Caso de Mariana, aun sin claridad, urge actuar con autoridad para hacer justicia

Luego de la detención de la directora del hospital donde la pasante de medicina MARIANA, fuera cobardemente asesinada, el caso aún no se aclara del todo. La detención de la directora sería tal vez por omisión, y la renuncia de la titular de la Facultad de Medicina de la UNACH y al parecer, la del titular de recursos humanos de esa misma facultad no soluciona y resuelven ese artero crimen en contra de MARIANA, mientras que el autor principal, según se supo se encuentra a salto de mata, y otros están pagando justos por pecadores. En su momento las autoridades han dado a conocer que quien fungía como directora del Centro de Salud de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, tuvo conocimiento que Mariana, había sido hostigada, acosada, etc…etc… empero, omitió dar aviso de inmediato a la autoridad competente, ante ello, La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de la Mujer, obtuvo del Órgano Jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Analí “N”, como presunta responsable del delito de Abuso de Autoridad Agravado cometido en agravio de Mariana “N”, en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Cabe destacar que, en audiencia de vinculación, la Fiscalía de la Mujer expuso datos de prueba que acreditan que los hechos investigados son constitutivos del delito de abuso de autoridad, así como la probable responsabilidad de la ahora vinculada. En ese sentido el Órgano Jurisdiccional resolvió vincular a proceso a la hoy detenida, decretando medida cautelar de prisión preventiva justificada, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 14, en el municipio de Cintalapa. Es por eso que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Olaf Gómez Hernández, refrenda su compromiso de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, actuando en atención y estricto apego al debido proceso. Pero eso no debe quedar así nada más, es necesario detener al que asesino cobardemente a MARIANA, No se sabe a quién se trata de cubrir o proteger, pero si las autoridades quisieran y tuviera la voluntad de detener al cobarde asesino, júrenlo que ya estaría recluido en el Amate, pero al parecer, sin conceder, se quiere o pretende cerrar el caso, los estudiantes continúan en su manifestación y exigencia de justicia para MARIANA. El día hoy (ayer) supuestamente se iniciarían las clases en la máxima casa de estudios de esta entidad, pero, como los estudiantes y uno que otro maestro manipulador interno y externo no ven claro, están politizando el tema, por lo que es necesario que las autoridades aceleren y presenten ante los medios de comunicación al cobarde asesino de la pasante de medicina de la UNACH, sino el problema se les complicara a las autoridades. Circula una lista de maestros, ex catedráticos y ex funcionarios de la UNACH que dicen son los que están incitando a la chamacada a continuar con las protestas con el objetivo, ya no de aclarar el cobarde crimen de MARIANA, sino para sacar al rector, por lo que el gobernador deberá estar más trucha o si no hay que lo vea…sin comentarios

COMO NUNCA GRAN REZAGO EN REGISTRO PUBLICO DE LA PORPIEDAD…

Como nunca antes en la historia de nuestro estado el registro público de la propiedad cuenta con un gran rezago en la tramitación de escrituras, según comentaron algunos notarios públicos que pidieron la omisión de sus generales. Al decir de los notarios el registro público de la propiedad es una cueva de Alibaba donde poderoso caballero es Don Dinero, toda vez que si quieren sacar unas escrituras de manera pronta o rápida solo basta con dar una lista y al parecer, sin conceder, por cada lista de 20 propiedades les cobran unos varios Biyuyos y es así como obtienen sus escrituras. Los fedatarios señalaron que la titular de esa mal lograda dependencia la Conchita, como suelen decirle los lambiscones que la rodean, son los que le hacen el trabajo sucio y uno que otro ex empleado de esa oficina los cuales, se dice, sin conceder, piden desde cinco mil pesos por agilizar trámites de las escrituras lo cual debe ser investigado por las autoridades. Comentaron que como nunca antes en la historia en el registro público de la propiedad existe un grave rezago para obtener las escrituras, por lo que solicitan al gobernador se agilice esa situación…ver para comentar

YAMIL NO TIENE QUE NADA QUE VER EN EL CASO DE LA RIVA…

Según nos estaban comentando que el joven ex delegado del IMSS en Chiapas y Puebla, nada tiene que ver en el caso del supuesto despojo que se cometió en contra de la familia de la Riva, y presumiblemente tampoco su señor padre el connotado notario el respetable Don Antonio Melgar Aranda (QEPD), toda vez que como fedatario su actuación pudo ser de buena fe y el ex delegado del IMSS en Chiapas nada tenía que ver en la Notaria de su señor padre. Lo que, si se le puede criticar y achacar a Yamil Melgar Bravo, es su actuación en la delegación del IMSS en Chiapas y Puebla, en donde se dice, sin conceder, dejó una estela de irregularidades por la cual tuvo que ser llamado por las autoridades poblanas. Así mismo su gris actuación en la secretaria de economía y del trabajo donde nunca hizo nada, Así es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa…sin comentarios

Jorge Llaven Abarca corrió 5 kilómetros en el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, destacando que esta estrategia tiene la finalidad de promover el deporte y la cultura de paz en Chiapas. Acompañado por su esposa Guadalupe Gómez Casanova y sus hijos Jorge, Luis y Valeria, así como de amigos y amigas, expresó que la sana convivencia y la práctica de un deporte contribuyen a fortalecer el tejido social. En ese sentido Llaven Abarca comento, "Hoy corrimos en la heroica Chiapa de Corzo, estamos promoviendo el deporte y la cultura de paz, los invito a sumarse a la campaña ciudadana Dejando pasos de igualdad, el próximo domingo estaremos en punto de las 8 de la mañana en el municipio de Ocozocoautla" …sin comentarios…Como se había venido dando el pasado sábado el paisano José Antonio Aguilar Bodegas es el candidato oficial a una diputación federal encabezando la alianza PRI-PAN-PRD. Fue el pasado sábado cuando Josean Aguilar Bodegas recibió de la dirigencia estatal del PRI la constancia que lo acredita como candidato a la Diputación Federal por el Distrito Xll de Tapachula, en ese momento al recibir su constancia Aguilar Bodegas dijo, Estamos listo para dar la gran batalla, y vamos con todo…ver para comentar