Asesoría Legal

Cambio de horario, no beneficia

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

¿De qué sirve el cambio de horario? De nada, absolutamente de nada sirve, se avecina el cambio de horario que será el 4 de abril el cual inicia automáticamente a las 2 de la mañana, se supone, que en 1996, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció el Horario de Verano con el objetivo de ahorrar energía eléctrica a través de un mejor uso de la luz natural, se supone, que es hacer mejor uso de la luz solar, esto, durante los meses de mayor insolación, creo que el gobierno en 1996 solo decretaron el cambio de horario sin sustento ni respaldo de ningún estudio, ni consulta a la ciudadanía ni nada, simplemente lo impusieron, porque realmente así fue, otro presidente tal vez hubiera hecho para atrás dicho cambio de horario porque ni siquiera beneficia, así como han echado para atrás ciertas Reformas, ya hubieran entonces echado para atrás el cambio de horario, hay Estado del país que el sol no sale igual que en otros lugares, las damas que salen a trabajar bien temprano se supone que al salir el sol de las 6 de la mañana son las 5 am en la mayoría de los estados del país, son asaltadas, violadas en unidades del transporte público porque todavía es de madrugada aunque la hora sean las 6 am, y de paso, se les permite al transporte público traer cristales polarizados, eso no debe ser pues las damas o las niñas que van a la escuela peligran, creo que eso no han medido, no han hecho una encuesta real que indique originalmente los pros y los contras, de nada beneficia al país el cambio de horario porque la Comisión Federal de Electricidad actúa de una forma abusiva en contra de los usuarios alterando mes con mes los recibos o el cobro digital, se aprovechan de la ignorancia de las personas al no saber cómo tomar la lectura, las personas saben que solo ven números en sus medidores pero en realidad no saben si no les explican, ¿ y saben cuándo les van a explicar? Nunca, porque no le conviene a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, roban indiscriminadamente a los usuarios de la luz, de paso, PROFECO no defiende a los usuarios de la luz porque no les dan ninguna respuesta positiva en sus quejas, porque para empezar, PROFECO no recibe demandas, recibe quejas, mas no demandas, en pocas palabras, si viene la Comisión de Luz y da su versión utilizando la misma astucia que tienen para engañar a los usuarios, no les van a aganar una porque lamentablemente los empleados de la PROFECO tampoco saben la regulación de los medidores de la luz, eso pasa en nuestro país, no se le ayuda a nadie, llega una Administración al cual al presidente casi lo ven como su dios, que pena que no se ayude a la gente en esta situación, porque quien debe mandar ese estudio es la Comisión de Energía del Congreso de la Unión para revertir el cambio de horario, de hecho, los presidentes de la Comisión de Energía de cada Estado pueden revertirlo al menos en su Estado, se debe poner el tema sobre la mesa para analizarlo, discutirlo, investigarlo, revertirlo y decretarlo, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha estado en los mejores eventos del país mediante las encuestas, hay personas que aun y con el daño que les ocasiona el cambio de horario dicen “tenemos que adaptarnos para estar mejor y esto es mejor para nosotros porque nuestro gobierno así lo dice y ellos son los que saben”, obviamente, son palabras de personas ignorantes que trabajan en el gobierno y piensan que los pueden correr si piensan diferente, mas no es así, se tienen que respetar los derechos laborales de la personas trabajen donde trabajen, son muchos factores más los que afectan el cambio de horario en las personas, entre ellas, la economía, no se está ahorrando nada, hubo un incremento criminal en el cobro de los recibos, físicamente en las personas les afecta la fatiga y la somnolencia a causa de no tener un sueño reparador, y es que, los y las estudiantes que tienen demasiada tarea no reparan correctamente su sueño, porque les gana el horario, en lugar de descansar aunque sea 4 horas, solo descansarán 3 años, los presidentes de México no lo ven así porque ya están bien viejos, y a ellos ni les afecta porque están rodeados de sirvientes, cuando una persona no repara bien su sueño y se levanta inmediatamente para irse a trabajar, con el paso del tiempo podría esto ocasionar a las personas, el mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, de igual manera se incrementa un 8 % en los accidentes automovilísticos, hay personas que no tienen buena vista durante la madrugada y tienen que salir un poco antes de las 6 am supuestamente, al salir el sol ellos pueden salir y se ve más claro, más en la madrugada es cuando se podría perder visibilidad y ocasionar algún accidente automovilístico o atropellamiento de personas, al llegar a sus centros de trabajo su rendimiento podría disminuir por la falta de un buen descanso, en realidad no hay un ahorro de energía, porque de todas formas a los centros de trabajo donde se llega tienen que usar electricidad, de nada sirve, se debe legislar el retirar el cambio de horario, afecta a las estudiantes mujeres porque están expuestas a ser abusadas sexualmente en los transportes públicos inseguros y todo porque hay una muy mala regulación en el transporte público y por no existir un padrón de conductores, de la misma forma no se debe usar el servicio de Uber en las mañanas muy temprano o muy noche, ya que los choferes de este servicio no regulado es peligroso para las damas que las abordan por el acoso sexual constante que ejercen en las mujeres, ya que el servicio de transporte Uber no tienen un padrón de choferes registrados, ellos solo se dan de alta en una aplicación con datos falsos incluso, no es confiable el servicio que acabo de describir, hay Estados del país que las unidades del transporte público camiones urbanos y camionetas Van portan cristales polarizados y eso impide la visibilidad sin saber siquiera que esas unidades pueden ser usadas para cometer violaciones o asaltos al interior de las unidades, de igual forma se debe legislar tal situación, estas situaciones mencionadas son pocas en donde por culpa del cambio de horario, las mujeres se ven expuestas a ser violadas y los usuarios en general a ser asaltados, incluso, los mismos choferes del transporte público han subido a personas alcoholizadas y poco les importa a los choferes que los alcoholizados les falte el respeto a las mujeres, se debe erradicar esta situación, siempre hay hombres morbosos en las unidades de transporte público y una muy mala regulación de las dependencias de Movilidad y Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a las autoridades no les importa lo expuestas que son las mujeres ante las agresiones en las calles solitarias por salir de madrugada ni lo que les ocurra en el transporte público en general, y es que, incluso, hay choferes del transporte de empresas poderosas que toman cervezas o se drogan a bordo de las unidades, y es de esa manera también en la que las mujeres se convierten en presa fácil de esta gente por haber aun oscuridad, se debe regular y retroceder inmediatamente al cambio de horario que a nadie beneficia, porque realmente los incrementos en los recibos de luz son excesivos y a nadie ayuda la actual Administración Federal.