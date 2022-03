Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Continúa ayuntamiento huacalero entregando obras

Contenta y emocionada María Lourdes Tirado Estudillo, Coordinadora de Copladem de la colonia Xochimilco, afirmó que el gobierno de Tapachula cumple a la palabra empeñada al estar nuevamente con los colonos de Las Américas al entregar la obra en tiempo y forma. Todo ello luego de que el Ayuntamiento de Tapachula inauguró calles de pavimento mixto en las vialidades Sonora y Yucatán de la colonia Xochimilco con una inversión de al menos 1 millón 634 mil 970 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-2020). Con la finalidad de construir obras que logren el bienestar de la población, fueron largos años de espera -dijo la coordinadora de esa colonia popular- para que una administración municipal escuchara las demandas ciudadanas y fueran atendidas las peticiones de contar con mejores calles para los habitantes de este lugar. Cabe destacar que esa obra consiste en 515 metros cuadrados de pavimento mixto, guarniciones, banquetas, rampas para personas con capacidades diferentes, señalización y obras inducidas que mejoran la calidad de vida de 1,227 habitantes de dicha comunidad. Por su parte la alcaldesa de Tapachula enfatizo que, “La administración municipal que preside deja en claro que los recursos que se emplean en la ciudad de Tapachula se aplican de manera responsable y transparente tal y como lo marcan los gobiernos federal y estatal, con el propósito de lograr el bienestar para la población, al mismo tiempo acoto que, esa obras ejecutadas en tiempo y forma, el Ayuntamiento de Tapachula busca solucionar problemas añejos en la zona urbana al mejorar la interconexión vial para el transporte público y automovilistas particulares, la seguridad y la calidad de vida de los Tapachultecos…sin lugar a dudas la alcaldesa Rosy Urbina está llevando las obras a lugares donde realmente se necesitan, donde la gente ha priorizado sus demandas y eso la ha puesto en un lugar preponderante esperamos continúe con esa actividad para beneficio de los que menos tienen… sin comentarios

GÜERO VELASCO, LANZA PROPUESTA EN EL SENADO…

El coordinador de la bancada del partido verde ecologista en el senado Manuel Velasco Coello, señalo que, “Le propusimos al senado mexicano establecer en la Constitución como delito grave el tráfico ilegal de especies en peligro de extinción. Es por la salud y por el medio ambiente”. Pues ojalá los demás senadores de los otros partidos le entren y aprueben esa propuesta del senador Velasco Coello…veremos y comentaremos

SE COMPROMETE LLAVEN ABARCA CON SUS AMIGOS CAMPESINOS…

Luego de llevar a cabo una gira para reafirmar los lazos de amistad con amigos y compadres en las comunidades de Galecio Narcía y América Libre, visitó municipio de Chiapa de Corzo Jorge Llaven Abarca, donde el ex funcionario de Rutilio Escandón Cadenas, escucho de viva voz de sus amigos y compadres, y darse un tiempo para atender las necesidades de hombres y mujeres que se dedican principalmente al campo, ganadería y turismo, ante quienes refrendó su compromiso de gestionar proyectos productivos para el bienestar de sus familias. Ahí en esa visita de amistad Llaven Abarca la cuarta transformación llego para quedarse por que trae como eje central y prioritario, hacer justicia social a los que menos tienen y a los grupos en situación de vulnerabilidad. En ese mismo orden de ideas el ex fiscal general de esta entidad aseguro que, “Tenemos que fortalecer las estrategias y los programas integrales y de inclusión para generar escenarios de desarrollo y progreso que se traduzcan en mejores condiciones de vida para las y los chiapanecos”, al mismo tiempo subrayo que, “amigos y compadres me comprometo desde este momento a ser una gestión incansable de proyectos productivos y sociales para garantizar el bienestar de las familias: “Nuestro compromiso es trabajar de la mano con la ciudadanía, atendiendo de manera directa sus principales necesidades, porque sólo caminando juntos lograremos salir adelante de los desafíos”, bueno que bueno que el ex funcionario del número uno esté haciendo compromisos con sus amigos y compadres y sobre todo con la gente que menos tiene…ver para comentar… Amigo lector por este día, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK