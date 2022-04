Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

¿Con que calidad moral Sabines “recomienda” a sus lacras a ex funcionarios?

Ex funcionarios del ex gobernador Juan Sabines buscan como acomodarse en otros estados al ver que Chiapas los hizo a un lado, los rechazo, por sus pésimas y malas actuaciones, con el señuelo de que al parecer, sin conceder, el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines “los recomendaba” para que fuera incluidos o incorporados en la campaña del candidato a la gubernatura del Estado de Tepic Nayarit, ex funcionarios sabinistas pretendieron sorprender al abanderado a la gubernatura de Nayarit por la alianza MORENA, PVEM, PT y Nueva Alianza, recomendándole a un tal Castellanos que según los sabinistas es un ducho en materia electoral. De ser cierta esa que Juan Sabines los recomienda, le diremos al cónsul de México en Orlando Juan Sabines que mejor debería dedicarse para lo que fue contratado, velar por los intereses de los mexicanos radicados en esa entidad norteamericana y no estar “recomendando” a lacras y mediocres ex funcionarios en su tiempo como gobernador de Chiapas. Con que calidad moral el cónsul de México en Orlando Juan Sabines Guerrero, se toma la “molestia” de recomendar a los candidatos a gobernadores a gente indeseable, como es el caso del abanderado a la gubernatura de Nayarit. Será que esa gente sin oficio, ni beneficio están utilizando su nombre para poder colocarse en gobiernos de otros estados, o el cónsul se siente un omnipotente que piensa que cualquiera le hará caso a sus supuestas “pretensiones” y “peticiones” que hace a distancia por medio de “sequitos” que han dejado un mar de irregularidades y actos corruptos en su paso en cargos administrativos. Un ex jefe policiaco de Sabines pretende tender las redes de comunicación con el candidato a Gobernador del estado de Nayarit argumentando que el cónsul en Orlado Juan Sabines los recomienda para que realicen trabajos electorales y de otra índole, argumentando que son unos eruditos para cualquier trabajo político que les presenten y que le serán de mucha ayuda para el abanderado de Morena, Verde Ecologista, PT y Nueva Alianza. Al parecer esas lacras pretendieron sorprender al candidato recomendándole a un tal Castellanos que supuestamente es un erudito en acciones y temas electorales, pero, resulta que el candidato en estos momentos no ocupa, no requiere de ese tipo de lacras que solo llegarían a entorpecer y enlodar la imagen del abanderado, por lo que un buen consejo para el cónsul de México en Orlando, es que amarre a sus chuchos y que se dedique para lo que fue contratado y deje de estar enviando emisarios para recomendar a gente indeseable que solo busca como acomodarse. Hoy en día como ven que el candidato Navarro Quintero lleva delantera en todas las preferencias como aves de rapiña carroñera se le están acercando, porque en las primeras elecciones no le ofrecieron ayuda o apoyo, porque no le veían futuro, sin embargo, hoy como ven que todas las preferencias están a favor de Navarro Quintero, ahí anda como Carroñeros tratando de pegarse, buscando como saciar sus intereses personales y mezquinos. Con ese señuelo de que los recomienda el cónsul de México en Orlando Juan Sabines pretenden sorprender a Navarro Quintero, pero no pegaron su chicle. Así es que a otro sabueso con ese hueso…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Mario Guillen Boquitas se la rifa con el PT por Comitán, pero no le alcanzara, no le ayuda su formato político, y sino al tiempo…ver para comentar…el que sí está caminando con buen paso es el amigo Jesús Guillen el famoso Lechunde es otro candidato, pero con la bandera de Movimiento Ciudadano, trae carisma, popularidad, don de gente y ha sido un buen servidor público creemos que levantar ámpula y sino al tiempo…sin comentarios… Brito Mazariegos no levanta ni con grúa , pese a que Eduardo Ramírez Aguilar el jaguar le ha clocado gente y estructura al “careca”, (por aquello que dicen que tiene Cara de Caballo) nadie lo quiere, lo repudian y su fracaso también se ve llegar, pero ahí que lo vea el Jaguar en el 24 estará buscando apoyo y le cobraran la factura por apoyar a un indeseable e inepto remedo de político como es el careca Mazariegos…ver para comentar…Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta sugustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos”…OK