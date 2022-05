Puntos Fiscales

Cobro de piso en México

José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Muy buenos días distinguidos lectores, es para mi un placer poder saludarlos como cada semana, esperando que se encuentren bien de salud y seguirse cuidando de esta alza de casos con personas infectadas por COVID-19, el día de hoy es un tema muy relevante para la seguridad pública de los gobernados y que permita que nuestra economía progrese, pero desgraciadamente el crimen organizado en un cáncer alojado en el tejido social, que incluye además la trata de personas principalmente de mujeres y niñas, el lavado de dinero en sus diversas modalidades, la extorsión, asociación delictuosa pero sobre todo el cobro de piso. Las noticias principalmente del norte del país en donde incendian negocios integrantes de la delincuencia organizada por no pagar el derecho de piso, una forma de extorsión que consiste en el pago de un impuesto, seguro de vida o dicho de otra forma protección, el cual los criminales para atacar el patrimonio, personas o familias se pintan solos. Desgraciadamente este tipo de actividades ilícitas se ha expandido alrededor del país y hoy nuestro hermoso estado no es la excepción, un dato real es que por lo menos en el municipio de Berriozábal, de viva voz de un conocido que tiene dos negocios en aquel municipio me informa que ya paga derecho de piso. Pero volvamos al norte del país que es donde ya tienen varios años en esta ilegal práctica en el que se han ensañado, especialmente, con las pequeñas y medianas empresas, aunque también es común esta clase de pagos en los mercados populares. Según estudios realizado por el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez por ejemplo, cerca del 90 por ciento de los negocios en la demarcación de aquél estado deben pagar el mal llamado derecho de piso para poder trabajar, algo completamente irónico un negocio legalmente establecido que paga sus impuestos tiene que pagar a la delincuencia organizada además para poder trabajar, esta situación no únicamente se encuentran en estados como Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Morelos, Guerrero, Coahuila, Monterrey, Tamaulipas, Veracruz, donde ha prevalecido la intimidación a través de la violencia y desgraciadamente se ha convertido en un mal común entre los empresarios., desgraciadamente en nuestro país , estas actividades han orillado a empresarios a cerrar sus negocios definitivamente o trasladarlos a otras parte del país. O incluso abrirlos del otro lado. El cobro de piso ha alcanzado sectores como la agricultura, Un claro ejemplo de ello documentado son la amenazas que han sufrido los productores de aguacate hass en el estado de Michoacán, donde grupos criminales exigen el pago de cuotas que rebasan la mitad de las ganancias que pueden obtener los agricultores, esta práctica también ha afectado a sectores relacionados con la industria, como el de los, fertilizantes, invernaderos, transportistas, etcétera, Tamaulipas por ejemplo ha sido asolada por el cobro de piso para discotecas, comercios y bares, en aquél estado la delincuencia organizada mantiene en azote a este grupo de empresarios que muchos de ellos han cerrado sus negocios o traspasados, pero también la zona sureste del país ha estado en la mira de estas personas que delinquen, por ejemplo en Veracruz un estado sureño que ha estado marcado por asesinatos de periodistas que hasta la fecha no han sido resueltos, por ello es necesario establecer nuevas estrategias contra el crimen organizado, buscando siempre un vínculo con la sociedad, y una de esas herramientas es invertir más en la educación, recuerde que la degradación social empieza siempre en el hogar, y la educación es la base de una armonía del núcleo familiar, así como también reorientar el apoyo de programas sociales principalmente en jóvenes que buscan establecer parte de una población económicamente activa.