Autodefensas: violar la ley para hacerla respetar

En el marco de la guerra contra el narcotráfico en México, la ciencia política ha sostenido que los grupos de civiles armados conocidos como “autodefensas” son una señal de debilitamiento del Estado.

Los grupos de civiles armados en México no buscan derrumbar el sistema político, sino integrarse a él. Esto nos permite discutir los estudios que promueven las teorías del Estado fallido, para, al contrario, asumir que las relaciones entre crimen y autoridad pública no son un juego de suma cero: la ganancia de uno no implica la derrota absoluta del otro

La violencia no es propia de Tuxtla o de Chiapas, si tomamos como referencia que, de los 50 municipios más violentos del país, 31 son gobernados por Morena, en tanto que 7 están en manos del PAN, la misma cantidad por Movimiento Ciudadano, 2 por el PRD, 2 por el PRI y uno por un presidente municipal, independiente. Estos 50 municipios concentran 48.3% de los homicidios dolosos ocurridos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021.

En 48 horas las balaceras y ejecuciones dejan 30 muertos en Zacatecas. Parece que siguen sin funcionar los abrazos no balazos.

Regresando al tema de las autodefensas, en los últimos seis años, grupos del crimen organizado han invadido los territorios de Los Altos, en Chiapas. Las tierras habitadas por comunidades indígenas empezaron a ser víctimas de saqueos, extorsiones, amenazas y asesinatos. El alarmante aumento de los desplazados por las balas en las últimas semanas evidencia el recrudecimiento de la violencia en una zona codiciada al sur del país para el tráfico de drogas, armas y personas.

El activista Simón Pedro Pérez López fue la última víctima pública de esta lucha. Los pobladores a los que representaba denuncian que el hostigamiento continúa obligando a familias enteras a abandonar sus casas y su forma de vida. Hasta ahora, las reacciones a la presencia de los grupos armados o grupos civiles de autodefensa, despliegue de las Fuerzas Armadas, las denuncias ante la Secretaría de Gobernación han sido en vano y la tensión sigue escalando, esa es la justificación que presentará el grupo “El Machete”.

Este grupo consiguió algunas de las armas al sustraérselas a un convoy de la Guardia Nacional en la carretera. Mientras tanto, la Fiscalía investiga el enfrentamiento entre los grupos civiles y las autoridades que dejaron un saldo de nueve agentes heridos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal Preventiva. Por su lado, las asociaciones civiles reportan asesinatos de indígenas cada semana a manos del crimen organizado.

Ayer el presidente, Andrés Manuel López Obrador, descalificó al grupo de indígenas que asegura haberse armado para defenderse de bandas criminales en Chiapas y que se autonombró “El Machete”.

López Obrador reiteró que las organizaciones que se presentan como autodefensas suelen tener derivas delincuenciales, y en el caso particular de la de Chiapas, enmarcarse en rivalidades políticas.

«En ningún caso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensas, nosotros no aceptamos eso. Es nuestra responsabilidad garantizar paz y tranquilidad y lo estamos haciendo, y que no usen eso como excusa», dijo el mandatario en su conferencia matutina.

El pasado fin de semana hicieron su aparición las «Autodefensas del Pueblo El Machete» en el municipio de Pantelhó, Chiapas.

Para López Obrador, aunque estas agrupaciones aducen tomar las armas porque «hay mucha inseguridad» en varias regiones del país, en realidad puede tratarse sólo de una «confrontación política».

Puede ser «una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región, lucha de facciones de grupos políticos caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder o delincuencia», consideró.

López Obrador señaló además que es necesario averiguar de dónde obtienen las armas estas organizaciones, eso creo debió preguntarle a Josefina Bravo, titular de la Comisión para el Diálogo con Pueblo Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, ya que en el encuentro la funcionaria reconoció que la región de Pantelhó forma parte de un corredor del crimen organizado que opera en Chiapas.

Dijo que va a impulsar el diálogo, que se van a investigar las denuncias, y que respeta las decisiones de las comunidades que organizaron su grupo de autodefensa.

Además de Chiapas, grupos que se presentan como autodefensas han surgido recientemente Michoacán, alegando que toman las armas ante la inacción de las autoridades frente a los narcotraficantes y otras bandas delictivas.

El fenómeno data de los años 1990 y se estima que en el país operan medio centenar de estas milicias y no se les debe de ver como enemigos, sino cómo aliados; pues la razón de ser de las autodefensas en México es de convertirse en intermediarios, interlocutores y aliadas de las autoridades para el mantenimiento del orden y el control territorial a nivel local…

