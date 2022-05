Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Aumentan drásticamente delitos graves en Chiapas: Observatorio Ciudadano

De acuerdo con el Reporte sobre Incidencia Delictiva del Observatorio Ciudadano Chiapas (OCCH), durante el primer semestre de este año, el delito que más preocupó por su crecimiento e implicaciones fue el de feminicidio, el cual aumentó drásticamente en un 97.75 por ciento en comparación con el año pasado, donde la tasa estatal se encuentra por arriba de la nacional. Lo cierto es que desde ayer se informó que, en el estado de Chiapas, los delitos de homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo y narcomenudeo incrementaron durante los primeros seis meses de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020.

Datos reveladores de la verdadera situación que está atravesando Chiapas en materia de seguridad, donde prácticamente se cierra el ciclo en el sentido de que nuestra entidad, siempre estuvo considerada en los tres primeros lugares de seguridad en el territorio nacional, inclusive estuvimos hasta en primer lugar y tuvimos reconocimientos internacionales de la paz y la armonía con que se vivía en Chiapas. Lamentablemente todo cambio para lo negativo y las postales de inseguridad que se vienen dando en esta frontera sur del país, ya hasta perdieron la capacidad de asombro de los chiapanecos. Prácticamente no subimos al pódium con escenarios dramáticos en materia de inseguridad que pareciera que nuestra entidad estuviera ahora en el norte y no en el sur de la República Mexicana. Muchas secretarias y la misma Fiscalía estatal, están eclipsadas y hasta “sepultadas” ante el fenómeno social peligroso que se vive en Chiapas y que llegó para quedarse. Una fotografía del pueblo con gran tufo de miedo popular. Increíble.

Por lo pronto Carmen Villa Chávez, directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas, (OCCH), indicó que en la entidad se está cometiendo un feminicidio en promedio a la semana, y que, con dichas cifras, Chiapas se posiciona como el quinto estado de la República Mexicana con mayor número de feminicidios, registrando 28 carpetas de investigación durante el primer semestre de 2021. Por lo anterior, recordó que cinco casos se registraron en Tapachula, tres en Ocosingo, dos en Frontera Comalapa, dos en Pichucalco, dos en Salto de Agua, dos en Tuxtla Gutiérrez, y uno en los municipios de Comitán, La Concordia, Chamula, Juárez, Las Margaritas, Villa Comaltitlán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Las Rosas, San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tila y San Juan Cancuc. (Sic)

Asimismo, Villa Chávez explicó que las regiones socioeconómicas que presentan mayores índices de delitos son la región Istmo-Costa, con violencia familiar; la región Soconusco con homicidio doloso y culposo; y la región Norte con feminicidio.

Por otro lado, refirió que los municipios con tasas más alta por homicidio doloso fueron Ixhuatán con 48.63 carpetas de investigación, Marqués de Comillas con 33.98 carpetas de investigación y Pichucalco con 33.14 carpetas de investigación, localidades con una tasa superior a la tasa nacional, la cual fue de 11.96 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, durante el primer semestre de 2021, mientras que Tapachula presentó un total de 29 carpetas en el periodo, Tuxtla 18 y Suchiate 11.

Datos revelados que atemorizan y encienden los focos rojos de que algo no está funcionando bien en Chiapas y muchos servidores públicos estatales merecen que se les exija cumplir bien sus responsabilidades públicas. Hay muchos funcionarios públicos de Chiapas que andan desaparecidos, se han vueltos “hombres invisibles”, no existen para la opinión pública chiapaneca. Sucesos inéditos.

Inicia la conectividad Aérea Entre Guatemala y Tapachula

La noticia no deja de ser halagadora, porque se trata de reactivar la economía en la puerta del sur del país, sin embargo, mucho debe de apoyar el gobierno federal para evitar que se siga padeciendo del peligro del fantasma del contagio, ante miles de extranjeros que siguen inundando la ciudad de Tapachula, que se ha vuelto noticia nacional e internacional por la “sociedad extranjera” de color que se ha adueñado gran parte de los principales lugares céntricos de la ciudad chiapaneca, pese a que el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya dijo que no aceptaran a mas extranjeros en su territorio Estadounidense. Ya fue muy explicitó el Presidente Norteamericano, pero en México, sigue la arrogancia de que no se le toque ni con el pétalo de una rosa a un migrante que paso ser más importante que los propios connacionales. Hay más prioridad por un extranjero que por un mexicano.

Por lo pronto la buena noticia es que el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y la empresa Transporte Aéreo Guatemalteco (TAG), realizaron la presentación del vuelo comercial Guatemala-Tapachula-Guatemala que iniciará operaciones de manera formal este 13 de agosto. Esta conectividad es el resultado de muchos esfuerzos que hizo la iniciativa privada de Tapachula y de empresarios esa nación centroamericana, quienes decidieron conjuntar sus recursos durante los últimos dos años para concretar este proyecto, del que esperan también se sumen a las autoridades, pero no para llevárselo a otras regiones de Chiapas.

Julio Gamero, representante de CEO Airlines, dio a conocer durante un encuentro celebrado en la ciudad con representantes de los sectores productivos de la región Soconusco, que están trayendo una línea aérea que reducirá los tiempos entre un punto a otro, de as siete horas por vía terrestre, a tan solo 30 minutos. (Sic)

“Sin duda será una piedra angular para los pueblos y con ello poder reactivar la economía por estos tiempos de pandemia”, recalcó al mencionar que TAG iniciará operaciones de lunes a viernes y para el 18 de octubre los vuelos serán diarios desde la capital chapina a la “Perla del Soconusco”.

Agradeció el apoyo de las autoridades locales y estatales, quienes han puesto la confianza con la línea aérea y este proyecto que será una palanca para el desarrollo de Tapachula. Ante diplomáticos de México y Guatemala, explicó que inicialmente se tendrán dos aeronaves disponibles, una de 34 plazas y otra de 50.

El vuelo Tapachula-Guatemala saldrá a las 14:00 horas y llegará a las 13:45 tomando en cuenta la diferencia de horario entre los dos países. En tanto que el retornó saldrá a las 10:30 horas y llegará a las 12:15 horas.

Asimismo, que el tipo de cambio que les favorece a los guatemaltecos, podrán ser un atractivo para adquirir paquetes de dos o tres noches en un 50 por ciento por lo que pagan hacia Costa Rica o Panamá, por lo que creen que el guatemalteco vendrá a dejar una derrama económica importante a corto plazo. (El Orbe)

Se instalan primeras trabes en el Paso a Desnivel del Libramiento Sur.

Como parte del avance de la obra del Paso a Desnivel del Libramiento Sur en Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Obras Públicas del Estado, a cargo de Ángel Carlos Torres Culebro, informó que se instalan las primeras ocho trabes, las cuales tienen un peso individual aproximado de 65 toneladas y 30 metros de largo. En este sentido, Torres Culebro destacó que se trabaja a marchas forzadas y en varios turnos, a fin de agilizar la construcción y la obra se culmine en tiempo y forma, bajo la supervisión de especialistas del Grupo Intercolegial en Chiapas. En fin. Dixe.