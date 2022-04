Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Chiapas un estado más seguro para vivir, sin tregua para la delincuencia: OGH

La inseguridad no es privativa de nuestro estado, sin embargo, eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia contra la delincuencia organizada, tras manifestar lo anterior el fiscal general de esta entidad Olaf Gómez señaló que se está trabajando en el combate frontal contra la delincuencia, es por ello que esta fiscalía -dijo- no dará tregua a la delincuencia organizada y seguiremos combatiéndola con todas nuestras fuerzas. Así mismo el funcionario estatal dio cuenta que a través de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, se logró cumplir una orden de aprehensión hace escasos días en contra Carlos “N”, como probable responsable del delito de Trata de Personas en la modalidad de explotación sexual, a través de la difusión de pornografía infantil, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Al decir del impartidor de justicia ese aseguramiento se pudo dar luego de realizar una diligencia de cateo otorgada por el Juez de Control, en un inmueble ubicado en la colonia Belén, en Tuxtla Gutiérrez, donde además fueron asegurados cuatro teléfonos celulares, un equipo de cómputo, cuatro memorias USB, una consola de Xbox, un DVD y otros indicios. Olaf Gómez fue claro al dictaminar que todo se derivó a la denuncia que presentó la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, quien remitió los reportes de incidencias de trasmisión y producción de material de abuso sexual infantil, esto como resultado de la colaboración internacional con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). En ese caso -comento- La Dirección General Científica aportó la evidencia digital y realizó el análisis y la investigación cibernética, en coordinación con la Policía Cibernética del Estado de Chiapas, y una vez practicadas diversas diligencias ministeriales, se logró tener conocimiento que Carlos “N”, de 31 años de edad, originario de Comitán de Domínguez, se desempeñaba como docente en un Centro Educativo en Tuxtla Gutiérrez, quien difundía a través de varias cuentas de correo electrónico, imágenes de pornografía infantil. Cabe destacar que el detenido fue internado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, «El Amate», en Cintalapa, en donde con fecha 9 de marzo del 2021, el Juez de Control de Delitos Graves dictó auto de vinculación a proceso, decretando seis meses de plazo de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Bueno pues, con acciones de esta índole es así como el Fiscal General del Estado refrenda su firme compromiso de trabajar de forma conjunta con los tres niveles de gobierno, para el combate frontal a la delincuencia, garantizando el Estado de Derecho con las y los chiapanecos, y reitera que ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad, apegándose a las políticas públicas puestas en marcha por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas…sin comentarios

Inicia campaña contra el Chikungunya, Dengue y Zika nos informan desde la otrora perla del soconusco que el Ayuntamiento de Tapachula mantiene activo el operativo permanente para el combate al Dengue, Zika y Chikungunya, para lo cual el martes 16 de marzo serán intervenidas colonias del sector nor-oriente. Al decir de las autoridades locales en ese municipio costeño se ha hecho un llamado a la ciudadanía a participar en la eliminación de los cacharros y todo recipiente que pueda contener agua en donde se reproduzca el mosco Aedes Aegypti, transmisor de esas enfermedades. Las colonias serán visitadas informaron, son Barrio Nuevo, Parlange, Texcuyuapan, Campestre, Villa Campestre, Coapantes, 13 de Febrero, San Juan de los Lagos, Monroy, Las Mil Garzas, Francisco Villa, Fraccionamiento Guadalupe, 4º. Regimiento de Caballería Motorizado, Lázaro Cárdenas, Belén, Boulevard del Bosque, Lomas de San Ángel, FOVISSSTE, Cuscuzate, El Consuelo, La Perla, Bonanza, Farallón, Jazmín, San Antonio Cuzcuzate y El Tesoro, son las colonias que a partir de las ocho de la mañana serán recorridas por las brigadas de la Secretaría de Salud Municipal y del Distrito Sanitario Número VII…Mente sana cuerpo sano: Llaven, al estar promoviendo la cultura del deporte en niños, niñas, jóvenes y adultos se lograrán mejores escenarios de bienestar señaló el fiscal Llaven Abarca, al llevar a cabo una práctica deportiva acompañado de su familia, nadadores y del presidente del Club Orcas de Chiapas, Mario Maldonado Solís, que. Agregó que, "Desde el majestuoso Cañón del Sumidero invitó a las y los nadadores a que participen este 27 de marzo en el evento 100 por ciento Cañón que organiza el Club Orcas de Chiapas, estamos muy contentos de promover el deporte como un mecanismo de sana convivencia y de prevención de vicios y adicciones"