Bonilla aniquila a la 4T

• Vil espíritu expropiador en El Campestre

• Ahora él designará a suplentes de alcaldes

• Ante presiones, edil de Tijuana, renuncia hoy

Los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza como por el afán de riqueza.

Louis de Bonald (1754-1840) Filósofo y político francés.

Víctor Sánchez Baños

¿Qué se piensa el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla? ¿Se siente señor feudal sobre quien recaen el poder para destruir a quienes no cumplen con sus caprichos?

Pero, quiso reelegirse como gobernador, cuando la Constitución de esa entidad, lo prohibía. Después, quiso cambiar La Carta Magna de esa entidad para lo mismo. Ahora, quiere expropiar el Club Campestre de Tijuana, porque “es de ricos”.

Jaime es uno de los gobernadores que llegaron al poder siendo inmensamente ricos. Su riqueza la obtuvo gracias a favores de políticos de Baja California y California, en Estados Unidos. Pero, vio un filón de oro al hacerse amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien goza de su confianza como amigo, más no como político, porque ha metido en serios problemas a la Cuarta Transformación.

El berrinchudo político, renunció a la ciudadanía mexicana para obtener la estadounidense para competir por el cargo político de Director de Guas del Distrito de Otay, California, para enlistarse en el Partido republicano. Esto, le permitió consolidar sus nexos con legisladores de ese partido y de ahí a poner un puente con ese Partido que después usufrutuó AMLO.

Ahora como gobernador se le metió en la cabeza expropiar el Club Campestre de Tijuana. El único motivo es que el alcalde de esa ciudad, Arturo González Cruz, es el administrador de ese fraccionamiento de personajes ricos de la entidad, que además cuenta con un club de golf.

Las presiones aumentan y Bonilla acusó a Arturo por una “probable relación de parentesco” en el arrendamiento de inmuebles por 2.6 millones de pesos.

El malestar de la sociedad cachanilla, llega a niveles en que el senador por Morena y suplente de Jaime, Gerardo Novelo Osuna, lo acusó de violencia política ante su anuncio de expropiar el Club Campestre de Tijuana, sobre todo cuando es momento de dar confianza a las inversiones e iniciar la reactivación económica.

Bonilla no ha demostrado, a través de su secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, interés público en la expropiación. Es “sólo por sus calzones”.

Por el momento, y sorpresivamente, el alcalde Arturo presentó otra licencia para dejar el cargo. La primera vez que buscó la candidatura al gobierno del Estado, regresó porque Karla Ruiz, su suplente hizo cambios que “iban en contra de la política” de González.

Al final es tan malo el pinto como el colorado, pero lo que importa es el respeto a la ley y la sana convivencia de la sociedad.

CANAL 11

A cambio de sacarlo de la dirección del canal del IPN, el senador Antonio Álvarez Lima, decidió poner a un joven de 25 años en su lugar, Carlos Brito. Su experiencia es haber sido secretario técnico en el Senado y desde marzo del 2018, en esa estación de televisión del Poli, Jefe de la División de Adquisiciones de Producción y coordinador de Operaciones del Once, donde estuvo al frente de proyectos Aprende en Casa I y II. No dudo del talento de Carlos, pero es tan obvio que usan las instancias gubernamentales como parcela particular. De esa sabe mucho el exgobernador tlaxcalteca, quien dejó enquistados a michos en el gobierno estatal y fue complicado para sus sucesores sacarlos. Ojalá y Brito, nos sorprenda por su eficiencia y capacidad, pese a Álvarez Lima.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ZURICH

Con el liderazgo de Patrick Font, la aseguradora Zurich lanzará su centro de capacidades en México, el cual proporcionará soporte con servicios de tecnología y en operaciones comerciales inicialmente para Zurich Norteamérica. La intención del Zurich Capability Center es contar con consultores especializados en diferentes áreas y apoyar a los proyectos del país que lo necesite. De esta manera, existirá una sustentabilidad laboral, ya que el trabajo regresará a casa, los equipos internos desarrollarán sus capacidades y sus miembros estarán listos para las demandas laborales del mañana.

