Como Nucús Brotan Los Exgobernadores

HASHTAG DE LA SEMANA

#COMO NUCUS BROTAN LOS EXGOBERNADORES. ¡Qué valor!, si que Tuxtla Gutiérrez, es la tierra del nucú, o de la chicatana, como se le conoce, ya que como si fueran estos animalitos comedores de carroña ha estado apareciendo en el transcurso de la semana los ex gobernadores de Chiapas. Desde José Patrocinio González Garrido, usando a su escribano favorito, intenta contar su vida intrascendente, pasando por el ratón de Orlando que intenta hacer el docto defensor de Chiapas en el caso Chimalapas, hasta quien intenta dar clases de sociopolítica desde el rancho de Comitán sobre este mismo asunto Roberto Albores Guillen.

#PATROCINIO ENTRE LA DECREPITUD Y EL ALZHAIMER. No cabe duda que el auto proclamado, “emperador de la ley”, ya esta en la fase de la demencia senil, cuando se pone a dictar al estilo del gordo Coello, sus memorias, a su escribano favorito. Le ha dado por intentar el recuerdo incluso de la época en que aprendió a usar el patín del diablo, su favorito y montar bicicleta, así como cuando enamoró a doña Paty, aunque no cuenta de las anécdotas de los malos tratos que se dice le daba a tan respetable dama. El histriónico “Daniel el travieso”, se olvida que públicamente su llamado imperio de la ley ha sido calificado por organizaciones homosexuales, lesbianas y travestis, como un “gobierno de sangre”, pero el decrepito y senil, ex gobernador de Chiapas ha perdido la memoria y de estos pasajes no se atreve a explicar a la ciudadanía. Don Patrocinio, el ex hombre fuerte de Playas de Catazajá, no termina de convencerse que ya están tan vistos, estos pasajes de su diván de recuerdos que solo a su escribano le causa asombro y piensa que esta escribiendo una especie de “la verdadera historia de la conquista de la Nueva España”.

#ENTRE COPA Y COPA EL CONSUL HABLA SOBRE CHIMALAPAS. De manera cínica y desvergonzada, sin reconocer que en su gobierno Juan Sabines Guerrero y su colaborador mas cercano, Noe Castañón León, son los que hicieron posible la creación del municipio de Belisario Domínguez, aun a sabiendas de que estaban cometiendo una ilegalidad. Ahora desde la península en donde fue a apadrinar al hijo de un comerciante que saliera huyendo de Tuxtla Gutiérrez, para no pagar a sus acreedores, escribe un twitter, en el que in tenta lavarse las manos. Seguros están algunos analistas que su mensaje para las redes sobre chimalapas lo hizo en medio de la fiesta, entre copa y copa y asesorado por quien dejara en Chiapas toda una serie de pendientes y de juicio mercantiles por resolver, ellos se juntan y este tipo de colaboradores es de los que más disfruta el cónsul de Orlando, ¡saluchita!

# ALBORES SE OSTENTA COMO CONSEJERO EN EL CASO CHIMALAPAS. Ahora resulta que a los ex gobernadores les ha dado por pensar que el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado, ignora y desconoce el expediente que acaba de sancionar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y buscan dar consejos a partir de que encabezara con Noe Castañón León el tema de la re municipalización, que es el que da origen al municipio de Belisario Domínguez. Ahora quieren dar consejos de cómo enfrentar la situación exhibiendo un alto grado de protagonismo. En el caso de Albores Guillen, revela un activismo inusitado que supera en gran medida al de su propio hijo Roberto Albores Gleason que solamente sabe tomarse una fotografía con el gobernador Escandón Cadenas y mandar a imprimir tantas copias para distribuirlas entre sus cuates, que ya no son muchos, para hacerles creer de manera triunfal, ¡Sonríe, que ya regresamos!. Con franco cinismo Roberto Albores Guillen pretende convertirse a estas alturas en un consejero “Ad Honorem”, del Gobierno del Estado. Todo el tiempo él supo que lo que estaban haciendo al crear nuevos municipios, al tiempo algo saldría mal.

#GIL ZUARTH JUBILOSO POR LA SALIDA DE NIETO CASTILLO. El chiapaneco Roberto Gil Zuarth, ex senador chiapaneco, seguramente es uno de los que festejo de manera muy jubilosa la salida de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no solo se caso con su ex esposa, sino a costa de esta relación intento la persecución política para inculparlo en actividades ilícitas y eso desde luego traía muy preocupado a Gil Zuarth. Sin embargo, el único que ha salido manchado por su escandalosa boda en Guatemala a sido precisamente Nieto Castillo. Algunos le llaman justicia divina.

#CARLOS MANCILLA NUEVO DIRIGENTE NACIONA LJUVENIL DEL PRI. Fue recibido con beneplácito el nombramiento que hiciera Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente Nacional del PRI, al nombrar como integrante en su calidad de líder de los jóvenes priistas a nivel nacional, al joven Carlos Mancilla. El nuevo líder, comenzó su talacha en las filas juveniles de la CNC y ahora incursiona en las ligas mayores.

#CON DISCRECION CUMPLE SUS DEBERESJ UAN OSCAR TRINIDAD. El foro jurídico y las organizaciones empresariales, reconocen que de manera discreta pero eficiente viene el Magistrado Presidente Juan Oscar Trinidad Palacios cumpliendo con sus deberes en el Poder Judicial del Estado. ¡ENHORABUENA!

#ERA EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DE LAS REFORMAS. En su visita a Washington D.C. tuvo la oportunidad de iniciar el conversatorio con el director del consejo estrategia e iniciativas nuevas del Wilson Center, Duncan Wood, en donde se habló acerca del fortalecimiento de la democracia. El Senador Eduardo Ramírez Aguilar, menciono lo siguiente: defendí las reformas constitucionales, así como los diversos ordenamientos jurídicos aprobados en nuestro país durante este sexenio.

“Es un gusto escuchar los comentarios enriquecedores y debatir ante las diversas posturas políticas y puntos de vista de académicos de este país que ha sido cuna del federalismo y el constitucionalismo. En todo momento he manifestado mi posición en favor de una democracia cercana al humanismo y al modelo del Estado de Bienestar”. Cabe señalar que, en este espacio político, se han dado cita importantes personajes de la vida pública en el ámbito internacional, entre ellos, el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

#INFORME DE ZOE ROBLEDO TITULAR D ELIMSS. Este 23 de noviembre se llevará a cabo el informe de actividades del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. En el ofrecerá un diagnostico de sus actividades y de los avances del presente año. Es muy probable que asista como invitado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Se advierte que será una rendición de cuentas de todo lo que ha hecho por instrucciones presidenciales.

#BONIFAZ DEL EQUIPO DE ZOE PLASEANDOSE CON YASSIR. Bastante cuestionado salió en estos días el Diputado Federal Raúl Bonifaz, al exhibirse con Yassir Vázquez Hernández. Pactando quine sabe que cosas y comprometiendo la intervención de Zoé Robledo, a ver si no en estos días nos aparece Yassir como funcionario IMSS. Quizá el más repudiado por los empresarios, ante las obras mal ejecutadas en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en hace más de 10 años, es Seth Yassir Vázquez Hernández, ex munícipe de la capital de Chiapas, quien además heredó una deuda que supera los mil millones de pesos. Vázquez Hernández rindió sus servicios como presidente municipal desde enero de 2011 hasta agosto de 2012. Destaca que para poder llegar a este cargo pasó por varios puestos, hasta que el hoy cónsul de Florida, y en aquel entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, lo impulsó para poder alcanzar este puesto, sin embargo, la obra denominada ¡Que viva el Centro!, marcó su vida y su carrera política, ya que a lo que muchos apuntaban como una obra magna, fue la ruina de este personaje.