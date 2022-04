Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Complicada migración en la frontera sur, México sigue necio ante la entrada

El Programa Frontera Sur, operado por el gobierno federal desde diciembre del 2018, días apenas de haber asumido la Presidencia el Presidente López Obrador, ha significado un total fracaso, fue el 10 de diciembre de ese año que el canciller Marcelo Ebrard, participó en la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, celebrado en Marrakech, Marruecos, sin embargo ahora resulta que el problema de la frontera sur, ya no son los centroamericanos, sino los africanos y Haitianos que al menos los segundos se han dejado venir por miles desde varios países de América del sur donde se encontraban refugiados.

Los expertos advierten que fue la motivación Presidencial de que iba a ver trabajo para los extranjeros en Chiapas y se les iba a pagar muy bien, lo que originó éxodos de migrantes no solamente de Centroamericanos, que dio pauta a las famosas “caravanas” que muchos recordaran empezaron salir de Honduras, sino que desde el año pasado aterrizaron en Tapachula las primeras decenas de miles de Haitianos, africanos y cubanos, lo que mostró que el fenómeno migratorio ya no es un problema exclusivo de extranjeros de Centroamérica, sino de muchos países y desde el continente africano, y ya con Haití, fue ese fenómeno devenirse en montón porque iba a ver jornadas laborales y buenas remuneraciones para ellos.

El problema de México y que no se ha querido decir, es que tiene abierta su frontera de par en par, y no hay fuerza migratoria que pare esos éxodos, porque son instrucciones Presidenciales de darle cobijo y consuelo al extranjero, trátese de quien se trate y eso originó este nuevo fenómeno migratorio, donde hay más haitianos y africanos que gente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Las gentes extranjeras no reciben un ALTO en la frontera entre México y Guatemala, cruzan el rio como entrar “Juan Por su casa” más allá de los coyotes que los llevan por caminos seguros para ingresar ilegalmente a nuestro país. O sea, México tiene abierta totalmente su frontera sur, a pesar de que hay una pandemia mundial peligrosa que ha matado a cientos de miles de seres humanos.

Un grave problema de México que no solamente se esta se está africanizando, Haitinizando y Centroamericanizando, sino que los problemas se los está exportando a los Estados Unidos, como el ultimo de Ciudad Acuña frontera con Texas, donde miles de Haitianos estuvieron cruzando la frontera de los Estados Unidos, donde muchos fueron detenidos y trasladados de regreso en avión a su patria, fue tanta la movilidad que hasta soldados mexicanos fueron asegurados por encontrarse en territorio americano, lo que muestra pues que la migración de la frontera sur, podría llevar al hecatombe un problema de relaciones internacionales entre México y los Estados Unidos.

Ahora estas nuevas migraciones extranjeras que ingresan por la frontera sur, aparte de que aumentan las detenciones y repatriaciones de migrantes y en consecuencia de violaciones a los derechos humanos, golpeados por el INM y la Guardia Nacional, estas fricciones con los Estados Unidos, se está creando nuevas culturas de cruce entre los extranjeros y mexicanos, empezando por la gastronomía, música, y la natalidad de nuevos mexicanos de color. ¿Esta es la cuarta trasformación en el tema migratorio en México? Se preguntan muchos mexicanos.

El Pacto Mundial para la Migración de Marrakeish en Marruecos, lo firmaron 150 países,

Fue el primer acuerdo global para aprovechar los beneficios de este fenómeno y proteger a los migrantes indocumentados que se ven obligados a abandonar sus lugares de origen. Durante su participación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró en aquella ocasión que con la llegada de la nueva administración habrá un cambio en la política migratoria para lograr que estos flujos se den de forma segura, ordenada y regulada. “Como México fue un promovente tan activo, ahora somos el país más comprometido de todos para llevarlo a cabo y lo vamos a hacer con toda resolución. México va cambiar su política migratoria, vamos a cambiar las cosas y por nosotros hablarán nuestros hechos”

Ese mismo día el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres aseguró que el pacto proporciona una plataforma para “acciones humanas, sensatas y mutuamente beneficiosas” que se apoyan en dos “ideas simples”. Guterres reconoció que algunos Estados decidieron no adoptar el Pacto, y expresó su deseo de que en el futuro lleguen a reconocer el valor para sus sociedades y se unan a este proyecto que no resulta vinculante para los países. Solo es México el que tiene abierta su frontera y con Pandemia, eso es lo que duele y confunde al pueblo de México.

Diplomáticos de Haití Recorren Chiapas y Tabasco; instalaran consulados.

Diplomáticos de la Embajada de Haití recorrieron este domingo diferentes sedes migratorias en los estados de Chiapas y Tabasco, como parte de las acciones de colaboración para brindar atención y servicio integral a las personas de esa nacionalidad establecidas en ambas entidades. En compañía de funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores (SRE), conocieron los espacios en los que se piensa construir los primeros consulados haitianos en Chiapas,

Autoridades de SEGOB y SRE Acordaron la Construcción de Consulados Haitianos en Frontera Talismán y Villahermosa. Estas tareas forman parte de los compromisos establecidos durante la instalación de la mesa de diálogo permanente, celebradas a partir del pasado 21 de septiembre en la Ciudad de México, a fin de dar seguimiento a las necesidades de los haitianos que se encuentran en diferentes entidades del territorio nacional. Se informó que en el recorrido visitaron la delegación local del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en Frontera Talismán, colindante con Guatemala. De igual forma, recorrieron las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, así como una estancia de alojamiento para familias de personas migrantes, ambas en Tapachula.

Como parte de la agenda de trabajo, también viajaron a Villahermosa, Tabasco, donde visitaron la Estación Migratoria y se trasladaron a la zona fronteriza El Ceibo.

Se dijo que la presencia y colaboración entre la Cancillería Mexicana y del gobierno de Haití, permitirá además la apertura de esas oficinas consulares, con el propósito de proporcionar las condiciones necesarias que permitan una atención integral a las personas migrantes de origen haitiano en México.

Además, se acordó la reactivación de los vuelos de retorno asistido desde Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco, hacia Puerto Príncipe, Haití, a partir de los próximos días, para quienes “de manera voluntaria” deseen regresar a su país (Con información de El Orbe)

Ya no Cabe un solo migrante en albergues de Tapachula

Los albergues habilitados para migrantes en la localidad tienen un sobrecupo de alrededor de un 400 por ciento de la capacidad máxima permitida, y por ello han decidido ya no recibir un solo indocumentado más, y solo auxiliar a todos aquellos que se queden a dormir en las banquetas circunvecinas a sus instalaciones. Eso debido a que hay un promedio de 800 extranjeros que ingresan de manera ilegal a Chiapas …Dixe.