Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Partido Verde, fiel a la balanza de AMLO, ¡Apunten!

Comenzamos… Cuando muchos esperaban y le apostaban a un declive calamitoso de Morena en Chiapas, el partido gobernante salió avante en la jornada electoral del pasado domingo; ganar 26 alcaldías, las 13 diputaciones federales y las locales (posiciones en coalición) habla de un trabajo partidista de fondo y forma. Si bien es cierto que al menos en el PREP, Morena ha perdido tres municipios aún en su poder como Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo, logró alzarse con la victoria en otros tantos en los que nadie les veía oportunidades de triunfo como Ocozocoautla con Javier Maza; Cintalapa con Ernesto Cruz, Arriaga con Yolanda Alonso De Los Santos y Tonalá con Natividad De los Santos. Vamos por partes, el triunfo en general nos demuestra que Morena, que dirige Ciro Sales Ruiz, tiene una estructura convencida, lo cual ha logrado con el trabajo de organización que sus miembros han realizado desde su fundación. A muchos chiapanecos quizá nos pueda llamar la atención que, como en el pasado desde palacio de gobierno se decidía el rumbo de las elecciones intermedias, en las del domingo 6 de junio, no hubo injerencia del gobernador Rutilio Escandón, lo que nos da una muestra de que fuimos testigos de elecciones libres, en las que el aparato del Estado no operó para el partido gobernante, lo que tiene que dejar un buen sabor de bocas. Por ejemplo, luego del proceso interno muchos apostaban a que Morena sufriría una catástrofe electoral, situación que no ocurrió, y los números lo demuestran. Lo ocurrido en Ocosingo, Comitán y San Cristóbal de Las Casas, tiene que verse como lo que es: un castigo a los alcaldes Jesús Oropeza, Emmanuel Cordero y Jerónima Toledo, que hace tres años ganaron por la ola electoral que representó en las urnas López Obrador, y quienes al llegar a detentar el poder simplemente se perdieron en la corrupción y las frivolidades, ahora quienes padecieron ese hartazgo fueron los candidatos. Eso.

Ya se andan barajando nombres de quienes podría ocupar la presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Sexagésima Octava Legislatura chiapaneca que habrá? de iniciar funciones el 1 de octubre próximo. Me cuentan que Felipe de Jesús Granda Pastrana, quien gano? el Distrito 2 de Tuxtla por la coalición de Juntos Hacemos Historia, esta? en la terna para ser el titular de la Mesa, en tanto que para la Jucopo hay más tiradores y algunos padrinos que quisieran colocar a sus piezas en ese importante órgano de gobierno legislativo. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que es segunda fuerza política en el Poder Legislativo, esta? peleando esa posición. De igual manera, están buscando que haya equidad de género y por eso la Jucopo le correspondería a Aida Jiménez Sesma, quien llegara? por la vía plurinominal. En tercer lugar, por ahí? están filtrando que el diputado federal electo por el Distrito de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Luis Llaven Abarca, estaría tratando de colocar a alguien de su confianza, pero en la otra esquina esta? haciendo lo propio el ganador del Distrito de Comitán, Ismael Brito Mazariegos. Sus nombres están siendo apadrinados por actores políticos, en cuyo caso habría que esperar que sean palomeados desde el más alto nivel. Justo en ese renglón es donde vendrá el pago de facturas; el Partido Verde será el fiel de la balanza para que el Presidente logre mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Si los acuerdos se siguen desarrollando bajo esa tónica entonces la lógica nos lleva a pensar que para la designación del coordinador de la fracción parlamentaria del verdeecologista en el Congreso de Chiapas habrá cortesía a palacio estatal. Con ello, de las cuatro propuestas que existen en la mesa: Aida Jiménez Sesma, Enrique Zamora Morlet, Manuel Pulido y Agustín Ruiz, la decisión se decante por la dama. Sería una mujer, entonces, quien coordine a los diputados locales verdes y Jucopo. Nadita.

Ramírez Aguilar, Senador por la “Coalición Juntos Haremos Historia” que encabeza Morena, el partido del presidente; contribuye con gran visión, capacidad y cognición filosófica al fortalecimiento de los grandes temas de la República a través de su posición en el Senado que, para los chiapanecos y mexicanos, constituye un orgullo enorme porque nos trae a la memoria la recia y valiente figura de Don Belisario Domínguez Palencia, quien también era de Comitán. Su liderazgo en el Senado de la República es indiscutible. ERA, es un liderazgo que concilia no sólo por la aptitud con que conduce la máxima tribuna de los mexicanos, sino por su capacidad y deseos siempre de interlocución, de diálogo, de civilidad, de trazar rutas con las distintas fuerzas políticas. Se fortalece aceitando la estructura con una buena plataforma política, además, goza de aceptación, anuencia y tamizaje en el Senado de la República. Su genuina habilidad de negociación le permite ejecutar temas legislativos de gran envergadura, acuerda y pacta con distintas filiaciones partidistas, arroja lecturas de todo tipo. Con esa ala dogmática es sin duda, el fiel que inclina la balanza en el gobierno de AMLO. En términos de marketing, es un producto rentable y posicionado en la clase política. Lidera sondeos, bien.

Para finalizar… La escalada de violencia en el país es un tema que ya preocupa a propios y extraños. Una cosa es querer diferenciar tramposamente la estrategia actual de “abrazos y no balazos” de otras en las que se aduce a medias que el combate frontal al crimen organizado incrementó los asesinatos en México. Lo cierto es que los números no mienten y con ellos se expone que el actual gobierno ya supera por mucho la cifra de muertes violentas que hubo en sexenios pasados. Que no se quiera hablar de ello no borra las evidencias y la historia juzgará a quien dolosamente decidió una cruzada de brazos caídos ante el avance de los grupos delictivos. Si a ello sumamos las acusaciones sobre una supuesta intervención de los cárteles en las elecciones del 06 de junio, no resulta sorpresa que muchos piensen en la complicidad manifiesta entre gobierno y delincuencia. ¿A quién apoyaron los narcotraficantes en las urnas?, ¿Quiénes se beneficiaron con la coerción de estos grupos sobre la población? Los señalamientos apuntan casi en todos los casos al partido en el poder. Edomex, Michoacán, Sinaloa y Sonora son los estados en los que, según se ha denunciado, existieron mayores incidencias de que la mano del narco estuvo metida en las elecciones. Lo cierto es que, de una u otra forma, la presencia de la delincuencia está en todo el país y, en mayor o menor medida, estos grupos tratan de intervenir en las decisiones políticas. Es lamentable que México atestigua de nueva cuenta las masacres a diestra y siniestra que evidencian de manera preocupante la ausencia del Estado. Con cambios institucionales que pretendían fortalecer el combate a la delincuencia, se eliminó la Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional, lo que hasta la fecha no ha dado los resultados esperados. Ni hablar.

¿Cómo ve?

Así las cosas…