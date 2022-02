Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Atentados contras voceadores en Tuxtla Gutiérrez; les exigen “derecho de piso”

El peor atentado de derechos Humanos en contra de un grupo laboral de escasos recursos públicos en la capital chiapaneca, es sin duda en contra de los voceadores locales, que cotidianamente buscan el sustento de su hogar, con la venta de periódicos, que en un acto deshumanizante los empleados municipales de Carlos Morales Vázquez, les quieren cobrar derecho de piso, y a través de diversas artimañas han querido intimidarlos, lo cual les afecta, considerando que no les ha ido bien con la venta de periódicos, ante la situación de la emergencia sanitaria.

Un escenario insólito que muestra la insensibilidad de un gobierno municipal, que agrede a una capa social de los más pobres y abandonadas por la propia política social que son los vendedores de periódicos y que por años han existido en el país y en Chiapas.

Hace días, una denuncia que círculos en redes sociales, un voceador de nombre “Ramón”, señaló desde hace ya varios años en uno de los cruceros del “Reloj Floral” al poniente de Tuxtla, ha sido víctima de hostigamiento por parte de fiscales municipales. Dijo que, debido a las bajas ventas, las cuales han disminuido hasta en un 80 por ciento, ahora ha tenido que iniciar limpiando parabrisas, para con esto ganar el sustento diario, y llevarlo a su familia y a sus hijos, y con ello tener por lo menos, algo que comer al día.

A través de una transmisión periodística, Ramón relató que fiscales municipales de Tuxtla llegaron al parque Libertad, donde su representante de voceadores les entrega el periódico, donde sin más ni menos, “con cuchillo y segueta, quitaron candados y se llevaron un carrito con el que trabajan en la entrega del periódico, con el argumento que tenían que hacer un trámite para poder seguir trabajando”, expresó.

“Nunca habíamos pasado por esta situación en ningún gobierno municipal, es ahora con Carlos Morales que estamos sufriendo este hostigamiento, nosotros le pedimos que nos visite, que vea cómo trabajamos, y cómo está siendo de difícil salir adelante, y que les diga a sus fiscales que no nos amuelen más”, advirtió Ramón.

Son postales graves que retratan a una administración municipal, que se ha extraviado en sus acciones de gobierno, y que, por nada del mundo, deben pagar los platos rotos gente inocente que lo único que les queda es trabajar honradamente para poder llevar el sustento de la comida a sus familias, como son los voceadores dela capital. Habrá que estar pendiente de este asunto.

En Tapachula se quejan de que quieren instalar un “albergue de extranjeros” en conocido sector de la ciudad

Familias Tapachultecas y organismos como Clínica de Especialidades, Clínicas dentales y hasta la Cruz Roja de Tapachula, enviaron un documento al Presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana, Jorge Gutiérrez Franco y al Visitador de los derechos humanos de Tapachula, Milton Ordoñez, donde exponen que dentro de la geografía citadina donde se encuentran ubicados los denunciantes, se instalara un “Albergue de extranjeros”, que pondrán en predicamento y complicado la salud pública ante la situación sanitaria que estamos viviendo con el covid 19.

Señalan que este albergue de extranjeros será ubicado en una casa que es propietaria una alta funcionaria pública de Protección Civil del Estado, de apellido Briones, lo que ha creado un descontento e insatisfacción, porque consideran que se está utilizando la función pública para negocios turbios, como poner en riesgo la salud pública de un importante sector de Tapachula.

Dice el documento: “Pese a lo anterior, queremos aclarar que cada propietario está en su derecho de rentar su propiedad, siempre y cuando no se perjudique a terceras personas. Entendemos que son seres humanos que necesitan apoyo, pero NO para establecerlo en zona Centro, y sobre todo donde hayan asentadas familias de Tapachula, habiendo espacios fuera de la ciudad, además que existe la información de que muchos extranjeros provenientes de Centroamérica, ha sido detenidos en Guatemala contagiados del covid 19. Sin embargo, no podremos como ciudadanos mexicanos exponer a nuestras familias a un fenómeno peligroso de contagios por covid 19, por lo que pedimos sus prontas intervenciones y se haga una investigación profunda porque un servidor público, renta su casa para un albergue de extranjeros, sin mediar las consecuencias de salud pública y en medio de una emergencia sanitaria”. Como la ven. Así las cosas. Ver para creer.

Rapiditas. – Los nombres ya se empiezan a poner en el tablero dentro del proceso electoral. En Tapachula, la lista de nombres en la nominación de los próximos candidatos a una representación popular, sobresalen Yamil Melgar, Laura García Arjona y Cheque Orduña. De aquí saldrá el bueno dicen para la silla china. Otros nombres para otras representatividades son Armando Roblero Vázquez, Aida flores, Isidro Ovando y Alfredo Aguilar Montejo…En Tuxtla Gutiérrez, se pelean fuerte la candidatura a la silla coneja, por el PRI, PAN y PRD, Willy Ochoa y Emilio Salazar, donde ambos han comparecido en el PAN que lleva mano en la contienda actual. Se habla de que será una propuesta del PAN, quien encabece esta alianza de estos partidos políticos….En el PRI, el nombre que suena con moral pública y que aglutina miles de simpatizantes es el de Manuel Sobrino, pero será una negociación la que vendría, donde lo inteligente es poner quien será candidato a la Presidencia Municipal, candidato a diputado local y más de alguno federal….En Movimiento Ciudadano, casi listo Paco Rojas, que increíblemente lo apoyan colectivo femeniles que apoyan a la mujer, y Rojas al menos en este rubro no las lleva toda consigo en relación a la defensa de la mujer. Veremos y diremos…En el Partido del PVEM, el candidato fuerte es el popular Jorge Martínez, quien antes será nombrado dirigente municipal del verde en Tuxtla Gutiérrez…En MORENA, el más sonado es el diputado Marcelo Toledo, quien sin duda librara la batalla con Jorge Martínez y el que quede formalmente en la alianza PRI, PAN y el PRD. Se cazan apuestas…Mientras eso ocurre, no deje en el tintero el nombre de Patricia Armendáriz, una chiapaneca que podría ocupar un cargo de representación popular federal…Por cierto en la planilla del PRI, PAN y PRD, el nombre de Adriana Guillen, la ubican como una extraordinaria cabeza en la Sindicatura Municipal de la Alianza. ¿Será?…Todos los funcionarios públicos que busquen un cargo de elección popular tendrán que renunciar antes del 6 de febrero…Prácticamente ya con binoculares se pueden observar que muchos caballos ya se avistan en algunos carriles del Hipódromo, para emprender la gran carrera del hándicap Chiapas 2021…. Entre pandemia y pasión electoral, el estrés en Chiapas está en toda su máxima…Dixe.

Juan Pueblo: El que de plano se aventó las “mangas del chaleco” en Chiapas fue el exdiputado local Hugo Pérez Moreno, quien, en San Cristóbal de las Casas, de viva voz y en una conferencia de prensa que el organizó, dijo estar abierto a la oferta de la alianza PRI-PAN y PRD, pero no solamente eso, sino a las siglas del PVEM, y de MORENA. O sea, es todo un “Juan Camaney”, para que los partidos políticos lo requieran. Se erigió en un candidato “Superman” y fue arrogante con el cumulo de siglas. En fin. Allá él.