Campaña contra el alcoholismo y el tabaquismo

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

El consumo excesivo de alcohol promete acabar con una vida entera y con la de las familias, aparte de que hace que la persona envejezca más rápido, hay quienes van al gym a hacer ejercicio y a la vez consumen exceso de alcohol, el alcoholismo trae enfermedades crónicas, hace que la presión arterial se altere, accidentes cerebrovasculares, problemas de salud en el hígado principalmente, pero, muy aparte de todo lo malo que le puede pasar al cuerpo humano por culpa del alcohol, pierdes dignidad ante los demás, pierdes a tu familia entera, y cuando te das cuenta estas totalmente solo, cuando se consume alcohol el cuerpo en automático te pide más hasta perderte, no necesariamente tienes que perder todos tus bienes y vivir en la calle para ser alcohólico, el alcohol te absorbe poco a poco, será muy difícil dejarlo cuando seas de mente pobre y débil, la mayoría de las personas no reconocen su alcoholismo y dicen, “yo dejo el alcohol cuando quiero”, mas es falso, el alcohol te absorbe totalmente, aun con tu profesión, empresas, bienes y todo lo que tengas eres un alcohólico, se necesita ayuda psicológica para dejar atrás ese mal llamado alcohol, por lo regular en zonas costeras o donde hay mucho calor están llenos los bares y antros, los niños piden de comer a sus mamás cuando en realidad el papá se gasta el dinero de la manutención de su familia en las cantinas, algo curioso pasa y es una triste realidad, un estudio elaborado por MERCADOTECNIA DE MEXICO es que, las mujeres que pierden el apoyo de sus parejas en casa lo buscan en otros lados, el 25 % de las mujeres tienen que trabajar debido a que aun con sus parejas en casa no tienen para el gasto, ya no estamos en los tiempos de antes que el hombre es el que provee, pues son tiempos machistas, los hombres aun en esta actualidad no les permiten a sus parejas trabajar por falta de confianza en sí mismo, el alcohol les hace ver y creer cosas inexistentes como el pensar que sus parejas les están poniendo los cuernos con alguien, sin embargo, el estudio vota como resultado, que, efectivamente, así es, muchas mujeres con varios hijos tienen que buscar “apoyo” por otro lado ya que con sus parejas no lo tienen, los hombres que por lo regular toman bebidas alcohólicas son personas a los que sus esposas les ponen los cuernos porque saben de antemano que con ellos no se cuenta, además de estarlos soportando cuando están borrachos gritan y golpean a sus mujeres, es ahí donde se pierde todo, hay mujeres que tienen dignidad y prefieren salirse de sus casas con los hijos buscando una mejor calidad de vida y no estar soportando violencia doméstica, las mujeres que tienen parejas o esposos que son alcohólicos siempre tienen un “amigo” que las apoya y las ayuda sin que el marido borracho lo sepa, no es necesario que un borracho consuma alcohol todos los días, muchos lo hacen los fines de semana, en lugar de convivir en familia prefieren convivir con sus “amigos” en las cantinas y bares, quedándose sin dinero y hasta debiendo bebidas alcohólicas en los bares, incluso, han dejado sus celulares a cambio de cervezas u otras bebidas, cuando todo esto sucede, se ha perdido ya la dignidad como persona, muchos no quieren reconocer su alcoholismo, el consumo de alcohol en pocas palabras ha pasado el límite, las personas no son felices, y cuando no son felices hay que dejarlos ir, bueno, no es necesario ser alcohólico para no ser feliz.

El alcohólico cada día que pasa tiene necesidades fuertes de consumir alcohol, un alcohólico pierde el interés en el trabajo, la familia y en sus actividades cotidianas, diariamente quiere sentir los efectos del alcohol, es feliz a su manera y siente que los demás no son felices por el hecho de no ser alcohólicos, lo que si es cierto, es que a todo alcohólico sus esposas les ponen los cuernos precisamente por alcohólicos y violentos, es importante dejar la bebida, hay que dejar de frecuentar lugares y amistades que solo conllevan a beber, hay que planear actividades que no impliquen beber alcohol, el alcohol no debe existir en su hogar, cuando se ama a la familia no se consume ni una gota de alcohol, no es necesario tomar alcohol para ser feliz, es feliz quien lo consume mas no quienes rodean al alcohólico en casa, es triste ver que los hijos quieren seguir el mismo ejemplo de sus papás convirtiéndose exactamente en lo mismo.

La adicción al tabaquismo es otro mal exactamente igual, pero, hay algo que no entiendo, hay quienes son adictos al tabaquismo por el estrés, la presión de compañeros de escuela o trabajo, el sufrimiento emocional, entre otras cosas, el tabaco ocasiona cáncer y daños severos de la salud en general, al fumar un tabaco la persona siente una sensación de placer, con el paso del tiempo los pulmones son los que sufren pues se llenan de humo, posterior a ello la persona tiene que ser intervenida quirúrgicamente para extraer todo el humo, de lo contrario, la persona puede fallecer pues los pulmones tienen un límite, el que toma alcohol y fuma se creen todos unos sabios pensando y diciendo que el alcohol y el tabaco no les hace nada, la adicción al tabaco también ocasiona asma y bronquitis crónica, los fumadores y bebedores pierden la sensación de tener sexo, ellos pueden pasar meses o años sin tener sexo pues el tabaco y alcohol ocasiona la pérdida del apetito sexual, prefieren dormir y dormir y a la vez perder a sus parejas cambiándolas por el alcohol y el tabaco, hay varias metodologías para dejar el alcohol y el tabaco, no se trata de decir solo tomo una cerveza al día o fumar un solo tabaco al día, lo importante es no fumar absolutamente nada y no consumir ni una sola gota de alcohol, mejor hay que rehabilitarse, realizar actividades físicas en el gimnasio, recuerden que dejar de hacer cosas nocivas traen buenos beneficios, por ejemplo, tus familiares dejan de oler el humo de sus cigarros, la persona se siente mejor, y lo más importante de todo, el respeto a la familia y el ahorro económico.

Si todo lo anterior que leyó no le puso a pensar, entonces usted necesita ayuda profesional y no es necesariamente un grupo de alcohólicos anónimos o fumadores anónimos, sino, ayuda psicológica, búsquela, seguramente la encontrará, se sentirá mejor y será una persona exitosa y feliz con su familia.