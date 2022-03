Asesoría Legal

Centros de salud y mala calidad en el servicio

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La mayoría de los directores y directoras de los Centros de Salud del país se sienten dueños de las instalaciones, cuando una persona quiere ponerse una inyección se la niegan, llenan protocolos tontos y estúpidos, los directores y directoras no tienen la capacidad para tener un Centro de Salud a su cargo porque solo conocen lo más común que podría atender un centro médico, mas no podrían atender ciertas situaciones más graves, se han presentado comunidades donde ni hospital tienen y solo cuentan con un centro médico atendido por un chamaco recién egresado de la facultad de medicina que no sabe qué hacer ante un parto o ante una enfermedad grave, una mordedura de serpiente, careciendo a la vez de medicamentos porque el país no tienen medicamentos, la mayoría de la población mexicana no tiene acceso a medicamentos, como tampoco le importa a la Secretaría de Salud pintar de naranja y verde al país haciéndole creer a la gente que ya no hay coronavirus, es falso, el país debe estar pintado totalmente de rojo, de por si hay muchísima gente desconsiderada que no usa cubre bocas ni usa antibacterial, mucho menos se lavan las manos frecuentemente, el coronavirus NO ES POLITICA, el coronavirus es un virus mortal que se ha llevado a miles y miles de personas por descuidadas y por culpa de otros, incluso, hay Estados que se han creado leyes o modificado la Constitución de su Estado indicando que cualquier persona se puede ir a prisión si con toda la intención una persona a otra la infecta del virus, prefieren modificar las leyes en lugar de promover correctamente la sana distancia, insistirles a las personas que es importante el cubre bocas, el uso de antibacterial, por cuestiones políticas no se puede poner a los Estados en naranja ni mucho menos en verde, es falso, no debe existir ningún Estado de la república mexicana en verde siendo que cuando una persona de cierto Estado está enferma o se muere automáticamente cambia a color rojo o simplemente indicar que hay peligro de contagio, con una persona enferma basta y sobra para que se tome en serio la pandemia del Covid, precisamente por ver fáciles las cosas, por no usar cubre bocas porque le duelen las orejas, por no usar antibacterial o no gastar en ello entonces muy fácil se contagian, la gente mediocre e ignorante se la pasa diciendo que no cree en el virus o que es mentira del gobierno, con este sector poblacional ignorante es más que suficiente para que con su necedad sigan contaminándose las demás personas que procuran cuidarse pero que no se salvan, relacionado a los Centros de Salud precisamente por falta de medicamentos en las comunidades y pueblos chicos la gente puede caer en pobreza por la falta de medicamentos, ya que varios medicamentos son caros y se tienen que estar usando frecuentemente y otros de por vida, si una familia promedio tuviera que pagar el total del tratamiento de diabetes, tendría que endeudarse o vender su patrimonio, de igual manera hay hogares donde su ingreso se ve perdido porque algún familiar padece enfermedades crónicas, no contando que nuestro país atraviesa una epidemia de obesidad, y es que la mayoría de las personas en nuestro país no les gusta casi consumir frutas, verduras ni aguas frescas, a cambio se la pasan consumiendo bebidas gaseosas y comida chatarra, así como otros caen en el sedentarismo porque no hacen nada de ejercicio cayendo en el pretexto de que no tienen tiempo, otros que por culpa del tiempo en el trabajo por ser un país que más horas trabaja, todo lo anterior influye drásticamente en la salud, con doctores mal capacitados y que en muchas ocasiones se practica la negligencia médica, en los partos al parecer los doctores de los centros de salud de las comunidades no están preparados para ello, teniendo que ir forzosamente las mujeres en varias ocasiones con las parteras, a la mayoría de las personas indígenas del país son tratados con la punta del pie y con malas palabras, las y los doctores se sienten los dueños de los centros de salud en las comunidades, les faltan al respeto a la gente humilde que por su condición económica son maltratados, lo cierto es que millones de mexicanos pagan de su bolsillo grandes cantidades de dinero en atención médica y medicamentos, mientras el sistema público de salud gasta mal los recursos, sus servicios son de mala calidad y deja fuera a millones de personas, no hay planes de reforzamiento en la salud de los mexicanos por falta de capacidad de las autoridades sanitarias que en lugar de ponerse a trabajar verdaderamente en la salud prefieren hacer política barata, hay equipos médicos que ni sirven, hay verdaderas fallas en el sistema de salud pública en nuestro país, LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD EN MEXICO ESTAN CONVERTIDOS EN UNAS VERDADERAS CARNICERIAS, aquí va otra prueba más del porque ya no deben hacer sus prácticas los chamaquitos recién egresados de las universidades y sancionar severamente a los encargados de las unidades médicas por cada falta en su hospital a cargo, el Hospital General de Zona número 20 del IMSS en Puebla al valorar los médicos a un bebé dijeron que dicho bebé no tenía signos vitales y lo mandaron a la morgue vivo, sin embargo, cuando entregaban a su padre el cuerpo el personal de la funeraria se percató que el bebé estaba vivo, sin embargo, tanto encargado de dicho Hospital y demás personal estúpidamente se sacaron de la manga diciendo que el bebé tenía prematurez en el nacimiento, aun así se les murió a los médicos, pero, también hay muchos centros de salud en varias partes del país que se encuentran en total abandono.