntad de la Secretaría de Obras Públicas de seguir trabajando de la mano para consolidar el desarrollo de Chiapas, porque con obras de infraestructura hay derrama económica, generación de empleos directos e indirectos, y se reactiva la economía.

Delegado nacional de MORENA- Chiapas se reúne con líder nacional. – En la capital del país, hubo importante reunión de los delegados federales de MORENA con su Presidente nacional del partido, Mario delgado, quien reconoció que la clave para obtener resultados positivos en las siguientes elecciones será la unidad hacia dentro del partido y la movilización en las calles de la mano de la ciudadanía. Ante esto, el delegado nacional del partido en Chiapas, Carlos Molina Velasco, refrendó el llamado al diálogo y los consensos, para así evitar influyentismos e imposiciones que dañen a la militancia.

Molina Velasco coincidió en que la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene una legitimidad favorable gracias a que se ha cumplido con lo prometido en la campaña de 2018, y en ese tenor, el partido debe continuar el rumbo. Enfatizó que se ha avanzado en temas prioritarios como programas y derechos sociales, el combate a la corrupción y mantener un gobierno austero, lo que ha abonado al desarrollo del pueblo mexicano

Rapiditas. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a los gobernadores para proponerles un acuerdo nacional en favor de la democracia y la no intervención, ni incurrir en delitos electorales ante los comicios del próximo 6 de junio. Recordó que, en su momento, Francisco I. Madero también envió cartas a los gobernadores. López Obrador dio a conocer la carta en la que solicita a los mandatarios estatales no apoyar a candidatos, no destinar recursos públicos a las elecciones ni permitir la intervención del crimen organizado …Dixe.