Asesoría Legal

Bebés, El Futuro Del Mundo

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los bebés nacidos dentro de la pandemia son nuestra esperanza, son el nacimiento de muchas cosas buenas que se avecinan, no seas pesimistas, no seamos negativos, tenemos que ser fuertes para cuidar de nuestros bebés, de nuestros hijos e hijas, nuestros hijos nos inyectan energía y muchas ganas de vivir para quienes estamos enfermos, no podemos ni debemos decaer por nuestros hijos, los bebés recién llegados a este mundo sean bienvenidos, todos tenemos un compromiso como sociedad, cuidar a nuestros futuros profesionistas, comerciantes, empresarios, políticos y gobernantes, no importa a lo que nuestros hijos se dediquen, nosotros somos quienes debemos cuidar, proteger y amar a nuestros bebés, debemos dar lo mejor de nosotros para ellos y ellas, debemos velar sus sueños, protegerlos contra todo mal, hay que recordar que este mundo está lleno de envidia, pero, la pureza, lo blanco y lo bueno son nuestros propios hijos, amarlos como a nadie, que ellos se sientan amados, nunca gritarles, golpearlos ni humillarlos, si alguien siente que pierde la paciencia, entonces tomar terapias de psicología para aprender a ser mejores y buenos padres, en lo personal, yo amo profundamente a mi hija, ella solo tiene un año y cuido lo que Dios Padre me envió para darme fortaleza, paciencia, ser más fuerte cada día, nuestros bebés son el futuro del mundo, no debemos permitir nada malo en su vida, la comunicación amplia con nuestros hijos e hijas debe ser constante y diaria, que ellos sepan que sus hijos cuentan con ustedes como padres, para empezar, esta pandemia está acabando a millones de personas en el mundo entero, hay que alimentar bien a los bebés y darles vitaminas para que sean niños y niñas fuertes y sanos, no permitamos que la pandemia los ataque, es una tarea muy difícil porque muchos papás y mamás tienen que trabajar y lamentablemente muchos niños y niñas se quedan solos en casa, siempre hay que acudir a alguien para que los cuide, pagar por ello, pero, no todas las personas son confiables, se debe hacer conciencia en que las madres solteras lleven a sus niños y niñas a su centro de trabajo, los patrones deben ser conscientes de la situación, todos necesitamos de todos, el mundo entero está unido contra un enemigo invisible que está matando millones de personas en todo el mundo, debemos proteger lo que más amamos, al parecer fue una muy mala idea permitir que los niños y niñas regresen a clases físicamente, aun no se está preparado para ello ni las condiciones de higiene y seguridad para que lo que más amamos mandarlos a las escuelas como si quisiéramos deshacernos de ellos, el gobierno no se va a hacer responsable si algo le pasa a los niños y niñas con esta pandemia, en la boca de los funcionarios y políticos hay una doble moral, primero dicen que llueve truene o relampaguee los niños tienen que asistir a clases físicamente, y en otras ocasiones han dicho que los padres que no quieran mandar a sus hijos que están en su derecho, no se entiende entonces lo que el gobierno quiere decir, es más, ni siquiera hay vacunas suficientes para vacunar a la población que hace falta, es una desorganización total con los puestos de vacunación, y peor aún, no todos los mexicanos y mexicanas tienen acceso a internet, hay ciudades a donde la gente ha acudido para ver si están abiertos los negocios de internet y están cerrados o los que atienden no saben y se hacen los tontos para no ayudar a quienes pagan por sus servicios, he visto cuando los encargados de los internet le niegan el servicio a la gente, son unas personas sin iniciativa alguna, el gobierno piensa que el 100 % de los mexicanos tienen internet, no todos tienen siquiera celular actualizado, la gente más adulta aún tienen sus celulares antiguos y no son precisamente de pantalla táctil, ahora bien, cuando una madre soltera no tiene quien la apoye y se llegara a enfermar de Covid nadie le ayuda con sus bebés pues ellas son quienes tienen que amamantar a sus bebés y eso nadie lo ve, para mí en lo personal, las madres solteras son las heroínas del mundo entero, porque a pesar de que ellas están enfermas aun así como están cuidan de sus bebés, ellas son las que se deben llevar todo el crédito de crianza y cuidados de sus hijos e hijas, a veces, lamentablemente la familia está desunida, no se quieren ni acercar a dejarles comida a estas personas porque piensan que se van a infectar, sin saber que el mortal virus está en todos lados, es más fácil que una persona se infecte en una fiesta, por acudir a tiendas muy concurridas y tomar transporte público donde viajan como latas de sardinas, mucha gente no se solidariza con los demás ni por humanidad, me tocó ver el caso de un novio de una chica que ni siquiera se acercó a su novia para ver qué era lo que necesitaba, es un chamaco baboso de 24 años mantenido por su familia y estudiante de universidad que no sabe ni siquiera lo que quiere de esta vida, vive porque su madre lo trajo a este mundo convirtiéndolo en un parasito y un bueno para nada, es un mantenido que solo piensa en sí mismo, y así como este sujeto, muchos hay, esperemos que algún día se le caiga la venda de los ojos a su novia y vea la porquería de parasito que tiene al lado.

Es por ello, que a nuestros bebés hay que cuidarlos, guiarlos, enseñarles el camino del bien para que ellos se defiendan ante la vida años después con sus estudios y convertirlos en unos exitosos empresarios y seres respetuosos, ser respetuoso es vivir con dignidad, hay que recordar que los niños y jóvenes están llenos de energía, ideas y esperanza para el futuro, somos nosotros como padres quienes debemos invertir en la salud, educación y el desarrollo de nuestros hijos, así como cuidamos de nuestros bebés podemos hacerlos con los niños de las calles, algunos políticos del actual gobierno se llenan la boca en decir que desde hace 3 años ya no hay niños y niñas en las calles, de plano, eso es para carcajearse, ellos no son más que unos inútiles políticos donde siguen diciendo mentira tras mentira, que vergüenza y que pena dan, en lugar de legislar para que los niños y las niñas tengan un mejor futuro y trabajar en ello, solo se suben a la tribuna del Congreso de la Unión a decir mentiras, todos los bebés no importando a que sociedad pertenezcan merecen todo el respeto y cuidados, los más humildes y pobres niños que son indígenas han pasado hambres y los someten sus mismos padres a trabajar en el campo, nada de eso se debe ya permitir, amemos a nuestros hijos e hijas como a nadie, nadie, absolutamente nadie va a cuidar de nuestros hijos e hijas como nosotros, sus padres.