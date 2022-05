Asesoría Legal

Centrales de autobuses y rutas del transporte

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Para poder autorizar terminales de autobuses, todo debe estar sustentado en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sin embargo, los Titulares de Autotransporte Federal de varios Estados del país le dan más privilegio a los empresarios del transporte ya establecidos, monopolizando con ello el servicio de transporte público foráneo y local, actualmente las centrales de autobuses que operan desde hace más de 25 años se encuentran en condiciones deprimentes, de hecho, por parte de Autotransporte Federal no hay supervisión ni sanción por las malas condiciones en las que se encuentran las centrales de autobuses a todo lo largo y ancho del país, las casetas de peaje instaladas en toda la república cobran considerables cuotas, lamentablemente hay una muy mala infraestructura carretera, cualquier unidad que se quede sin frenos podría ocasionar severos accidentes por falta de rampas amplias, se tienen que hacer largas y amplias las llamadas rampas de emergencia para frenado, ha habido accidentes muy lamentables porque no en todos lados hay rampas de emergencia, de hecho, a 5 kilómetros antes de cualquier caseta de cobro debe haber una rampa de emergencia, que no sea solo en carreteras principales, sino que definitivamente en todas.

De hecho, el gobierno de todo lo que recabe mediante las casetas de cobro puede destinar subsidio a las empresas del transporte público, de hecho, en una evaluación indirecta por parte de Mercadotecnia de México a la oficina de Autotransporte Federal en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz se remitió un escrito bien sustentado y peticionado donde se indica que se solicitan 1,278 permisos o concesiones para explotar el servicio de ciertas rutas del sur de Veracruz, la petición de entrada fue rechazada y el titular junto con su ayudante y una secretaria dijeron que por el momento no hay concesiones y que va a tardar años para que vuelvan a dar concesiones, y que el escrito es dirigido al Gobernador no a Autotransporte Federal, bien, en esta evaluación al sujeto encargado de Autotransporte Federal de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz hay varios puntos, el primero, el titular de Autotransporte Federal de la mencionada ciudad no sabe realmente sus funciones, cierra las oficinas a la 1 de la tarde para encerrarse con su personal en las oficinas, ya que a esa hora fue personal de Mercadotecnia de México y no los quisieron recibir porque supuestamente el horario es hasta la 1 de la tarde, con las acciones anteriormente descritas, dan a entender que los mismos funcionarios monopolizan el servicio de transporte público en el sur de Veracruz y lo hacen a espaldas o escondidas del Titular de Autotransporte Federal a nivel nacional, de hecho, falta evaluar indirectamente a la oficina de Autotransporte Federal zona Xalapa, Veracruz, y entonces, si es la misma postura, podríamos decir que el servicio de transporte foráneo en el Estado de Veracruz está totalmente monopolizado y que no quieren mejorar la movilidad en dicho Estado, la central de autobuses de la ciudad de Coatzacoalcos al menos la que tiene uso los transportistas de segunda clase se encuentra en condiciones deplorables, las sillas donde se sienta la gente son un poco antiguas, hay agua en el piso cuando llueve y eso puede hacer caer a personas de la tercera edad, y quien tiene controlada la central en dicha ciudad es una empresa denominada “Transportes del Istmo”, la cual está súper demandada por falta de pagos a sus empleados, al IMSS, al INFONAVIT, y a otras dependencias más, la gente que ocupa el servicio foráneo de un pueblo a otro tiene que viajar en unidades chatarra, lo anterior, ni siquiera es sancionado por la autoridad de Autotransporte Federal, las unidades que prestan el servicio de un municipio a otro ya no cubren con los requisitos para poder operar, ya que ponen en riesgo al público usuario, las concesiones que tiene la mencionada empresa se las acaparó todas y corrieron a sus socios, no hay una revisión a fondo a tal empresa mencionada, ni siquiera les han aplicado el artículo 16 y 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y, relacionado a la mencionada Ley considero que se deben sancionar a todas las terminales del país incluyendo las centrales de pasajeros principales como la TAPO, Centra del Norte, Central Poniente, y todas las centrales de autobuses ya que al parecer no hay revisión por parte de las autoridades de Autotransporte Federal, ya que los baños que se encuentran en todas las terminales de autobuses cobran para poder ingresar, siendo que el artículo 53 párrafo 3 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal indica: “Las terminales de origen y destino de pasajeros deberán contar, al menos, con instalaciones para el ascenso, espera y descenso de pasajeros, así como con instalaciones sanitarias de uso gratuito para los pasajeros , de conformidad con el reglamento correspondiente”, mucha gente que usa el servicio de transporte público no goza del servicio sanitario, las personas de la tercera edad batallan para ponerle monedas y en muchas ocasiones las que hacen limpieza en las terminales de autobuses se portan prepotentes con los usuarios diciéndoles que los baños no funcionan y los usuarios se quedan con las ganas de entrar, es un abuso de parte de los transportistas establecidos, violando en todo momento la mencionada Ley, los baños de las terminales de autobuses deben ser totalmente amplios, los baños están muy reducidos y en condiciones antihigiénicas.

Relacionado al tema de las rutas del transporte, muchas han sido abandonadas porque a los señores transportistas no les conviene por el poco pasaje que hay, las concesiones se otorgan a mexicanos y sociedades constituidas, obviamente en los términos que establezca la ley y los reglamentos respectivos, las empresas que tienen estudiadas varias rutas les son asignadas concesiones o permisos para la explotación de las mismas, sin embargo, los empresarios del transporte hacen lo que quieren, no cumplen con los horarios entregados a Autotransporte Federal, y de paso, cubren otras rutas y abandonan para las que tienen asignadas las concesiones.

Es muy difícil y se ha salido de control las acciones de los empresarios del transporte, el titular nacional de Autotransporte Federal debe tomar acciones inmediatas y lo que se puede hacer originalmente es, mandar a evaluar a las empresas del transporte indirectamente mediante una empresa de mercadotecnia para evaluar la calidad del servicio y no de las personas que trabajen para Autotransporte Federal, entregar resultados cada semana y en base a ello tomar acciones que cambien para bien y en beneficio del público usuario.