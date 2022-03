Asesoría Legal

Avanzar en la economía mexicana

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es muy importante avanzar a la economía en nuestro país, los productores de todo el país no pueden hacer negocios internacionales porque les falta la certificación para poder lograrlo, uno de los requisitos para poder lograr la certificación es importante tener un título de Concesión para la explotación de aguas y poder trabajar correctamente, lamentablemente CONAGUA no les otorga los títulos de Concesión, ni siquiera a los 60 días concluidos de espera les mandan información, los tienen parados totalmente en casi todo el país, muchas familias dependen también de los productores, se pierden grandes empleos y no se vale que los tengan parados solo porque las manos de los funcionarios no trabajan, deben devengar su salario, darle salida a todos los trámites, la producción de plátano bajó considerablemente debido a que no tienen un título de concesión, por lo tanto no pueden explotar el agua, no se puede beneficiar a unos cuantos que son sus amigos, compadres, conocidos, familiares que tienen empresas productoras y a otros los pongan en desventaja, es lo que CONAGUA practica desde hace mucho tiempo, las personas encargadas de darle salida a los trámites no están trabajando, no están haciendo absolutamente nada, más bien, no saben cuáles son sus funciones realmente, mucha gente va a salir totalmente perjudicada, siguen cerrando las productoras, tanto personas físicas como morales siguen cerrando debido a que no cuentan con el requisito de concesión y por ello les tienen que cancelar la certificación, se le está poniendo el pie a la mayoría de los empresarios del país para que se caigan, la burocracia está a todo su máximo, no se está desempeñando un buen papel como funcionario ni como empleado de gobierno, no se trata de meterle el pie a nadie, deben ser totalmente equitativos en todo, se necesita fortalecer la economía mexicana en general, que las familias mexicanas tengan un trabajo digno, es muy importante, de esto dependen millones de personas, y que incluso, podrían llegar a quedarse sin trabajo, desde el año 2019 ya sabíamos que se avecinaba una recesión económica muy fuerte y la estamos atravesando, lo que no sabemos es de que si vamos a la mitad, los gobiernos juegan a los semáforos como jugar los niños en el kínder porque los políticos son unos soberanos inexpertos en la materia de las finanzas, actualmente muchas empresas están despidiendo también a personas que se contagiaron de Covid, su situación de estas personas es peor porque aparte de estar enfermas están también sin dinero, otros países apoyan y no dejan solos a los empresarios en general, solo México y otros países pobres dejan totalmente solos a las empresas, México no es solidario con los y las empresarias, al contrario, los están exprimiendo lo más que pueden, saben de ante mano que no es el momento para explotar a los empresarios, pues de ellos dependen miles de familias en sus empresas, la gente, la sociedad mexicana en general no dependen del gobierno, dependen únicamente de sus trabajos, y si el gobierno aprieta las tuercas a las empresas lo único que van a conseguir es que cierren sus puertas y se vayan a otro país donde les den más facilidades para el desempeño de sus funciones, no queremos un México socialista ni populista, no queremos un México pobre, de por si las dependencias están llenas de gente sin experiencia que no trabajan ni hacen absolutamente nada, una de ellas es CONAGUA, por ejemplo, CONAGUA CHIAPAS está lleno de personas que no saben hacer su trabajo, no deberían estar en ese lugar, son personas que no tienen capacidad de trabajo y lo han demostrado, están en ese lugar por cuestiones políticas, pero no por su “mente brillante”, Chiapas por el momento está condenado a que los productores cierren sus puertas, por el lado de Nuevo León no es aconsejable tampoco presionar a los empresarios, ellos le dan trabajo a miles de personas y de cada uno de ellos comen sus familias, ¿Por qué el gobierno está obsesionado en meterle el pie a los empresarios? No lo entiendo, se debe eliminar a más de la mitad de los diputados de MORENA para crear leyes de quienes ya tienen la experiencia, no de quienes juegan a ser diputados y ser barberos con el presidente, de hecho, voy a ser uno de los principales que pedirá que la gente no reelija a sus diputados, que todos, absolutamente todos concluyan su periodo y se pasen a retirar, porque solo han creado leyes al azar, SI YO FUERA DIPUTADO FEDERAL O SENADOR (me gustaría) presentaría iniciativas congruentes, algo que realmente ayude a las familias mexicanas, no a perjudicarlas retirándoles su trabajo, la mayoría de los diputados del Congreso son los títeres del Presidente que están bajo sus órdenes porque solo están creando leyes al azar, pero, estaría bien anular las leyes creadas para no seguir perjudicando más a la sociedad mexicana, de hecho, se puede hacer, todo lo que un presidente cualquiera haya creado se puede anular mediante el Congreso de la Unión, en mis columnas internacionales empresarios me preguntan si es bueno invertir en México, les digo que sí, pero me da vergüenza que vayan a mi país y se lleven un susto solo con la práctica de la burocracia con la que trabajan diariamente, les he dicho que mejor se queden en su país o que busquen un país más desarrollado que no sea México ni Estados Unidos, porque esa es la verdad, soy Columnista Internacional de Medios de Comunicación y Asesor Nacional de Negocios Internacionales en mi calidad de Director general de Mercadotecnia de México, tengo más de 2,300 empresas físicas y morales afiliadas a mi empresa a nivel nacional, y quiero avanzar al extranjero para afiliar a más empresas, al parecer Tabasco en esta ocasión no vuelve a entrar porque por ese lado no han querido al menos ellos avanzar a una mejor condición económica, haciéndole más caso a la política que a los negocios, en sí, lo que se está trabajando actualmente es en planificar la recuperación económica tras la pandemia, si no lo hacemos nosotros, el gobierno no va a venir y lo va a cambiar, somos nosotros quienes debemos de cambiarlo, en México no queremos más socialismo ni populismo, vean a su alrededor para que vean cuantos millones de desempleados hay por falta de mentes brillantes en el gobierno que no existen, pero, MERCADOTECNIA DE MEXICO se va a encargar de que en el Congreso de la Unión se pierda la mayoría de los que están actualmente simplemente por haber creado leyes al azar, con el potencial empresarial que tenemos, con eso basta y sobra, el Banco Mundial le presta al gobierno mexicano cierta cantidad de millones de dólares para que esos millones sean prestados a los empresarios del país con una tasa de interés anual muy baja, sin embargo, México no va hacia adelante, estamos estancados, en otros países, buena parte de los fondos que en estos momentos fluyen desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, bancos regionales de desarrollo o los bancos centrales se destinan a proporcionar recursos para equipos de protección en los hospitales, estabilizar a las instituciones financieras, pagar a las empresas para que suministren bienes y servicios a los trabajadores esenciales o prestar y dar apoyo monetario directo a los hogares, cosa que en México todo eso está muy lejos.