Cambios de un partido político a otro

El tema del cambio de un partido político a otro por parte de sus militantes y dirigentes es porque no están conformes con lo que se está orquestando al interior de sus partidos de donde originalmente provienen, no están de acuerdo incluso con los candidatos impuestos, problema generado desde hace mucho tiempo, no es de ahorita, se sigue practicando en todos los partidos políticos, hay quienes no quieren hacer alianzas y los militantes se sienten sometidos por sus dirigentes nacionales, estatales o municipales, unos van a un partido y otros llegan, así andan de un partido a otro, cuando un personaje político se cambia de partido pierde credibilidad ante sus seguidores, es así como van restando fuerza cada día, los militantes que están dentro de un partido simplemente dejan de acudir físicamente a su partido, incluso, candidatos y candidatas declinan su candidatura simplemente porque no están de acuerdo con las acciones de su partido, por otro lado, hay comités municipales de los mismos partidos que no toman en cuenta la decisión de sus líderes nacionales, incluso, también hay partidos políticos que no apoyan a sus candidatos como debe ser, hay líderes que no son líderes no les dan el apoyo total a su gente, los candidatos y candidatas se ven limitados en sus funciones para llevar a cabo una buena campaña, debe haber reformas a la Ley Electoral, donde, se indique mejor que los recursos del INE no le lleguen al partido político, sino a los candidatos y candidatas directamente, porque en sí, muchos partidos políticos solo usan el nombre de sus candidatos para cobrar las prerrogativas, no apoyan a sus candidatos y candidatas en las campañas, si hacen buena campaña bien, si no, ni modos, de hecho, al parecer a los dirigentes estatales no les importa perder el registro, ellos lo que quieren es el dinero de las prerrogativas de sus candidatos y candidatas, los candidatos en si se ven solos para hacer campaña, no cuentan con coordinador de campaña, ni mucho menos gente que los asesore políticamente, mientras los líderes estatales se gastan el dinero que les toca a cada uno de sus candidatos, los candidatos buscan el apoyo por diversas partes pero eso es como una enfermedad, más se cierran las puertas, en primer lugar, los candidatos y candidatas por lo regular carecen de experiencia política, de hecho, ni hacen campaña porque no saben ni por dónde empezar, sus líderes estatales no tienen por lo regular una estructura correcta, y en caso de haberla, los integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales no saben sus funciones, esto es como una empresa, debe haber capacitación constante, los partidos políticos por lo regular no tienen actividad después de las elecciones, por ello, quiere decir que no son políticos, y si no son políticos, mucho menos serán buenos funcionarios, hay candidatos y candidatas que tienen recursos económicos y no es necesario que su partido los apoye, sin embargo, carecen de experiencia política y no tienen absolutamente nada que decirle a las personas, no tienen buenas propuestas, no tienen coordinadores de campaña, solo son usados por sus líderes estatales para cobrar los partidos políticos y gastarse el dinero del INE, a los candidatos solo les dan en especie lo que les corresponde como por ejemplo, una lonita o dos a lo mucho, 3 gorritas, dos playeras, y nadamas, y lo demás se los gastan los líderes o la estructura estatal del partido X, en realidad, así no se hace política, porque si desde un principio se hace esto, entonces que se espera si es que corren con suerte y llegan a alguna presidencia municipal o diputación local, aunque, lo dudo mucho, por eso muchos partidos locales pierden su registro, incluso, partidos nacionales en ciertos Estados del País no tienen presencia, creen ser políticos y solo pintan unas dos o tres barditas y ya, así jamás se va a tener una buena estructura, un respeto y una moral, en ocasiones, de inmediato se enseña el cobre, mas no es así, los partidos estatales no gastan en mercadotecnia política, creen saberlo todo, incluso, muchos líderes estatales están seguros de perder las elecciones en la mayoría de sus candidatos, hay líderes estatales tanto hombres como mujeres que no se creen presidentes de un Comité Estatal, se creen casi casi los gobernadores de un Estado, porque cuando se les busca jamás dan la cara, no es un buen comienzo, más bien, así se empieza cavando una tumba política, los candidatos o candidatas que realmente quieren hacer el cambio, ellos mismos tienen que invertirle dinero a su campaña, pues más del 90 % de los y las candidatas están solos, se registran y no saben cuál es el paso que sigue, no saben siquiera como se hace una convocatoria en un parque, ni como hablar con la gente, los y las candidatas que están solos realmente no hacen campaña, andan como si nada viendo más bien quien gana y quien pierde, en realidad se debe hacer una reforma a la Ley Electoral donde es mucho mejor que los y las candidatas reciban de manos del INE las prerrogativas y no el partido político que los postula como tal, los ciudadanos quieren participar activamente en la política y deben ser apoyados directamente, es lo mejor, sin embargo, están limitados a todo acto político, ¿realmente quienes salen beneficiados en las campañas, los candidatos, el pueblo o los dirigentes estatales?