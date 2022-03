Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Confirma López Obrador confabulaciones de Ayuntamientos del país y delincuentes

Ayer el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reitero y confirmó lo que en este espacio habíamos dicho curiosamente ayer mismo, de la complicidad de los Ayuntamientos municipales con los delincuentes, y nos quedamos corto todavía con la denuncia que hizo ayer López Obrador en “La Mañanera”, al reconocer que muchos ayuntamientos municipales o Presidencias Municipales del país, están confabulados con los delincuentes que operan localmente, advirtiendo que los delincuentes de la delincuencia organizada no solamente están poniendo electoralmente a los titulares de las direcciones de la policías municipales, sino que también “enchufan” ahora a los titulares de Obras Públicas Municipales para el manejo de las obras en el municipio y cobrar sus diezmos, pero lo más increíble del Presidente López Obrador fue que dijo que hasta Presidentes municipales sestan poniendo los delincuentes en las alcaldías del país.

Fue contundente el Presidente López Obrador en “La Mañanera” del martes, y ayer mismo tocábamos el tema y textualmente decíamos esto:

“Un fenómeno muy grave que se ha acentuado en algunos municipios de Chiapas, es la alarmante inseguridad que se está viviendo, pero donde el común denominador son los Presidentes municipales que aprovecharon para que todo el 2020 y parte de este 2021, hayan flojeado ante la pandemia del covid 19, lo que originó que muchos delincuentes locales hayan negociado con el propio alcalde en turno y muy especial los directores de la policía municipal, y eso originó que se multiplicara en clara “complicidad” y amasiato entre autoridades municipales y los delincuentes más sobresalientes de cada municipio, y uno de ellos es el municipio de Cacahoatán que encabeza Julio Calderón Sen, quien ha llevado a este municipio a la extravagancia y paradoja de la inseguridad y la incertidumbre, después de haber sido Cacahoatán uno de los municipios más tranquilos y serenos de la costa de Chiapas”.

El caso es que en Chiapas muchos de los municipios que se consideraban tranquilos, serenos sosegados, y estamos hablando por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, hoy se encuentran convertido en “polvorines de inseguridad e incertidumbre”, lo que sorprende y deja en claro que la seguridad pública en Chiapas no está funcionando como debe de ser, y ya la inseguridad y el titubeo de la armonía social está rebasando a municipios que fueron de los más templados y tranquilos. Más allá de que se están viviendo postales trágicas en las principales ciudades de Chiapas, que nunca se observaban con el fenómeno de la delincuencia organizada o no, como persecuciones, asesinatos en las calles, “levantados”, resulta que los municipios intermedios o chicos da donde la gente acude ir los fines de semana a divertirse o convivir con una buena gastronomía local, se convirtieron en municipios peligrosos donde la inseguridad está desbordada. Ayer dibujamos plenamente este fenómeno de que hay mucha complicidad entre alcaldes, policía municipal con delincuentes y todo esto se fraguó en el 2020, que la pandemia nos pegó duró, pero que ahora municipios de la Costa, el centro, los altos y el norte del estado están completamente acechados por la inseguridad pública que aterroriza a la población. Una postal que no se había observado en la tercera trasformación.

López Obrador fue claro al advertir que los delincuentes ponen o colocan a jefes policiacos, jefe de obras públicas y alcaldes, y en Chiapas es vox populli esta situación que denuncia López Obrador, y en las redes sociales este tema es notorio, porque es como la población lo puede denunciar. Así que la Fiscalía de Chiapas y la Secretaria de Seguridad Pública estatal tiene mucho para investigar a los cuerpos policiacos municipales, pero también la Guardia Nacional que diariamente participa en la Mesa de Seguridad de Chiapas, tiene mucho para actuar y ser un acicate y aliciente para restaurar la seguridad en los municipios de esta frontera sur del país.

No podemos que Chiapas se convierta en un polvorín de la inseguridad y de la alternativa violenta, después de haber ocupado Chiapas en el sexenio pasado el primer lugar a nivel nacional en materia de seguridad pública y hasta vinieron de Europa a reconocernos. Ya se acordaron. Hoy en día, la bandera del miedo y el temor aflora entre la ciudadanía, para donde usted observe. ¿Qué falló?

Sin rastro los jóvenes ‘levantados’ en la Patria Nueva. Hay mucho mutismo oficial.

Complicada y difícil algunos escenarios de inseguridad pública en Tuxtla Gutiérrez, como el famoso caso de los jóvenes “levantados” que ha hecho conciencia y mucha preocupación en las redes sociales locales, porque son escenas graves que nunca se había observado en la capital de Chiapas, ahora con persecuciones en vehículos en plenas calles con resultados de trágicos de ajusticiamientos y ahora este término nuevo en la frontera sur de “gente levantada”, y todo empezó desde hace tres semanas, donde los familiares de Juan de Dios de Paz y Luis Ángel López no saben nada de ellos; en un video se les visualiza ser raptados por un grupo armado. (Diario de Chiapas)

Este sábado que pasó se cumplieron tres semanas de la desaparición de Juan de Dios de Paz Grajales y de Luis Ángel López Aguilar y hasta el momento las autoridades no han dado con su paradero. Celia Grajales González, madre de Juan de Dios de Paz Grajales, indicó que la Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió una ficha de búsqueda, sin embargo, a la fecha no han identificado los vehículos que levantaron a los dos jóvenes. Sin embargo, el mutismo y silencio de las autoridades de la Fiscalía de Chiapas, es más preocupante.

“Tres semanas y mi hijo no hay noticias de él, vamos y que todavía no hay noticias, que van a investigar, y que, ahí nos van a avisar que ahí nos van llamar y hasta ahorita no nos han dicho nada”, explicó doña Celia Grajales con lágrimas en los ojos

Las familias de ambos jóvenes realizaron un volanteo en las inmediaciones de la colonia Patria Nueva, lugar donde fueron vistos por última vez, sin lograr con ninguna información, incluso la madre de Luis Ángel López Aguilar, ha visto afectada su salud debido a la preocupación que esta situación le ha causado. En el video que circuló la familia, puede verse el momento en que un grupo armado se lleva a los dos desaparecidos en vehículos sin placas y sin logotipos de ninguna corporación policiaca. (Sic)

Juan Pueblo: En Tapachula, un caso de ripley, ayer y antier salieron grupos de extranjeros a manifestarse por las calles de la ciudad alegando que hay conspiraciones y conjuras por parte de los mexicanos y chiapanecos para desdibujarlos y desestimar su condición de extranjero, un ambiente preocupante porque el problema podría crear enfrentamientos y provocaciones entre mexicanos y extranjeros de al menos más de 40 países. Una situación complicada y difícil, porque se han dado duelos y combates mínimos, pero con este tipo de manifestaciones lamentablemente las cosas podrían ser diferentes y que se encrespe y alborote el sentimiento local que han provocado las autoridades federales que no atienden ni a los de México, como tampoco a los extranjeros. Somos un territorio independiente de México. Increíble.