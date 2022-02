Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Chiapas siempre bajo la sospecha pública del covid. ¿Las defunciones no se registran?

Chiapas es la entidad donde de todo el territorio nacional mayor se sospecha de la enfermedad del covid 19 de que no giramos alrededor de la verdadera transparencia de los contagios que se vienen dando en todo el país, donde curiosamente siempre nos ponen en color verde, cuando a nuestros alrededores los chiapanecos continúan muriéndose de contagios, de pronto resultamos ser los más “chingones” de toda la República Mexicana de ser los que menos nos enfermamos, según las estadísticas del gobierno federal y siempre sí la connivencia –o complacencia- del sector salud estatal.

Es inadmisible creer que el estado más atrasado del país, el más analfabeta de México, y últimamente con una jugarreta absurda de ser calificado como el más rezagado en vacunas de todo el país, nos digan que Chiapas sigue siendo el estado único en México de color verde desde este fin de semana. Es una tomada de pelo o qué. ¿Hasta ahora no ha habido culpables sobre quienes fallaron con ese rezago drástico que obtuvimos a nivel nacional, solamente el propio Presidente López Obrador, dijo en una Mañanera que había fallado la planeación, y ahí quedo todo? ¿Cuántos chiapanecos no se murieron por esa mala planeación? Es pregunta.

No se puede negar que de pronto, el Presidente López Obrador, sea el que haya dicho que Chiapas iba rezagado con la vacunas a nivel nacional, y fueron dos días 7 y 8 de Julio que desde la Mañanera haya salido la voz presidencial prácticamente a la defensa del sector salud federal para que no se escandalizara más de que Chiapas tenía el honroso último lugar en vacunación, y ahora somos los que nos pintaron de verde a nivel nacional de que el covid casi no existe en Chiapas cuando ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán y todo el territorio chiapaneco, está viviendo actualmente una tercera ola de contagios con miedo y turbación que el covid se está multiplicando irremediablemente y que la grandes colas inundan los laboratorios privados y hospitales públicos, buscando ser atendidos y ahora con las colas donde en las empresas donde se vende el oxígeno.

Hay quienes opinaron que a Chiapas lo han querido enganchar de ser la primera entidad donde regresen los niños a las escuelas y que haya un ejemplo nacional de que si se puede, pero eso solo cabe en la mente del gobierno federal actual, porque desee un principio Chiapas figuraba como color verde, y junto con Campeche se lidiaban de que alguna entidad en México era verde, desde la primera y segunda ola, nos ha tomado como “conejillo de indias” dentro del laboratorio nacional, y nadie dice absolutamente nada, porque si nos buscan siempre de que somos color verde, desde un principio, fue con engaño del gobierno federal, porque sencillamente era una estado del país rezagado en vacunas, y como entonces ¿Nos miraban en color verde siempre?. Hay una total disparidad y discrepancia. ¿Aquí hay graves delitos que castigar por parte de los funcionarios públicos federales que nos miraban como “mexicanos en pruebas de laboratorio del covid 19”? El Subsecretario de salud Hugo López Gatell tiene mucho que informar sobre Chiapas.

Critican a Chiapas por engañar a la gente con cifras falsas de covid, y que no registra a sus muertos.

El pasado 6 de enero, es una fecha histórica y donde en el futuro se debe de abrir una investigación federal, porque fue Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, que denunció a nivel nacional que en Chiapas “se mantenía un subregistro y no tomaban muestras, ni registraban defunciones a causa del virus Covid-19, por lo que pareciera que viven en otro planeta”, así lo dijo.

En su conferencia de Prensa con medios de comunicación en Michoacán el Gobernador mencionó que en Chiapas se le está mintiendo a la gente, no más por quedar bien y seguir en la narrativa de que no pasa y mientras se está en una situación muy crítica.

Nosotros no vamos a engañar a la gente, esa mentira que ahora echan para aparecer como héroes y quedar bien pública y políticamente, se les va a revertir más temprano que tarde, se va a saber que engañaron a la población con cifras falsas. Jugar con la vida de las personas así es un crimen, expresó.

En un análisis, desde el principio de la pandemia, en Chiapas se realizaban conferencias diarias respecto al avance de los casos del Covid-19 a cargo del Secretario de Salud Estatal, José Manuel Cruz Castellanos, pero cada día se hizo más evidente una diferenciación entre los datos que expresaba y los que aparecían dentro de la plataforma nacional oficial dato.covid-19.conacyt.mx

Esas fechas se mostraron graficas donde se confirmó que contrastaban diferencias entre los registros del Gobierno Estatal y el Federal. ¿Ya se acordaron?

Muchos escándalos en Chiapas por la salud del pueblo…

Ha sido un jugueteo la campaña de vacunación en Chiapas y ha originado muchos signos de alteraciones y escándalos nacionales como cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó de manera profunda y a su vez condenó de forma enérgica, la conducta empleada por el Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, al realizar presuntos actos de hostigamiento y amenazas en agravio de la reportera Liz Leyte, colaboradora del rotativo “Meganoticias”, luego de que lo cuestionara sobre los datos proporcionados respecto del número de casos de COVID-19 en dicha entidad, no sólo porque se trata de agravios a una mujer en pleno desempeño de su actividad laboral, sino porque desestima el legítimo cuestionamiento del ejercicio periodístico. El titular de la Secretaría de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, emitió una disculpa pública luego de arremeter en conferencia contra una periodista de una manera que fue juzgada como despectiva, misógina y hasta amenazante.

Pero han habido otros escándalos del sector salud de Chiapas, que han trascendido en todo el país, pero lo más significativo es que seguimos siendo los más rezagados de todo México en vacunación y todavía nos califican de color verde, suponiendo de que no tenemos muchos contagios, lo que confunde a todos, y que nadie quiere explicar. Además, ha habido una falta de información, donde nadie quiere declarar sobre el covid en Chiapas, hay un silencio sepulcral en el sector salud estatal de que no hay una información cotidiana de los que verdaderamente tiene la responsabilizad de contar con los auténticos números, ni siquiera hay médicos epidemiólogos que salgan a dar orientación para hacerle frente a la pandemia como en otras entidades del país. Es un mutismo gravísimo de información.

En las redes sociales los memes son de cada día en contra del sector salud estatal de Chiapas. Porque todo mundo se pregunta de que si los chiapanecos no estamos vacunados y seguimos en color verde –somos los de mayor conciencia y seriedad en México- ¿Qué haríamos sin este gran hombre, con sus poderes, como es el secretario de salud, que mantiene en verde a Chiapas? Porque no quitamos el cristo de Copoya y ponemos una estatua de él.

Lo cierto es que, en Chiapas, seguimos siendo “el patito feo de la federación” y lo peor que en la cuarta trasformación, están jugando perversamente con la vida del pueblo de Chiapas ante una pandemia que azota al mundo. Analfabetas, pero con educación, Que se los crea su abuela.