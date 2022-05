Asesoría legal

Condusef – Godínez

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Las personas que usan los servicios financieros, aseguradoras y fianzas se encuentran desprotegidos en todo el país, ya que hay cajeros que no entregan el dinero que los usuarios piden por medio de su tarjeta, ponen la queja en sus sucursales bancarias y no les hacen caso, les dan largas y largas según ellos investigando a ver si realmente no les entregó el cajero el dinero, después de 60 días les regresan el dinero, pero por lo mientras dejaron sin dinero a sus usuarios, algunos otros acuden a la Condusef a poner su queja pero se encuentran con que no prestan el servicio ni pueden recibir a nadie por la pandemia, y aunque los empleados no están haciendo nada tampoco tienen la iniciativa de recibir a personas, les dicen que todo es por medio de citas copiando al SAT lo que hace, de hecho, en las oficinas del SAT tampoco hay usuarios ya que los empleados se han tomado a pecho la pandemia como pretexto para no trabajar, son una bola de holgazanes, eso es lo que son, porque mientras contadores y personal del SAT acaparan las citas para venderlas al mejor postor la demás gente solo se queda viendo como los chinos y muchos otros de plano no hacen sus trámites porque los empleados corruptos del SAT y de la CONDUSEF venden las citas, que pena decir que la Ley de Austeridad en lugar de venir acabar la corrupción solo vino a que los empleados de las dependencias vendan las citas, esto es en todo el país, no solo hablo de un Estado, ya que se han hecho llamadas al azar a la Condusef y salen con que por el momento no hay servicio, que los agentes se encuentran ocupados, de repente ya no se oye tono y se queda sin sonido el teléfono y en otras ocasiones se va la llamada, lo cierto es que nadie contesta las llamadas de los usuarios, MERCADOTECNIA DE MEXICO acudió a la Condusef de varios Estados y los jovencitos que atienden solo les dan atole con el dedo a la gente dándole información falsa, les dan un volante donde les dicen que saquen su cita por internet, siendo que algunas personas presentes indican que han sacado sus citas y que no se las respetan, es un mal servicio el que presta la Condusef que está compuesto por chamacos que parece que solo tienen instrucción primaria, los titulares jamás dan la cara a ningún usuario, México está pagando salarios a chamaquitos que no saben absolutamente nada, hay que reconocer que todas las dependencias del país en lugar de pagarle bien a un personal que tenga carrera profesional prefieren a los chamacos recién salido de las universidades que no están bien capacitados y que no saben hacer su trabajo, la mayoría de las personas denuncian a Banco Azteca como principal violador de los derechos de los usuarios financieros, muy poco y es un porcentaje súper bajo quienes denuncian ante la Condusef a las aseguradoras que incumplen los contratos, buscando más el apoyo de la PROFECO, pero, también se van a encontrar con que PROFECO tampoco les soluciona nada, de hecho, las personas que ahí laboran ni siquiera realizan supervisiones en los negocios para que los comerciantes y empresas no violen sus derechos de compradores alterando el precio como siempre, se supone que la Condusef está para defender los intereses de los usuarios financieros, sin embargo, dichos usuarios se ven totalmente desprotegidos, ni por teléfono atienden las llamadas de los usuarios de la Condusef, y si ponen su queja por internet tardan mucho responder, es muy lento el servicio de dicha dependencia y eso que ni hacen nada los holgazanes de la Condusef, hay personas adultas que merecen la atención especial pues para ellos es lo mismo, las regresan sin respuesta alguna, Condusef no tiene piedad de nadie, y lo peor, con su actuar dan a entender que tienen convenios amañados con las diferentes entidades financieras para beneficio de ellos mismos y no de los usuarios, se pasan por el arco del triunfo las órdenes del titular de la Condusef nacional, Condusef es una vergüenza para el país, no reciben ni por escrito las quejas o demandas, para que ello suceda tienen que sacar cita, los chamaquitos recién salidos de la universidad se sienten más que los demás tan solo por desempeñar un carguito en ese tipo de dependencias, claro está que esos chamaquitos solo nacieron para desarrollarse, estudiar en una escuela de gobierno con una baja calidad de educación y ser los futuros empleados de gobierno por décadas, son los clásicos Godínez de oficina, claro, ya que los egresados de escuelas particulares tienen mejores expectativas o terminan administrando las empresas de sus papas que algún día heredaran, ¿pero que les espera a los Godínez de oficina con ese actuar? Qué pena haber visto a dos señoras ya grandes que llegaron a poner su queja, ellas muy claramente les dijeron a un par de Godínez (mujer y hombre) que ellas no saben sacar cita por internet por no saber usar la computadora, a los Godínez les valió respondiendo que en un internet podían sacar su cita, en fin, bueno, ¿Qué se espera de estos Godincitos? Bola de ñoños, al parecer no tienen la capacidad para estar despachando en una dependencia como la Condusef donde diariamente se violan los derechos financieros de las personas a nivel nacional, como que no saben los alcances legales de los problemas de las personas que llegan a esas oficinas, en concreto, los Godínez de la Condusef no saben cuál es el objetivo de la dependencia, ni que asuntos tratan, es más, estoy muy seguro que los Godínez de la Condusef ni siquiera saben que empresas están registradas ante dicha dependencia, son tantas y tantas capacitaciones que deben tener que solo se enfrascan en decirles a la gente, saquen cita por internet, el pueblo de México paga muy caro sus salarios por estar haciendo nada en favor de los usuarios y solo se dedican a servir a los políticos o recomendados, que asco de dependencia, ni siquiera tienen tacto para tratar a la gente, los tratan casi igual que las enfermeras de los IMSS a sus pacientes, algo similar, se debe tomar cartas en el asunto, o se ponen a trabajar o mejor que desaparezca la Condusef que de nada sirve su existencia.