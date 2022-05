Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Chiapas: Alcaldes de la primera administración municipal de la 4T, acusados de rapiña y saqueos

Está concluyendo esta primera administración municipal de la cuarta trasformación en Chiapas y además de no haber desempeñado formalmente su trabajo porque casi la mitad de los tres años no trabajaron los Presidentes municipales por la pandemia, no sabemos que se hizo con los presupuestos municipales anuales; ya empiezan aflorar las denuncias ciudadanas de que los alcaldes aparte de turistear durante esta pandemia del covid 19, no se sabe a dónde se invirtió el presupuesto que le corresponde a cada municipio. Hay mucho runrún, de que también la mayoría de los alcaldes de Chiapas están siendo protegidos por funcionarios estatales de la Auditoria Superior de Chiapas, y que fue el negocio redondo con este fenómeno del covid 19, sobre todo el 2020y este 2021 que se encuentra extraviado. Es impresionante las denuncias de rapiña y saqueos a las alcaldías de Chiapas.

Allá en Metapa de Domínguez, La alcaldesa Aremí Balboa Victorio, nuevamente está siendo señalada de cometer presuntas pillerías y travesuras a las arcas municipales, además de dejar endeudado dentro del rubro de consumo de energía eléctrica a la nueva administración que entrará en funciones el próximo 1 de octubre. Hay ciudadanos que acusan a Aremí Balboa de no haber hecho los pagos correspondientes al consumo de energía eléctrica a pesar de que recibió el presupuesto para este servicio, por lo que no se descarta que haya sido utilizado o desviado para otros fines ajenos a la administración municipal que está por concluir. (Sic)

En Cacahoatán también el alcalde Julio Calderón Sen, no solamente está siendo acusado de tener un total desgarriate a este municipio, sino que también lo llevó a un lugar de la inseguridad como nunca en la historia de Cacahoatán, pero las denuncias de corrupción siguen en su más alta expresión. Arrastra toda una historia también de amoríos que ya Televisa le podría dar trabajo con sus novelas de pasión. Un Cacahoatán perdido totalmente donde Calderón Sen, fue el primer edil de Chiapas que dijo que estaba invirtiendo una millonada en atención a la epidemia del covid 19. ¿Sera creíble?

Nombran a Consejo Anticorrupción para extirpar la corrupción en Chiapas.

La Comisión de Vigilancia de la actual Legislatura de Chiapas, que preside la diputada Ana Laura Romero Basurto, en acto protocolario hizo entrega de los nombramientos a quienes serán los encargados de nombrar, en su momento, las vacantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Los ciudadanos seleccionados son: Salustió René Culebro Díaz, Benjamín Rodríguez Aquino, Karina Daniela Palacios Ramírez y Jorge Luis Vidal Córdova, a quienes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Octavio García Macías les expresó que el nombramiento se los ha dado el pueblo de Chiapas, por lo que se convierten en “cirujanos” que habrán de extirpar el cáncer de la corrupción que tanto daño les ha hecho a todos.

Asimismo, destacó que llegaron muchas propuestas, de las cuales se escogió a los mejores hombres y mujeres, con una currícula amplia y que demostraron su interés por llevar a buen puerto a Chiapas, en un trabajo coordinado con las autoridades para luchar con este flagelo de la corrupción.

Por su parte, Romero Basurto acotó que el nombramiento es honorífico, que los seleccionados deben sentirse orgullosos de pertenecer a la Comisión de Selección, porque su esfuerzo se sumará al de todos los sectores para perseguir y sancionar los actos de corrupción, refiriendo además que prevenir la corrupción tiene la misma importancia que combatirla, pues representa un eje prioritario para generar un cambio y devolver la confianza ciudadana en las instituciones. Finalmente, la diputada citó que el compromiso de esta legislatura es y será la lucha contra la corrupción.

Mientras Chiapas no se vacune, el peligro de la salud y la vida perdurara.

Siguen apareciendo variables o cepas del covid 19 en el mundo, y mucha gente sigue reacia, muy renuente a la vacuna, muchos lo harán porque sienten miedo a que haya complicaciones porque así lo leyeron en las redes sociales, o porque su religión se los impide, o porque de plano no quieren vacunarse, originando que este tipo de personas sea la causa de que la enfermedad siga haciendo estragos con los contagios, y que ahora esta cepa denominada “delta” que resulta ser más contagiosa sigue provocando lamentablemente fallecimientos.

La fórmula es muy simple, “a mayor número de vacunados en Chiapas, menor será que la enfermedad se propague” multiplicando el peligro del contagio y muerte”. Por eso nuestra sociedad entera, toda nuestra población chiapaneca tenemos que asumir una responsabilidad general para seguir diciéndoles a nuestras familiares y amigos la importancia que tiene el vacunarse, porque eso hará que el covid 19 se vaya neutralizando, caso contrario seguiremos bajo el espectro del contagio, y nuestras familias y ahora nuestros jóvenes que son propensos fáciles a contagiarse, podrían, ponerse en grave riesgo de que se enfermen.

Tenemos que hacer mucha conciencia, primero para seguir llamando a los que no se han vacunado a que lo hagan, y segundo, dejar en claro el peligro que implica el no hacerlo, porque los riesgos aumentan. Hoy está demostrado que tiene un gran valor el vacunarse y que eso origina que los riesgos sean menos. Hay que seguir en la batalla diariamente para seguirle advirtiendo a nuestra gente, a nuestras familias, que es de vida o muerte el que nos vacunemos.

Tenemos que ser constantes, firmes y decididos, para levantar la voz de que los chiapanecos nos debemos de vacunarnos para salvarle la vida a los que nos rodean. A nuestros adultos mayores, y en cada uno de nosotros esta que no se sigan muriendo nuestra población. Es nomas de aceptar el valor que tiene la vacuna, de ver que puede salvar vidas, y no pensar lo que nos dicen en las redes sociales de que tendremos complicaciones. En fin.

Se supervisa acciones de restauración en la Catedral de San Marcos: Torres Culebro

En atención a las instrucciones del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, de brindar puntual atención a las restauraciones de inmuebles afectados por los sismos de septiembre de 2017, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, supervisó personalmente los trabajos que se realizan en la Catedral de San Marcos, en Tuxtla Gutiérrez. En este sentido, Torres Culebro destacó la importancia de este tipo de acciones que se llevan a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Chiapas), pues gracias al trabajo en equipo y a un convenio de colaboración, se está logrando la restauración de este importante inmueble, ícono de la capital chapaneca.

Al respecto, la dependencia estatal informó que se llevan a cabo acciones de estabilización y fijación de aplanados originales sueltos, consolidación de pintura mural existente, liberación de capas de aplanados contemporáneos mal integrados y la reposición de aplanados en áreas faltantes. Con estas acciones, el equipo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que encabeza Ángel Carlos Torres Culebro, continuará impulsando el trabajo en materia de restauración de bienes inmuebles del patrimonio histórico de la entidad…Dixe.