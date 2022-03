Ronda Política

Víctor Lara

Carlos Morales sin apoyo de seis sindicatos del Ayuntamiento

Alguien me comentaba sabes quienes no van a votar por Carlos Morales, me tomo por sorpresa, pero me intrigó y deje que siguiera hablando, y me dice, primero los empleados sindicalizados, los empleados de confianza, los sindicalizados del Smapa pues el líder de uno de los dos sindicatos va como regidor en otro partido, más los policías, solo ahí hay más de 7000 votos que serán duros y en su contra, más los familiares de los mismos empleados. Ahora le sumemos los ambulantes y sus familiares.

Ahora entiendo lo que el gran analista me comentaba, ya me cayó el 20 del porqué de la desesperación del candidato que busca la reelección, del Coiteco que mal gobernó a los Tuxtlecos; Don Carlos debe serenarse, pues la desesperación puede hacer perder la calma y la cordura, lo pueden llevar a realizar actos que lo conduzcan al fracaso total.

Me refiero al tema de la coacción hacia la base trabajadora del ayuntamiento, el obligarlos a incidir en la decisión de su sufragio a favor, deja huella, que serán pruebas presentadas ante la autoridad competente, de hecho, hoy lo dio a conocer el líder nacional del PRD Jesús Zambrano, fue enfático al decir que el día lunes procedían con denuncias incluso penales en contra del candidato de Morena y del ayuntamiento.

Ahí Zambrano lanzó un respetuoso, fuerte y enérgico llamado al presidente de la República para que deje de meter las manos en el proceso electoral en el País, que deje de politizar y gastar recursos para beneficio de su partido.

De la misma manera dio a conocer que tendrían una comida con los líderes y sindicalistas del ayuntamiento, lo que sucedió más tarde, los Sindicatos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez hicieron oficial su respaldo a Willy Ochoa.

Los líderes de los sindicatos, Nereyda Saldaña del SUTDIF, José Manuel Ramírez del SUTSA, Carlos Valdivieso del SUTESA, Saraín Gómez del SUTRA, Carmen Solís de STDIF y Carlos Héctor Juárez del SITRACHIS, junto a cerca de 3500 trabajadores sindicales se adhirieron a la campaña de Willy Ochoa, manifestando que lo llevaran al triunfo el próximo 6 de junio.

Por otra parte, Valeria Santiago Barrientos, refrendó el compromiso del partido Verde a conducirse de manera pacífica al participar en la Firma del Pacto de Civilidad para este Proceso Electoral Ordinario 2021 en Chiapas, la Presidenta del Verde Ecologista en la entidad, Valeria Santiago Barrientos, aseguró que desde el partido que dirige, se trabajará con respeto e igualdad para el óptimo desarrollo de la próxima contienda electoral.

Ante la presencia del gobernador del Estado de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, así como de representantes de los tres poderes de gobierno, presidentes de partidos políticos y miembros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Santiago Barrientos recalcó que el ejercicio de la libertad electoral es fundamental para la construcción de la democracia, ya que, mediante esta, se obtiene la confianza de la sociedad y se trabaja con ella.

Mencionó que, a través de este pacto de civilidad, se logran mejores resultados para las y los chiapanecos, donde todos los partidos, aun con las ideologías que les rigen, se comprometen y unen esfuerzos para garantizar una jornada electoral libre de todo tipo de violencia.

De cara al próximo 06 de junio, la dirigente estatal hizo un llamado por la gobernabilidad y por un proceso en armonía, sumándose a propiciar de manera acertada una suma de voluntades por los derechos políticos electorales de quienes participaran en esta contienda política.

Rechazó y condenó todos los actos que vulneren los derechos de las y los candidatos, invitando a las autoridades competentes a realizar acciones que contribuyan a la seguridad y de esta forma, poner un alto a los escenarios que vulneren la integridad de las y los actores políticos, de sus familias y de la sociedad misma.

Finalmente convocó a las y los militantes y simpatizantes del Partido Verde, a conducirse con transparencia y respeto, siendo responsables de llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el diálogo con propuestas y absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia.

Ayer iniciaron los debates en Chiapas organizados por los Consejos Municipales y Distritales del IEPC Chiapas. El primero fue ayer a las 8 pm entre las candidaturas a la alcaldía de Pichucalco, bajo la moderación de Javier Zenteno y Lizeth Coello. El formato fue flexible y virtual, todos los debates podrán seguirse en vivo en las plataformas del IEPC.

Oswaldo Chacón le deseo mucha suerte a los participantes, a los moderadores, al equipo de comunicación social del IEPC, y a las consejeras y consejeros del Consejo Electoral Municipal de Pichucalco que se han esforzado para ofertarle al pueblo de Pichucalco una actividad que responda a sus expectativas de voto informado.

Invitó a verlo a la ciudadanía de Pichucalco y a los distintos medios de comunicación. Es importante verlo, analizarlo y reflexionarlo. Se presenta una vez cada tres años.

