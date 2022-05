Poder y Dinero

Consulta popular fracasará

· No alcanzará el 40% del electorado

· Sólo un ejercicio oneroso y ocioso

· Ni siquiera juicio político a corruptos

· Mataron una voz del pueblo sabio

Ruin arquitecto es la soberbia; los cimientos los pone en lo alto y las tejas en los cimientos.

Francisco de Quevedo (1580-1645) Francisco de Quevedo y Villengas. Escritor español.

Víctor Sánchez Baños

La consulta popular, es un instrumento para conocer la voluntad de un pueblo en temas de gobierno, donde la sociedad está dividida.

Sin embargo, al momento de poner a consulta popular si se aplica la ley o no, es un acto totalmente aberrante, insulso, caótico, pendenciero, ilícito y, por si fuera poco, inmoral.

La aplicación de la Ley no se pone a consulta. Se aplica y punto.

¿Hay un exfuncionario corrupto?, que se vaya a la cárcel.

¿Hay un funcionario en funciones corrupto, aunque sea de la 4T o de Morena?, pues que se vaya a prisión también.

¿Hay sospechas de corrupción?, pues que se investigue, pero que no se convierta en un acto selectivo y político. No se puede justificar, mucho menos en la izquierda, prisioneros políticos.

La consulta del próximo domingo 1 de agosto, está condenada al fracaso. No pondrá el gobierno de López Obrador, juntar el 40% de los votos a la pregunta que maquilló la Suprema Corte de Justicia, para llevar a actores políticos a un “proceso de esclarecimiento” de las decisiones políticas tomadas en los años pasados.

La consulta no tiene ningún efecto vinculatorio a un proceso judicial. Es una farsa.

No serán enviados a prisión ni Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón, i Vicente Fox, ni Ernesto Zedillo, ni Carlos Salinas, ni Luis Echeverría que son los expresidentes vivos.

Lo que es peor, con esas consultas vacunan a quienes pudieron haber ofendido con sus actos a millones de ciudadanos.

Aunado a todo ello, ni siquiera podría darse un juicio político e histórico sobre los gobiernos de expresidentes y funcionarios púbicos del pasado; ni mucho menos del presente en la Cuarta Transformación.

Se gastaron 500 millones de pesos, que bien podrían haberse utilizado para otro tipo de apoyos a la sociedad y no en este fracaso anunciado de una consulta de carcajada.

Y, dicho sea de paso, era una buena idea el llevar a juicio a los expresidentes, como lo había planteado el Presidente López Obrador y lo propuso a la Corte. Sin embargo, de acuerdo a los marcos jurídicos existentes en el país, serían juicios políticos y públicos.

Exhibir a quienes en el pasado fueron corruptos en la función pública, sería sensacional. Sean del partido que sean; de la izquierda o la derecha.

Sin embargo, todo se echó a perder y no se garantizó la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Sólo fue un espectáculo de comedia y risa.

Así se desgastan los mecanismos de expresión de la sociedad. ¿Fue deliberado?, me pregunto con candidez.

PODEROSOS CABALLEROS

ALFA GONZALEZ- TLALPAN

La alcaldesa electa de Tlalpan Alfa González por la coalición PRD-PAN-PRI No asistió a una reunión con el recién nombrado secretario general de gobierno de la Ciudad Marti Batres la semana pasada porque considera que no se le ha dado el trato igualitario por parte de la titular del Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum por no pertenecer al mismo partido político. En ese mismo tenor la alcaldesa electa de Tlalpan se quejó de la interrupción en el proceso de entrega – recepción cuya fecha se fijó para comenzar el pasado día 15 a lo que la alcaldesa morenista saliente Patricia Aceves se niega por alguna razón desconocida.

ARMADORAS AUTOS GUANAJUATO

Estas son las estadísticas. Guanajuato, bajo el gobierno de Diego Sinhué Rodríguez, lidera producción automotriz en el país y es el segundo estado con mayor inversión del sector en el primer semestre del año, debido a la adopción de los 4 puntos principales en relación a los 34 capítulos del T-MEC. Esto va desde el cuidado al medio ambiente, la equidad laboral, la protección del Estado de Derecho y la justicia fiscal. Esto lo cuidan los empresarios del Clúster Automotriz de esa entidad, Rolando Alanis, para impulsar la producción de producción de autopartes en México. Sólo Chihuahua y de Coahuila, llevan ventaja en la producción. La entidad produce más de 380 mil autos.

VISIT MEXICO

Visit Mexico IN-STAGE será un evento de innovación turística en donde se llevará a cabo el Foro Iberoamericano de Marcas País y Tourism Tech Adventures para las Américas organizado por Visit México, que preside Marcos Achar y dirige Carlos González, en conjunto con la OMT. Ahí se compartirán las últimas tendencias en la atracción de turismo e inversiones y la promoción de bienes, productos y servicios para esta industria. Participarán ponentes de talla internacional, decenas de delegados de países y ciudades que tienen como objetivos reflexionar sobre innovación, tecnología, startups y como reactivar el turismo a pesar del impacto de la pandemia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

QUÁNTICO

Bajo el liderazgo en México de Diana Zorrilla, Quántico presentó el análisis de social listening sobre el sector financiero en México, y en él se puede observar que BBVA es el banco del que se habla más en las redes sociales de nuestro país, además de que tiene el porcentaje más bajo de conversación negativa respecto a los otros bancos. De hecho, por porcentajes de menciones positivas, BBVA Bancomer y HSBC se disputan el primer lugar, ambas con 22%. Sin embargo, si hacemos la comparación por número de conversaciones, es mucho más alta la de BBVA. Por otra parte, el análisis realizado con la herramienta Quantico Trends, indica que los bancos donde los mexicanos prefieren adquirir productos son BBVA y Citibanamex, con más de 12 mil solicitudes el primero y 11 mil el segundo. Interesantes datos estadísticos.

