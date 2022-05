Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Consulta popular, fue un distractor del gobierno: PRI-PRD-PAN

Para unos, te comento amigo lector, la famosa consulta popular no fue más que acto de populismo o más bien erogar gastos que en nada benefician a la sociedad. Para el maestro Alfredo “N”, según su punto de vista muy personal esa consulta no fue más que otro ardid publicitario o más bien una distracción para el pueblo mexicano que aún no abren los ojos con respecto a las tareas de los que se hacen llamar políticos. Primero, asentó, cuando se tiene voluntad o se desea actuar contra alguien que supuestamente hizo las cosas mal, simple y sencillamente se aplica la ley, por eso son autoridades, por eso son los que gobiernan para sancionar a quien o quienes estén mal mediante sus aparatos de justicia federal y estatal. Y en segundo lugar, continua opinando el maestro Alfredo “N”, como hacer una consulta popular, a ver mi Marco, es como que si hay un secuestrador, ratero, o delincuente común, ni modos que lo vamos a someter a una consulta popular a ver si es culpable o si se le aplica la ley, luego entonces para qué están los aparatos de justicia, pues, para eso -remarca- para sancionar a los bandidos, para sancionar a los que infringen la ley, que no para eso fuera creadas esas instituciones dependientes del gobierno, llámese como se llame federal, estatal o municipal, por esa sencilla razón amigo periodista, la ley se aplica no se consulta, al mismo tiempo de indicar, no fue más que otro distractor para el pueblo de México, ahí. Eran lo que se aprobó en la cámara de diputados y senadores después de unos 25 días que ya el pueblo de México se haya olvidado de la famosa consulta, acoto. Respetable la opinión del maestro Alfredo, pero, para otros esa consulta, no fue más que un ejercicio democrático y que les resulto todo un éxito, empero para dirigentes de partidos políticos la lectura es otra. Los Partidos de oposición criticaron los resultados de la consulta popular, en la cual sólo participaron entre 7.07% y 7.74% de los ciudadanos registrados en la lista nominal, y era necesario al menos el 40% para ser vinculante. En su momento, el líder del PRI, Alejandro Moreno, consideró que la consulta popular fue un fracaso, pues esta logró menos de 8% de la participación según el conteo rápido que envió a hacer el INE. en su cuenta de Twitter, el priista calificó este ejercicio como un juego propagandístico que costó 500 millones de pesos, “dinero que no le sobra ni a las finanzas nacionales ni a los bolsillos de los mexicanos. Para lo único que sirvió fue para que los ciudadanos les gritaran en la cara el rechazo a su ineptitud e incapacidad”. En tanto que el presidente del partido PRD, Jesús Zambrano, acusó al presidente AMLO de ser un demagogo, pues, la encuesta no tenía una pregunta clara, “se le cuestionaba a la gente si se aplicaba o no la ley, pero la ley se debe aplicar. Si tienen elementos para llevar a juicio a expresidentes que los presenten y si no los tienen, son unos demagogos que estuvieron engañando a la gente”. Así mismo el dirigente de acciona nacional, del PAN, Marko Cortés, señaló que el gobierno federal prefirió seguir con el espectáculo presidencial y malgastar 500 millones de pesos para “su consulta inservible…sin comentarios

PLENO RECONOCIMEINTO AL CENTRA CHIAPAS…

Luego de dar a conocer que con el objetivo de coadyuvar con las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Salud Federal, en la construcción de la Guía de Implementación del Programa de Justicia Terapéutica (PJT), para su implementación paulatina a nivel nacional, el Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA) de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue seleccionado para formar parte del selecto grupo de capacitadores del componente sanitario, el fiscal general de justicia en la entidad Maestro Olaf Gómez Hernández indicó que el Director General de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), de la Secretaria de Salud Federal, Juan Manuel Quijada Gaytán y el Director General de la Oficina de Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en México, Alberto Rodríguez, visitaron la clínica CENTRA de Berriozábal, donde realizaron un recorrido y conocieron el modelo de atención para la prevención y tratamiento de adicciones. Gómez Hernández detallo más adelante que en esa atención la titular del CENTRA, Liliana Ivett López Gordillo, dio cuenta del tratamiento, duración, estrategias terapéuticas implementadas en el programa, aseverando la disposición de la Fiscalía General del Estado, para mantener una relación de trabajo y apoyo, con la finalidad de realizar acciones conjuntas a corto, mediano y largo plazo. El titular de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaria de Salud Federal, Juan Manuel Quijada Gaytán, manifestó su plena gratitud por ser unos excelentes anfitriones, al mismo tiempo de manifestar un pleno reconocimiento por los avances que en las clínicas CENTRA se tienen en materia de Reinserción Social y Justicia Terapéutica, cuyo modelo ha sido reconocido a nivel nacional. En tanto que en su elocución el Director General de la Oficina de Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en México, Alberto Rodríguez, reconoció el interés del Gobernador Rutilio Escandón Cadena y del Fiscal General, Olaf Gómez Hernández, por ese programa…ver para comentar…Y amigo lector hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK