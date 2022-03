Edición dominical ronda política

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO

En el marco del Día del Maestro y la Maestra, en Chiapas se honró a quienes han dedicado su vida profesional a la educación, principalmente, a las y los docentes que llevan 30, 40 y 50 años de servicio, a través de la entrega de reconocimientos que destacan su pasión por la enseñanza.

Durante esta celebración realizada en Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su agradecimiento a las mujeres y hombres que día con día muestran su vocación y apostolado en la enseñanza de las niñas, niños y jóvenes de la entidad, a favor de su desarrollo académico, intelectual y personal.

Apuntó que la educación forma, informa y brinda conocimientos que acompañan al ser humano toda la vida, y el motor principal para que eso suceda es la labor docente, porque, dijo, transmitir el saber no es sencillo, es un trabajo exhaustivo y una muestra de amor a la niñez y juventud, pues, sin importar qué tan apartados estén los pueblos o comunidades, las maestras y maestros llevan luz y esperanza de un mejor porvenir.

El mandatario también les reconoció por no abandonar nunca a sus estudiantes, incluso en circunstancias complejas, como la que se enfrentó desde el inicio de la pandemia por COVID-19, ya que los atendieron de todas las formas posibles y adaptándose a las condiciones para no exponer la salud, siendo un ejemplo de que cuando hay voluntad, no hay adversidad que no pueda vencerse, sobre todo, por las niñas y niños.

Luego de hacer una remembranza sobre el Día del Maestro y la Maestra y enaltecer el compromiso social que esta profesión conlleva, la Secretaría de Educación Estatal sostuvo que, además de ser el corazón del sistema educativo, el magisterio es parte fundamental para la formación y transmisión de valores y principios, convirtiéndose en una inspiración para que las niñas, niños y jóvenes vayan en la búsqueda de sus sueños y anhelos.

En representación de las maestras y maestros homenajeados, Margarita Zenteno, con 50 años de servicio profesional docente, expresó que en manos de las profesoras y los profesores está el futuro de la sociedad, por ello, se tiene la obligación de entender las problemáticas y necesidades actuales, y de esta manera crear procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados, que permitan al alumnado estar más preparado y comprometido con la construcción de un mejor Chiapas.

En este festejo, en el que Viridiana Elizabeth Cruz Sántiz, alumna de la Escuela Normal “Rosaura Zapata Cano”, declamó la poesía “Maestrito de Pueblo” del poeta Abraham Rivera Sandoval, asistieron representantes de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 y Sección 7 del SNTE; de los Poderes Legislativo y Judicial; autoridades y enlaces de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación estatal, docentes de diferentes municipios de la entidad y estudiantes.

Dijo Don Roberto Rubio, sigamos juntos, caminando y construyendo la unidad entre nuestros pueblos originarios.

Por ello desde la comunidad San Jerónimo de Teopisca, hicimos un llamado a la unidad y a trabajar juntos por nuestros pueblos indígenas.

Por esa razón, agradezco la invitación de las autoridades locales de las 49 localidades de la zona alta de Teopisca, con quienes hicimos el compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal y estatal para que, desde la Cámara de Diputados, impulsemos mayores recursos para el campo y para las mujeres y hombres artesanos de este municipio.

Hay mucho por hacer, pero juntos tomados de la mano podemos lograr el bienestar de Teopisca y sus comunidades.

De la misma manera se reunió con transportistas quienes son también una prioridad fundamental para el desarrollo y bienestar de las comunidades.

Por eso en este día me encuentro reunido con todos los transportistas del distrito XI. Amigas y amigos de Las Margaritas, Independencia, Chanal, Huixtán, Oxchuc, Maravilla Tenejapa, Teopisca, Amatenango Del Valle, Altamirano y las comunidades Napite y el Bosque de San Cristóbal de las Casas.

En esta reunión, los transportistas me externaron su preocupación de seguir impulsando en el presupuesto 2022, más recursos para infraestructura carretera, para que los tramos de Comitán-Independencia, y Comitán-Altamirano entre otros, sean proyectos prioritarios en esta nueva etapa legislativa.

