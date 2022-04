Linotipe@ndo

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Ayuntamiento huacalero conmemoro día internacional de la mujer

Nos informan que el Ayuntamiento de Tapachula, conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con una serie de actividades, en forma virtual, ante la prevalencia de la pandemia del Covid-19, voceros de la presidencia de esa población fronteriza informaron que en forma coordinada la Secretaría de Igualdad de Género, el Consejo Municipal de Seguridad Pública (Comsep), Secretaría de Salud e ISSTECH, llevaron a cabo la conferencia “Habilidades de la Vida”, en la que se destacó el papel de la mujer en la vida cotidiana. Cabe destacar que, “el Día Internacional de la Mujer, fue buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados por mujeres y celebrar la valentía y determinación para cambiar la historia de la humanidad, transformando el devenir con logros como el acceso a la educación, trabajo igualitario y participación en la toma de decisiones públicas…ver para comentar

IMPARTE CONFERENCIA EL MAESTRO LLAVEN ABARCA…

El maestro Jorge Llaven Abarca impartió la conferencia “Justicia en la equidad de género” a integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), en la cual destacó que sin la participación de las mujeres no habrá una verdadera transformación en Chiapas y México, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el ex fiscal enfatizo que “Hoy más que conmemorar es un día de reflexión y de analizar lo que estamos haciendo los hombres y mujeres que estamos al frente de muchos escenarios, debemos dar un paso adelante y dejar atrás los mitos, generando una nueva masculinidad, sin la participación de las mujeres no habrá una verdadera transformación”. al finalizar Llaven Abarca expresó que hoy las mujeres son aliadas del proyecto que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar y proteger sus derechos…sin comentarios

COAPATAP SINONIMO DE TORPEZAS Y ATRACOS A LA POBLACION…

Que lamentable que el titular del comité de agua potable y alcantarillado no entienda la política a seguir que ha marcado y puesto en marcha el ayuntamiento huacalero y sus acciones están más encaminadas a defraudar a la sociedad brindando un pésimo servicio y sobre todo afectado a los usuarios con acciones por demás fuera de la ley. A raíz de comentarios vertidos en esta humilde columna usuarios nos han enviado sus quejas y el señor Anselmo López Pérez nos envía los siguiente, Coapatap es una pesadilla, que vivimos a diario todos los usuarios, es una cuna de bandidos y hampones, que colocan unas para obligar a pagar el agua a los usuarios, mientras los trabajadores deshonestos hacen de las suyas para hacer tomas ilegales, que amolada a los usuarios cautivos. Y no es cuento dijera el taxista, tal pareciera que el titular de esa dependencia está más preocupado por tomarse el cafecito y estar en comilitonas que investigar las acciones que deshonestos empleados hacen a sus espaldas o ¿será con su consentimiento?, a mí que les importas…ver para comentar…Amigo lector por este día, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK