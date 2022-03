Comentario Zeta

Carlos Z. cadena

Carlos Morales, quiere reelegirse violentando leyes, pese a fracaso en seguridad en la capital.

Una de las grandes postales de fracaso de la actual administración municipal de Tuxtla Gutiérrez, es el rubro de la “seguridad pública”, donde como nunca en la historia de la capital de Chiapas, el fantasma de la inseguridad tiene con “El Jesús en la boca” a los capitalinos, donde aparte aparecieron los delitos en la ciudad más graves que puedan haber, y donde cualquier familia capitalina está expuesta a un violento asalto o agresión, incluso perder la vida. Más allá del stress de la vida cotidiana de la capital chiapaneca, todavía hay que sumarle la propia pandemia que se está viviendo en nuestro país, contra todo esto de una manera deshonesta y de “Aquí solo mis chicharrones truenan”, Carlos Morales Vázquez, alcalde de Tuxtla Gutiérrez busca la reelección, e incluso pretendía continuar en el cargo más allá del tiempo establecido por la ley electoral.

Lo más desagradable es que filtra información en las redes sociales justamente de escenarios reeleccionistas en entidades del país, como la última que círculo del Estado de Puebla, y que confunde el ambiente electoral en Chiapas, donde ya está estipulado por todos los partidos políticos, y con innumerables jornadas de trabajo conversado y razonado que ha hecho el IEPC con todos los partidos políticos representados en ese órgano electoral, que todos los que buscan una “reelección” tendrán forzosamente que dimitir de su cargo a más tardar el próximo 8 de Marzo, y lo grave que hay denuncias y testimonios, de que se usan los recursos y bienes del Ayuntamiento municipal para tintes electorales. Inaudito.

El artículo 17 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece que la separación debe ocurrir noventa días antes de la jornada electoral, que este año será el 6 de junio. Los ciudadanos que ocupan el cargo de presidente o presidenta municipal en la actualidad deben obtener licencia por parte del Congreso del Estado para separarse de su cargo, para contender en reelección, así lo establece el acuerdo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana IEPC/CG-A/077/2020.

Tal y como le respondió este viernes el Tribunal Electoral del estado de Chiapas (TEECH), en el expediente TEECH/RAP/024/2021 y su acumulado TEECH/JDC/026/2021, derivado de una inconformidad del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. En este sentido, el tribunal no solo ratificó y consideró adecuada la respuesta del órgano electoral local, también aclaró que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, deberá separarse del cargo 90 días antes de la jornada electoral y no continuar en éste como pretendía, esto para garantizar la equidad de la contienda, la igualdad de condiciones entre los participantes y el requisito de proteger el uso de recursos públicos. (Sic)

Lo más grotesco es que sigue dejando la duda de que es “apadrinado” por el partido MORENA” que actualmente gobierna el país y Chiapas, cuando no es así, porque su partido es el Partido Encuentro Social (PES), que lo llevaría a una alianza concertada con MORENA y el PT, que lo sustento electoralmente como “Alianza partidista”, pero para empezar esa alianza ya no existe, sino que cada partido político tendrá que contar con un candidato único a las Presidencias Municipales de Chiapas, por eso el descontrol y que las autoridades electorales no le han marcado el alto a este tipo de “politiquería ambiciosa y desordenada” que pone en jaque a la propia democracia en la entidad y ya no se diga el proceso electoral del próximo 6 de Junio. Una situación de protagonismo puro que juega con lo electoral, y con eso que se llama democracia, que es lo que aspiramos honestamente los ciudadanos de México y de Chiapas.

Llamado enérgico del IEPC: No se permitirá que el dinero ilícito secuestre a la democracia en Chiapas.

*IEPC firmara convenio con FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda federal.

Un llamado enérgico y respetuoso desde el seno del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, (IAP) hizo el Consejero Presidente del IEPC, de este organismo electoral Oswaldo Chacón, a todas aquellas autoridades municipales del estado de Chiapas, que tienen el alto compromiso de ser imparciales en los procesos electorales y de abonar a salvaguardar la voluntad de la ciudadanía. “Hago un atento y respetuoso llamado a las y los funcionarios de los municipios de la entidad, para que se conduzcan con ética y responsabilidad en el Proceso Electoral que ya está en marcha”,

Chacón Rojas advirtió que, en este proceso electoral, como en cualquier otro, existe el riesgo de que esté presente el dinero indebido, por ello, el IEPC firmará un convenio que blindará las elecciones, con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía de Delitos Electorales federal y la Fiscalía local, para intercambiar información, con el objetivo de no permitir que el dinero ilícito se apropie de la democracia chiapaneca.

Destacó el consejero presidente del (IEPC de Chiapas, Oswaldo Chacón también al disertar la Conferencia “Proceso Electoral Local 2021,” organizada por el Instituto de Administración Pública del Estado (IAP), vía remota donde participaron los presidentes municipales de la entidad advirtiendo de la importancia de celebrar elecciones íntegras: con credibilidad, certeza, transparencia y confiabilidad. “La integridad de las elecciones resulta fundamental para generar gobernabilidad, desarrollo económico y paz social”.

Por otra parte, argumentó al final que las elecciones no pueden suspenderse ni deben reprogramarse de manera indefinida por motivo de la pandemia, pues de su realización depende la continuidad del sistema democrático, “no puede orillarse a la ciudadanía a decidir entre el derecho a la salud y el derecho a elegir, los dos son derechos humanos fundamentales, es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a ambos.

Rapiditas. – Una buena noticia que llego también este fin de semana fue el nombramiento nacional en la persona del Doctor Oswaldo Chacón Rojas, quien fue designado Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (ANFE), un reconocimiento a Chiapas y a su máximo responsable en materia electoral en esta parte de la frontera sur. Un reconocimiento a su trabajo, experiencia, y conocimiento sobre este rubro que fraterniza con la democracia en el país, donde se muestra el valor especial que tiene Chiapas en materia electoral a nivel nacional. Una distinción que se reconoce. Congratulaciones…Por cierto buen hit se aventó el Instituto de Administración Pública de Chiapas (IAP) quien este fin de semana invitó en sus instalaciones al Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón, quien impartió la conferencia magistral: Proceso Electoral Local 2021, que tuvo como objetivo abordar temas sobre el desarrollo y logística de las elecciones en Chiapas…DIXE.