Certifican a FGE por programas de prevención ciudadana y de adicciones

Tras el logro que recibió la Fiscalía de Justicia Estatal, el titular de esa dependencia, Fiscal General, maestro Olaf Gómez Hernández, brindó un pleno y amplio reconocimiento al equipo de trabajo del CENTRA. Como tú sabrás amigo lector hace unos días el organismo certificador American Trust Register S.C. otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE), la certificación NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001- 2015), por la creación, integración y ejecución de programas de prevención ciudadana, así como actividades de prevención de adicciones, entre otras; a través de la Coordinación del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones y la clínica CENTRA en Comitán. Es por ello que el maestro Olaf Gómez Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado, manifestó, un pleno y amplio reconocimiento a todo el equipo de trabajo que conforman la Coordinación y clínicas CENTRA, reafirmando su apoyo y compromiso para continuar impulsando acciones a favor de la prevención de las adicciones. En ese sentido el funcionario estatal adujo que, el CENTRA es un programa reconocido a nivel nacional e internacional por su modelo y los casos de éxito obtenidos y es la opción acreditada para resolver problemas de adicciones, con una atención integral que ha permitido a cientos de personas integrarse a la sociedad con una nueva oportunidad de vida y recuperar sus familias. En su turno Liliana Ivett López Gordillo, Coordinadora del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones, manifestó su gratitud por todo el respaldo y apoyo permanente que el Fiscal General Olaf Gómez, les ha brindado para fortalecer las acciones que se realizan en las cinco clínicas CENTRA que funcionan de manera exitosa en la entidad. En esa emotiva ceremonia López Gordillo, hizo la presentación del nuevo Manual de Procedimientos 2021 de las Clínicas CENTRA, el cual mencionó, integra los procedimientos sustantivos para el ejercicio eficaz y eficiente de las atribuciones y funciones asignadas al Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones y las clínicas del estado. Es muy importante mencionar que el programa denominado CENTRA, cuenta con un tratamiento residencial de 12 semanas, que incluye: atención psicológica, programa basado en los 12 pasos de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, atención médica, actividades deportivas, recreativas y culturales. También es importante destacar que en ese acto estuvieron presentes, el Fiscal de Coordinación, Jordán de Jesús Alegría Orantes, entre otros, y al final el fiscal general hizo hincapié que no se debe bajar la guardia y se debe seguir cosechando los buenos éxitos. Por otro lado, Gómez Hernández informó que entre otras de las actividades que se han efectuado en esta semana que aterriza, se logró el aseguramiento de la famosa “CHINA”, quien había sido denunciada por extorsionar a concesionarios de taxis en la región Istmo Costa y Soconusco, al decir de varios denunciantes, -indicó-, La hoy detenida exigía a los transportistas pago de cuotas para garantizar protección a los Choferes. Fue así como la Fiscalía General del Estado través de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa, dio cumplimentó a la orden de aprehensión en contra de la CHINA, por su probable responsabilidad en el delito de “Extorsión” en el municipio de Mapastepec. El responsable de impartir justicia en esta entidad aseguró que luego de las investigaciones sobre el caso Elementos de la Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa en colaboración con autoridades del estado de Querétaro, dieron cumplimiento en esa entidad, a la orden de aprehensión en contra de Guadalupe “N”, alias “La China” o “La Puka”, por su posible responsabilidad en el delito de Extorsión, cometido en agravio de concesionarios del sitio de taxis “Santo Domingo”. El maestro Gómez Hernández. Subrayó más adelante que según las investigaciones de campo y de acuerdo a la carpeta de investigación, la CHINA, con colaboración con otras dos personas extorsionaban vía telefónica a concesionarios del sitio de Taxis “Santo Domingo”, quienes realizan recorridos cortos en los municipios de Escuintla, Acacoyagua y Mapastepec, exigiéndoles el pago de una cuota para garantizar la integridad de los chóferes. Así mismo ahondo el fiscal general que durante una reciente reunión que sostuvimos con el sector transportista de la región Istmo-Costa y Soconusco se le dio atención a las demandas de los concesionarios del servicio de taxis, quienes de manera general le informaron sobre las extorsiones a la que han sido víctimas, al mismo tiempo afirmo que la detenida ha sido puesta a disposición del Órgano Jurisdiccional, a fin de