El presidente del IEPC presentó el calendario completo de debates organizados por la autoridad electoral entre candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales:

Debate Municipal Pichucalco viernes 21 de mayo 20 a 22 hrs. VIRTUAL

Debate Municipal Palenque Sábado 22 de mayo 18 a 20 hrs. VIRTUAL

Debate Municipal Tuxtla Gutiérrez Domingo 23 de mayo 19 a 21 hrs. VIRTUAL

Debate Municipal Tumbalá viernes 28 de mayo 10 a 12 hrs. VIRTUAL

Debate Distrital Tuxtla Gutiérrez Viernes 28 de mayo 18 a 20 hrs. VIRTUAL

Debate Municipal Cintalapa Lunes 31 de mayo 18 a 20 hrs. VIRTUAL

Debate Municipal Huixtla miércoles 26 de mayo 10 a 12 hrs. PRESENCIAL

Debate Distrital Palenque Miércoles 26 de mayo 18 a 20 hrs. PRESENCIAL

Debate Municipal San Cristóbal de Las Casas Jueves 27 de mayo 18 a 20 hrs. PRESENCIAL

Debate Distrital San Cristóbal de Las Casas Sábado 29 de mayo 12 a 14 hrs. PRESENCIAL

Debate Municipal Comitán de Domínguez Sábado 29 de mayo 19 a 21 hrs. PRESENCIAL

Debate Municipal Jiquipilas Domingo 30 de mayo 18 a 20 hrs. PRESENCIAL

Debate Municipal Reforma Lunes 31 de mayo 10 a 12 hrs. PRESENCIAL

Ayer cómo parte de la Jornada Nacional por MACTUMACTZA, estudiantes normalistas, padres de familia, trabajadores de la educación e integrantes de organizaciones populares, realizan una Marcha hacia el Penal de El Amate (Cintalapa, Chiapas) para exigir la libertad inmediata e incondicional de los 95 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.

La situación legal se sabrá en la audiencia programada para el día 25 de Mayo a las 10:00 horas, fenece término constitucional.

Por lo pronto ayer levantaron el plantón y bloqueo a las 15:00 horas a cambio de que se desbloqueara la carretera, los maestros y padres de familia pidieron pasar a ver a sus hijos e hijas, de 15 en 15 y que les dejaran meter comidas y sus cosas. Por eso hoy quedó liberada la carretera después de varias horas de bloqueo.

Ayer el TEPJF a través de la SALA REGIONAL XALAPA CONFIRMÓ LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO ATRIBUIDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS GILDARDO ZENTENO MORENO. Por lo que deberá ser inscrito en el catálogo

nacional de personas violentas y por ende no será nunca más candidato a ningún cargo de elección popular. O sea que ya valió.

Se fortalece candidatura de Carlos Penagos rumbo al 06 de junio; A 16 días de la jornada electoral, Carlos Arturo Penagos Vargas se sumó a las actividades realizadas por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, en su gira de respaldo al trabajo que realizan los candidatos de la alianza PAN, PRI y PRD

El candidato a la diputación local por el Distrito I Oriente de la alianza Va por Tuxtla, agradeció el respaldo brindado por el líder nacional, Jesús Zambrano, esto luego de un encuentro con medios de comunicación.

Penagos Vargas enfatizó que caminar las calles ha sido la mejor manera de conocer las necesidades en su distrito, «las propuestas son las que quiere escuchar la gente, saber cómo pretendemos ayudarlos en sus problemáticas».

Enfatizó que ésta ha sido una campaña de puerta a puerta y ser humano a ser humano, lo que le ha permitido conocer y ver desde otro enfoque, la realidad de las familias que viven en el lado Oriente de la ciudad, a quienes exhortó a participar de manera decidida, este 06 de junio.

Por su parte Eduardo Balcázar candidato a la presidencia municipal por Fuerza por México sigue haciendo lo propio con ideas frescas e innovadoras a las que en Tuxtla no estamos acostumbrados, le ha generado empatía, que sea visible y querido también.

Estos son los compromisos que Eduardo Balcázar firmó con las mujeres, de frente y por escrito, porque las palabras se las lleva el viento…

* Invertir en la igualdad entre los géneros y el fortalecimiento económico de las mujeres.

* Cumplir con las medidas señaladas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

* Destinar recursos públicos a las políticas públicas a favor de las niñas, adolescentes y mujeres.

* Brindar servicios jurídicos gratuitos.

* Fortalecer la Unidad Especializada de la Policía Municipal para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género (UNEVIG).

* Crear líneas de emergencia gratuitas para la atención inmediata de la violencia contra las mujeres.

* Diseñar campañas orientadas a transformar los patrones socioculturales que producen y reproducen violencia.

* Garantizar la paridad entre la plantilla laboral de la administración municipal.

* Impulsar la creación del transporte público seguro para las mujeres.

* Crear un programa de acceso igualitario a insumos menstruales.

Propuestas reales, viables, responsables y alcanzables, Lalo se va posicionando y va ganando terreno, es un candidato redituable políticamente hablando, bien futuro… No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

