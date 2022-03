Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Cerca de la tropa

El pasado 19 de febrero fecha en que se celebra el “Día del Ejército” no fue un día del ejército habitual, por primera vez estaría ausente el Secretario de la Defensa en tan significativa ceremonia por permanecer aislado por COVID. Pero principalmente tampoco lo fue para mí, ni para muchos militares que en su día circularon entre ellos con gran admiración, una anécdota de uno de los generales que más aprecia, admira y recuerda esta noble institución. Transcribo tal cual el escrito que recibí. Lunes 19 de febrero de 1990. Acababa de terminar el desayuno para celebrar el «Día del Ejército» en la VIII Región Militar en Ixcotel Oaxaca, donde había asistido el gobernador del estado y otras autoridades civiles. Yo era Jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor y me habló el Jefe del EM ordenándome ¡Cámbiate de uniforme y acompaña al Comandante! va a supervisar las Bases de Operaciones. Salimos y llegamos a Putla, después a San Juan Copala, luego Santiago Juxtlahuaca y de ahí a la sierra, pasamos por San Andrés de la Montaña hasta llegar en la noche a Coicoyán de las Flores. Ahí cenamos y celebramos con la tropa el «Día del Ejército» cenando cecina, totopos, frijoles de olla y café negro alrededor de una fogata. Después sacó sus tradicionales cigarros Benson y se puso a platicar con la tropa. A la hora de dormir el Comandante le dijo a los soldados: «háganme un lugarcito en el piso entre ustedes, está haciendo mucho frío» así lo hicieron y durmió metido en su bolsa de dormir. Al día siguiente nos levantamos temprano y desayunamos, durante el desayuno el Comandante vio que un soldado traía sus botas amarradas con un mecate porque las suelas se le habían despegado de tanta humedad, se quitó las suyas y se las dio al soldado, cuando llegamos al 47 Batallón de Infantería en Pinotepa Nacional le ordenó al Comandante «dame unas botas nuevas, que las mías se las di a un Soldado olvidado por su comandante de Batallón». El Comandante de la VIII Región Militar era el extinto General de División DEM Miguel Ángel Godínez Bravo, así celebraba el «Día del Ejército, estando cerca de la tropa. Era un verdadero líder. Todos lo queremos y lo seguimos recordando. “FELÍZ DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO, HERMANOS DE ARMAS». Más allá del orgullo que sentí al recibirlo por muchas y diversas fuentes, incluyendo la de un alto mando de la propia defensa, quien me hizo saber que el autor se trató de un Coronel de apellido Valencia y a quien agradezco enormemente este recuerdo, pues me hizo reflexionar en el tan nombrado por mi padre “Espíritu de Cuerpo”. Una anécdota que ya conocía, que nos hace pensar al viralizarse inexplicablemente a 31 años de ella y a 5 de la muerte de mi padre, que en un día del ejército en el que coincidió con la ausencia del Gral. Secretario y con los grandes acontecimientos en la vida del país, los soldados acogieron con nostalgia el recuerdo de un Día del Ejército tan especial.

La detención de Emma Coronel en EU podría ser un mensaje a López Obrador por la afrenta con la DEA al calificar de sucia y poco profesional la investigación de Cienfuegos. Ahora que es el FBI quien encabeza la investigación y si recordamos la liberación de Ovidio Guzmán y el fraterno saludo a la Madre del Chapo en una carretera custodiada por el Cártel de la familia Guzmán da a pensar.

DE IMAGINARIA

Parece que ya contamos no con uno, sino con dos floreros más en el gabinete de seguridad, Rosa Icela Rodríguez pasa a acompañar a Olga Cordero a la oficina de asuntos menores, la violencia en los estados y las masacres siguen en aumento, mientras ella se une al discurso populista y mañanero de que se otorgarán créditos a los más necesitados con los decomisos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, aunque ningún decomiso se le haya robado al pueblo y al Instituto sí lo roben sus propios funcionarios.