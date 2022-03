De adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

Aves del mismo plumaje vuelan juntas

¿Qué entendemos por amor?

Es una de las sensaciones más agradables registradas en el ser humano, te sientes maravillosamente bien, cuando el amor se manifiesta y eres correspondido, vas caminado por las calles, disfrutando del aroma urbano, gozando de la actitud de la gente cuando sonríes y te saludan, hay una inspiración constante al recordar los momentos felices con tu pareja, los besos, las caricias, las bromas, abrazos, el recordar lo bien que te sientes con esa persona al compartir tu vida, se siente algo especial cuando ves su foto en la cartera, te llena su mirada, la ternura que expresa su rostro en su conjunto, lo delineado perfecto de sus facciones, te encanta, tomar el celular y hablarle con cualquier pretexto para escuchar su voz, sus ocurrencias e inocencia; el amor, es una esencia espiritual, es un dinamo generador de emociones gratas, cierto es que andas en tu nube rosa y no hay sensación más agradable que el sentirse enamorado, no hay adversidad que se te presente, por difícil que sea, puedes fácil vencerla, porque el amor, lo puede todo.

El amor y sus expresiones

Es, en mi opinión, como una plantita que requiere cuidado, atención, mantenimiento, entrega, constancia y amor, es una relación que hay que estar acrecentando, evitando se marchite o se llene de insectos, por ello, el lenguaje del amor, es sumamente importante, una regla de oro es, no faltarse al respeto, ni insultarse ni decirse groserías, evitar este tipo de venenos, alzando la voz, gritando, ofendiendo, denigrando, humillando, debido a que el amor, el verdadero amor, tiene infinidad de caminos, como la humildad, la comprensión y la comunicación, es, el amor, como una vía de comunicación de dos carriles, es para dar y recibir, haciendo caso a los señalamientos que hay en ésta carretera.- No Grité.- No controle.- No Egos.- No mienta.- No sea infiel.- No hipocresías.- No postergar.- No se confunda.- Vaya, No insulte,. Si el amor existe, es solo por una buena razón, que hay buena química, empatía, simpatía, amistad, humor, creatividad y tantos ingredientes más que te hacen sumamente feliz. – Dar y recibir, siempre así. –

La comunicación es básica en una relación

Comprendo que debo de ofrecer honestidad, ser genuino con mi pareja y darle mi mejor lenguaje corporal, que hable de mí sin hablar, de que estoy feliz y en paz, que vivo en armonía, que mi expresión facial, le diga a ella, que estoy al cien en los momentos que convivo a su lado, dando mi mejor cara, sin angustias, ni preocupaciones o enojos, que mis líneas de expresión, sean positivas, asertivas para hacerla sentir bien, tan bien como me siento yo, no debo equivocarme cuando me enojo, no es mi enemiga, no es un ser inferior, ni un objetivo, es un ser humano, que merece comunicación, comprensión y al igual que yo, respeto, porque mientras hay amor, habrá comunicación, y podré comprender y aceptar mis errores, como también, por amor, perdonar lo que de ella me dolió, hablarlo y ser honesto conmigo mismo para retomar el rumbo y trabajar en mí, en mis defectos de carácter y los patrones de conducta que están dañando mi relación, dejando a un lado mis egos y mi falso orgullo, para que de manera permanente me encaminé hacia ésta autopista internacional que es el amor sustentada en el respeto mutuo en todos los sentidos.

De pequeños detalles está lleno el mundo

El enamoramiento, nace de miradas, gestos, expresiones, frases, detalles, poco a poco la conquista se pone en marcha, usando valiosos complementos como la música, las cartas, ahora, el Facebook y la comunicación electrónica, las flores y los regalos sorpresa, las ideas surgen de manera espontánea, te vuelves creativo, a veces muy imaginativo y logras el objetivo, que ella sonría y se ponga bien con tu detalle. El amor es así, dar y recibir, de ida y vuelta, por ello, se llama pareja y cuando se es pareja, estas en las buenas y en las malas, comprendes, perdonas, reconcilias y una y otra vez, vuelves a empezar, a renovar, a crear, a fortalecer el amor, el que no debe de morir, ni ser víctima de la rutina, la apatía, caer en la costumbre, ni en hacer las cosas por inercia, por cumplir o por aparentar ser lo que no eres, el amor, merece genuinidad, honestidad y empatía, por ello, la mejor medicina, el más efectivo de los antídotos, son los detalles y de detalle en detalle construir esa hermosa expresión esplendorosa, que es el amor.-

La magia de las palabras

Sé, que las moscas se casan más con miel que con hiel, que en la forma de pedir, está el dar y que un beso de amor, siempre es bien recibido, más aún, si lo complemento con un te amo, un te extraño, un te necesito, un me gustas y tiene una magia esplendorosa, porque confirmo que no hay mayor placer que dar placer, y mi mujer, siempre me lo dice.- A besos entiendo, a veces no.- Me gusta vivir en plenitud mi relación de pareja, no sobran los besos, ni los detalles, por el contrario, funcionan y funcionan muy bien, han funcionado en 30 años, ahora, celebramos un aniversario más del día del amor y la amistad, estamos juntos, librando mil batallas, sacando adelante a nuestros 4 hijos, echándole los kilos a la vida contra viento y marea, buscando soluciones, nuevas opciones y concretar proyectos, juntos, a veces con días difíciles, pero sin duda, tiempos de amor para crecer, madurar y confirmar que vale la pena continuar, vale la pena seguir sembrando por el camino del amor.

Cuando el amor es ciego y lo acompaña la locura

Cuenta el cuento, que cierta noche, todas las emociones jugaban al bote pateado, a las escondidas y es la locura, la emoción encargada de buscar a los sentimientos y a las emociones. – De repente grita. – Una dos tres por la Ira que está escondida en la parada del camión. -De nuevo, grita la locura.- Una dos tres por la tristeza que se refugia en los arbustos, junto con la frustración y la conmiseración… Todas las emociones y sentimientos hacían un esfuerzo por no ser delatadas, pero poco a poco, la alegría, la nostalgia, la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, la envidia, la pereza, la depresión, la insatisfacción, el dolor, la ausencia de sí mismo, la autoestima baja, la venganza, el odio, el ego, la nostalgia, así como la culpa, los resentimientos, y todo el resto, fue delatado por la locura con el acostumbrado grito… Una dos tres… por. – Estaban todos, menos el amor. – La locura se preguntaba. – ¿Dónde estará escondido el amor, si ya encontré a todos sus aliados? Y mientras tanto, seguía buscando por todas partes y de pronto, el amor escuchó los pasos de la locura que tranquilamente pisaba las hojas secas y salió corriendo en busca de otro refugio, pero desgraciadamente al correr, tropezó y cayó en un rosal, clavándose en los ojos las espinas, quedándose ciego… Cuenta la historia, que la locura se sintió tan culpable que, desde entonces, acompaña al amor a todas partes, por ello, se dice, que el amor es ciego y lo acompaña la locura… Uno… dos…tres por mí. – Aves del mismo plumaje vuelan juntas, tu pareja, debe ser igual a ti, en valores, ética, honestidad, dignidad e integridad. – Cuando has visto, te pregunto. – ¿Volar a un canario, al lado de un búho?