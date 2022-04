Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Cacahoatán con Julio Sen se hunde en el fango de la corrupción

• Regidores paniaguados le aplauden y autorizan todo al edil cacahoateco

Amigo lector te comento que allá en la otrora Villa de las Hortensias como se le conocía anteriormente al municipio de Cacahoatán, las cosas no caminan, no marchan del todo bien, y lo absurdo es que los paniaguados regidores no se han dado cuenta que cuando vengan los ajustes de cuentas de parte de la federación y el estado, hasta a ellos los llamaran a cuentas, serán enjuiciados o multados, la administración del alcalde Julio Calderón Sen, se caracteriza por ser la más atrasada, con rezagos en todos los rubros según se puede ver en la realidad. El alcalde cacahoateco a unos cuantos días que entrega la estafeta presidencial se ha escondido de todos y las múltiples propiedades que logró adquirir se las van a quitar porque nunca las acabo de pagar. Sus últimas compras señalan fue una casa en un fraccionamiento de elite al finalizar el Parvial de Tapachula, así como una casa de Playa que era propiedad del maestro (QEPD) Puig Lastra, entre otros terrenos y casas que compro el edil de Cacahoatán. Sin embrago, las múltiples observaciones que le han hecho a la administración municipal que encabeza Julio Calderón Sen, en donde los regidores deberían saber y entender que también forman parte en las observaciones y júrenlo que les van a fincar responsabilidades por omisión o por penitentes. Por de todos es sabido allá en la otrora Villa de las hortensias, que la Auditoria Superior del Estado y la federación ya dieron un fallo de las auditorías practicadas al ayuntamiento cacahoateco y los resultados no son nada agradables, lejos al contrario, son desastrosos, aberrantes y no es cuento solo falta ver el Informe Individual de Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, expediente de la Auditoría de Cumplimiento: ASE/OAC/083/2020-R, el cual señala lo siguiente, De acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, una vez que se realizó la fiscalización, la Auditoría Superior del Estado, determinó al Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas, 22 observaciones de tipo económico por importe de $48,976,523.62 (cuarenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 62/100 M.N.); así como, 2 observaciones no cuantificables, las cuales se dieron a conocer de manera previa a la fecha de presentación del Informe Individual de Auditoría a la entidad fiscalizada, a efecto de que presentará las justificaciones y aclaraciones que corresponden con cinco días hábiles de anticipación. La entidad fiscalizada no presentó justificaciones, aclaraciones ni documentación soporte a la Auditoría Superior del Estado; además de una observación no cuantificable que se adicionó a este informe durante dicho proceso. Es importante aclarar que las acciones y recomendaciones emitidas que a continuación se presentan son definitivas para este informe; sin embargo, estarán sujetas al proceso de seguimiento de resultados, por lo que este informe se dará a conocer a la entidad fiscalizada, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realicen las consideraciones pertinentes que le permita solventar o aclarar dichos resultados; mismos que no necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas. Leyó usted bien amigo lector son 22 observaciones de tipo económico por importe de al menos $48,976,523.62 (cuarenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 62/100 M.N.), los cuales según se dice, sin conceder, el ayuntamiento que desdirige Julio Calderón Sen no ha logrado solventar, eso quiere decir que los problemas para la administración cacahoateca están a la vuelta de la esquina, pero hay que lo vean los regidores cuando les llegue sus respectivas multas o sanción, sobre aviso no hay engaños. Y los paniaguados y penitentes regidores después se lamentarán de haber sido uno levanta dedos y alfombras del edil Calderón Sen…sin comentarios

POLICÍAS MUNICIPALES EN HUIXTLA PREPOTENTES Y ABUSIVOS

Nos estaban informando desde la ciudad de la piedra que los jenízaros en ese lugar y los de vialidad del municipio hace días le decomisaron a una humilde señora la cantidad de 100 kilos de rambután, una carreta y una báscula con un valor aproximado de al menos $3800 pesos. La mini empresaria dijo que, Me fui a la preventiva municipal y me salieron con su batida de baba que no me podían entregarme mi mercancía por qué me exigían que les presentara o les llevara la factura de mi carreta y dos testigos y una serie de condiciones que hasta me estaban obligando a firmar un papel dónde acredite que no puedo vender mi producto a pesar que estoy pagando un impuesto como vendedor ambulante y la verdad llevo trabajando hace doce años en las calles de Huixtla sufriendo agua, calor y a veces hambre -comento la señora-, para poder a sostener a mi familia y me da mucha tristeza que hoy mis hijos no podrán comer por qué voy al día. La verdad que poca manera de los polis huixtlecos pero como dijeran por ahí, ya es el año de Hidalgo y chin…quien deje algo…ver para comentar

FISCALIA DE INMIGRANTES DETIENEN A HONDUREÑO…

La fiscalía general del estado a cargo del maestro Olaf Gómez señaló que a través de la fiscalía de inmigrantes se Ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona de nacionalidad hondureña, por el delito de Violación Agravada, en agravio de una migrante hondureña. Fue a través de elementos de la Policía Especializada -adujo-adscritos a la Fiscalía de Inmigrantes, bajo la directriz del fiscal Gilberto Lau, ejecutaron la orden de aprehensión girada por el Juez de Control, Región Dos, de Tapachula, dentro de la Causa Penal número 200/2021, en contra de; Rossel Oquely Valdez Rosales, de nacionalidad hondureña, por el delito de Violación Agravada, cometido en agravio de la persona de nombre, Iris Lizeth Hernández Vázquez, de nacionalidad hondureña, hechos denunciados ante la Fiscalía de Inmigrantes, el 9 de septiembre de 2021 y acontecidos, en la Localidad de Ciudad Hidalgo, Municipio de Suchiate. Cabe destacar que la detención del inculpado se realizó en el municipio de Tapachula y con esas acciones la fiscalía del estado refrenda su firme compromiso con la sociedad y reitera que ninguna denuncia o agravante de la ley quedara impune…sin comentarios

Y ya para finalizar amigo lector nos informan desde mi pueblo Tapachula que el Ayuntamiento de Tapachula inicio a la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica en el ejido Felipe Carrillo Puerto con la finalidad de combatir y eliminar la rabia en animales domésticos. En ese evento la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda indicó que “gracias a las campañas de vacunación masiva de perros y gatos la vigilancia continua, la sensibilización social y la disponibilidad de la profilaxis post exposición en los servicios de salud cercanos a la población, han permitido que México sea el primer país del mundo en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud, por la eliminación de la rabia como problema de salud pública” …ver para comentar… Los regidores del ayuntamiento de Cacahoatán deberían ponerse al día sobre como deja la administración Julio Cesar Calderón Sen, porque dentro de breve ya no podrá reclamar nada y lejos al contrario se les aplicará la ley y sino al tiempo…ver para comentar… hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK