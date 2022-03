Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Con tercera o cuarta trasformación sigue la corrupción de los Presidentes municipales de Chiapas

*No queremos ladrones en el gobierno, les dice el Presidente de México, a los futuros alcaldes del país y de Chiapas.

En la tercera trasformación fueron los gobernadores y algunos congresos estatales quienes hacían los llamados para el combate dela corrupción de los presidentes municipales de todo el país, , sin embargo en esta cuarta trasformación, no solamente le entraron al quite gobernadores o Congresos estatales, sino que alcanza la postal histórica el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que también le entró a los enérgicos llamados para que no cometan los alcaldes del país, actos de corrupción, situación que no hacían los anteriores expresidentes de México, al menos en este rubro de alcaldes municipales mexicanos.

Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un enérgico llamado el 29 de junio de este año a todos los alcaldes que asumirían el poder justamente este 1 de octubre en la entidad chiapaneca de que hagan las cosas correctas y no arriben sólo con “el propósito de robarse el dinero del presupuesto”. Dijo que hoy es oportuno decirlo, debido a que pronto asumirán el poder, a no convertirse en seres ambiciosos, vulgares, “no queremos ladrones en el gobierno; ojalá que los presidentes municipales que entrarán a cumplir con su función actúen con responsabilidad y honestidad”.

Dijo que su gobierno-ese 29 de junio-, les entregará los recursos que les corresponden y ante ello los convocó a hacer obras, pero “si vemos que no se invierte bien el presupuesto, vamos aplicar la ley, vamos a darles “manicure, pero con achuela”. El mandatario sostuvo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás:

“La parafernalia del poder, cuando le digan a uno qué hora es y contesten al alcalde o gobernador, las que usted quiera que sean, eso no está bien; la lambisconería, la vanidad, no tiene nada que ver con el poder, nada que ver con la política, no tiene nada que ver con servir a los semejantes, al prójimo”, precisó el Presidente López Obrador ese día.

Hasta ahora en Chiapas, no ha habido alcaldes corruptos de la cuarta trasformación, los que entraron a la cárcel, justamente días antes del 1 de octubre como otorgando al pueblo chiapaneco de que hay transparencia pública fueron tres alcaldes de Chiapas, pero de la pasada administración sexenal y uno de ellos fue la controversial Matilde Espinoza “La Loba”, identificada con un exgobernador y se aprovechó para exhibir todas las fotografías donde ella ostenta la amistad con Manuel Velasco, la postal de la detención fue más politiquera, el otro fue un exalcalde que hasta le dijeron que había sido autor de cinco crímenes, todo un portentoso asesino cruel, y así se montó todo un teatro antes del 1 de octubre para engañar con el “petate del muerto” que se busca la justicia con el espectro de la corrupción que hacen los Presidentes municipales de Chiapas.

Inclusive los que se “reeligieron”, los que van para los seis años, nunca fueron auditados conforme a la ley, para poder accesar a su “reelección”, y es una figura la reelección que debe de dar probidad y credibilidad de que en la primera fueron buenos alcaldes de sus ciudades, en el caso de funcionarios públicos estatales; fue en la época del secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, donde un Subsecretario de gobierno y sus esbirros de su primer círculo, fueron supuestamente encarcelados por actos de corrupción, hoy se encuentran completamente libres y aparentemente toda la huella fue borrada.

En secrecía, el 76.6 % de auditorías de la cuenta pública

El pasado 11 de agosto Diario de Chiapas dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) a cargo de Uriel Estrada Martínez, ha mantenido en secrecía el 76.6 por ciento de los informes de auditoría individual de la Cuenta Pública 2020. A 42 días de hacer oficial la primera entrega de los Informes Individuales de Auditoría de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2020 a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas, la ASE ha mantenido reservada la información de —al menos— 144 Sujetos Obligados, que por ley debe ser pública y expedita.

Pese a que la ASE es su obligación transparentar y dar a conocer sus resultados, de acuerdo al portal de internet de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, se encuentran disponibles 44 de 188 informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2020 y 188 informes de auditoría de la Cuenta Pública 2019, en donde se detalla información relevante y de interés público de ayuntamientos y organismos públicos. Por lo anterior, la primera entrega de la Cuenta Pública 2020 incluye la información de 32 municipios de 124, y 12 de 64 de organismo públicos de Chiapas.

Derivado de la primera entrega de informes individuales de Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, el auditor superior de la ASE informó que el organismo público ha auditado al 100 por ciento de los ayuntamientos, sin embargo, se desconoce la información de 92 municipios. En esa fecha, Estrada Martínez aseguró que el informe incluye el cumplimiento de las 188 auditorías que implica el 100 por ciento, donde existen 77 expedientes hacia ayuntamientos, 312 demandas y 59 promociones. (Tomado de Diario de Chiapas).

En Chiapas, es el gobernador Rutilio Escandón, quien ya es considerado el mandatario estatal que mayormente ha exigido “cuentas claras”, al menos en los tres años que acaba de pasar, no solamente a los Presidentes municipales de Chiapas, sino a sus funcionarios estatales, y lo hizo desde que tomo posesión en aquel discurso moral memorable de su toma de posesión el 8 de diciembre de 2018, sin embargo los que llevan la batuta de las auditoria de investigaciones financieras, parecen no tomar en serio, que los ediles de Chiapas entreguen cuentan claras y transparentes. La vox populli ha sido reiterativa en las redes sociales de la alcahuetería como nunca dentro del escenario en la investigación de los Presidentes municipales de Chiapas, a esos que se refirió el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aquel 29 de junio de este año desde “La Mañanera”.

Gobernador felicita a alcaldes y diputados

Este primero de octubre con la entrada del segundo periodo de alcaldes de Chiapas de esta cuarta transformación en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón, manifestó su confianza en que trabajarán para sacar adelante las propuestas más sensibles del pueblo chiapaneco. En el marco de su gira de trabajo por la Región Soconusco, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas envió un saludo y su felicitación a las y los integrantes de los ayuntamientos y del Congreso del Estado de Chiapas que este viernes iniciaron funciones.

El mandatario manifestó su confianza en que las alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados que tomaron protesta de su encargo trabajarán para sacar adelante las propuestas más sensibles del pueblo de Chiapas.

“Mi deseo es que trabajemos por el pueblo, si así lo hacen no sólo seguirán teniendo mi reconocimiento, sino también mi amistad. Lo que nos debe mover es la misión de servir a Chiapas”, expresó. Dixe.