Por ello hice el compromiso que vamos a ser gestores comprometidos a caminar de la mano de los presidentes municipales y tocar puertas juntos en el gobierno estatal y federal; para la consolidación de estos proyectos.

Por eso sigo recorriendo el Distrito XI, para recibir de viva voz las propuestas de la gente. Porque cuando un diputado trabaja, tiene que dar resultados, con este gremio que siempre ha contado y contará con mi apoyo.

Se anda moviendo muy bien en sus ejidos y municipios, va bien y nadie le quita su espacio en la reelección.

Oswaldo Ochoa Felicita a los y a las maestras… Decía W. Ward que el educador mediocre habla. El buen educador explica. El educador superior demuestra. Pero el gran educador inspira. Esa debe ser la meta de quienes se dedican al noble oficio magisterial, tratar de impactar en positivo la vida de otros. ¡Feliz día maestro[a]s!

También el PPCh ¡Ciudadanos con vocación de servicio!

Sin guarda espaldas, sin gente que le cargue la maleta, sin gritos, sin engaños, sin mentiras, pero con muchas ganas de servir, con amor por su gente, con humildad, con vocación, con más de 30 años al servicio del cuidado de la salud, salvando vidas sin pedir algo a cambio, sudando bajo el sol, caminando todos los días a lado de su familia y amigos que lo acompañan, cargando su publicidad, platicando con la gente y observando sus necesidades, dando a conocer sus propuestas que buscan ayudar al cuidado de la salud, a buscar mayor seguridad y también en busca del cuidado del medio ambiente.

Un ciudadano común, un profesionista que ya está cansado de los mismos políticos de siempre, que está luchando y caminando desde su trinchera muy temprano, para convencer a la ciudadanía ¡que ya es el momento de los ciudadanos!, a pesar de las adversidades, pudiendo estar descansando en casa, pudiendo estar con su familia, el doctor Gustavo Álvarez Solar, continúa en su andar diario, con ese mensaje de cambio para una sociedad que está necesitada de gente nueva, de gente como él, con esa mirada fija en su único objetivo de vida: seguir sirviendo con amor a su gente.

¡Vota este 6 de junio por nuestros candidatos del PPCH!

Fue una gran participación de Zaira Zepeda

esposa del candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Willy Ochoa, se comprometió a trabajar coordinadamente con Rotary International y la Fundación Internacional “Granito de Arena” en acciones conjuntas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez tuxtleca.

En el evento, Zaira Zepeda declaró, “nuestro compromiso, no solamente es con este convenio y con esta organización, a la cual admiro y le reconozco una labor loable, es también, con todas y todos los niños de Chiapas, quiero que sepan que no estarán solos, mi esposo está convencido que la niñez debe ser atendida desde la primera infancia y después ser acompañados hasta que terminen sus estudios”.

Así mismo, comentó que, en el gobierno de Willy Ochoa, se dedicarán a reconstruir los lazos de comunicación que han sido olvidados entre asociaciones civiles y gobierno, además, de trabajar con políticas públicas transversales que atiendan a la niñez desde varias instituciones, aseguró que es un trabajo en conjunto que requiere atención de los tres poderes de gobierno.

Kit Bing Wong, gobernadora del Distrito 4195 y presidentes de Clubes Rotarios de Tuxtla Gutiérrez, agradecieron la presencia de los invitados y apuntó que cada niña, niño y adolescente debe contar con el derecho a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación libre en la sociedad.

Por último, Zepeda Huerta hizo hincapié en trabajar paso a paso para que con pequeños avances se puedan lograr grandes cambios, “con nosotros tienen grandes aliados, porque tenemos un corazón dispuesto al servicio de la gente, al servicio de nuestros hijos y de los grupos más vulnerables que están solicitando apoyo allá afuera” finalizó, agradeciendo la invitación a la directora de la Fundación, “Granito de Arena”, Elena Torres Villanueva… No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