que resuelva su situación jurídica en las próximas horas. Cabe destacar que el fiscal general fue muy tajante al remarcar que la detención de la CHINA, es el inicio de la respuesta que se está dando a las demandas de ese sector tan importante en la encomia del Estado. En otro orden de ideas el fiscal general agregó que otras de las actividades que se efectuaron en esta semana fue el aseguramiento de tres personas a los cuales se les aseguró marihuana, en dosis individuales y en greña, así como cocaína y metanfetamina, (en dosis individuales), hechos ocurridos en la capital chiapaneca. Fue a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, que se llevó a cabo la orden de cateo que fue girada por el Juez de Control, y los elementos de la Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales, lograron asegurar a Romelio «N», Aurelio «N» y Franklin «N», por el posible delito de Contra la Salud, en su modalidad de narcomenudeo, con la variante de posesión de los narcóticos conocidos como marihuana, metanfetamina y cocaína, con fines de venta, cabe destacar –ahondo- dicho cateo se realizó en la Calle Quintana Roo, sin número, de la Colonia Las Granjas de estas capital chiapaneca. Así mismo dijo que las personas aseguradas, así como los estupefacientes o droga, fueron puestas a disposición del Órgano Jurisdiccional, el cual determinará su situación Jurídica en las próximas horas. Al final el maestro Gómez Hernández fue muy claro al acotar, que esa fiscalía a su cargo reafirme y mantiene firme su compromiso con la sociedad chiapaneca para garantizar el Estado de derecho y reitera que, “ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad” …veremos y comentaremos

Luego de manifestar que el gobierno de la Cuarta Transformación da un impulso al desarrollo, progreso y felicidad de las familias tapachultecas, la Presidenta Municipal de Tapachula Rosa Irene Urbina Castañeda remarcó que, “Seguimos el ejemplo de nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como de un gran aliado que nos invita a trabajar incansablemente buscando el bienestar de la ciudad, el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas”. Todo ello en la inauguración de Obras los cortes de listón inaugural de la pavimentación mixta e hidráulica, de la 30 calle Poniente y callejón Hortalizas Japonesas, entre décima y doceava Avenida Sur Prolongación, así como la décima Avenida Sur entre las calles Las Palmas y Río Nilo, obras que mejoran la imagen urbana, las vialidades y la seguridad en el sector comercial, habitacional y pedagógico al sur-poniente de la ciudad, con una inversión por nueve millones 229 mil 777 pesos, fueron inauguradas por el Ayuntamiento de Tapachula en la colonia Hortalizas Japonesas…sin comentarios…Allá los comitecos lanzan en sus redes sociales un ¡Alerta!.. Porque denuncian que por las calles anda suelto sujeto que besa a niñas a la fuerza en Comitán y que las autoridades locales y estatales no hacen nada al respecto, tal vez están esperando que ese loco mate o viole a una menor, porque según los comitecos a pesar de las pruebas que se presentaron, donde un sujeto besó a la fuerza a una niña en la central de abastos de esa tierra del tío Belisario, Comitán, las autoridades lo dejaron en libertad. Al decir de los que lanzan una alerta, El loco pelafustán anda suelto por las calles de Comitán, sin que ninguna autoridad pueda intervenir, por lo que se pide a los padres de familia que tengan cuidado, ya que aprovecha cuando los menores caminan solo. Es lamentable el actuar de las autoridades de ese municipio, así es que comiteco, aguas, avisa a tus familiares, evitemos una próxima víctima… ver para comentar… la que se dice benemérita, la cruz roja, que de benemérita no tiene nada, es denunciada por unas personas y comentan que la Cruz Roja, de Tonalá, fue blanco de una crítica de personas que no les dieron un servicio adecuado, señalan en redes sociales que una persona escribió en su muro lo siguiente, Cruz Roja de Turulandia, olvídate de mí donativo, cobraban la no despreciable suma de, $6,000 pesos por traslado a esta capital chiapaneca, de urgencia, y $500 pesos por hora, que poca madre. Si eres persona de escasos recursos te mueres, por no tener esas cantidades para trasladarte a un hospital público y llevar el tratamiento que pueda salvar tu vida, o la de tu familiar, dónde quedo de benemérita, dónde queda el altruismo y la vocación de servir y salvar vidas, se volvió negoció $9,000.00 pesitos mexicanos contantes y sonantes, solo por traslado a un hospital publicó. Carajos…bueno de todo hay en la Viña del Señor, pero bueno, además nadie obliga a nadie a cooperar con la Cruz Roja, Cada quien con su Cada Cual…sin comentarios…pero bueno, amigo lector, hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK