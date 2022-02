Continúa Llaven con reuniones de amigos en municipios…

Linotipe@ndo…

Continuando con su peregrinar en busca de reafirmar lazos de amistad con amigos, compadres y familiares, Jorge Luis Llaven continúa visitando municipios donde logra reunirse con sus amigos y granjearse sus voluntades para seguir construyendo una estructura social. En esta ocasión el ex funcionario de Escandón Cadenas visitó el municipio de Emiliano Zapata, donde Jorge Llaven Abarca escuchó y atendió cada uno de los proyectos en beneficio de la región De Los Llanos, los cuales están enfocados al desarrollo de las actividades del campo, pesca y comercio. Ahí el ex fiscal indico ante sus amigos que, ante la contingencia, la solidaridad y la estrategia de consumo local son puntos clave para reactivar la economía de las diferentes regiones de la entidad. en ese sentido agregó que, “Chiapas es reconocido por sus actividades económicas como la agricultura, pesca y el comercio y derivado de la pandemia tenemos que sumar esfuerzos para salir adelante juntos sociedad y gobierno”, al mismo tiempo Llaven Abarca, hizo un llamado ciudadano para reforzar las estrategias de prevención por COVID-19: “Nuestra responsabilidad es respetar y seguir las medidas y recomendaciones del sector salud como es el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia para prevenir riesgos de contagio”. Por último el ex fiscal de justicia reiteró su compromiso ciudadano de abonar siempre a las políticas públicas que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para garantizar el bienestar de las familias chiapanecas…Cabe destacar que en cada visita Llaven Abarca ha logrado acrecentar una estructura social que había desatendido por sus múltiples ocupaciones como funcionario estatal…ver para comentar

EDIL HUACALERA ROSY URBINA SIGUE INAUGURANDO OBRAS EN COLONIAS…

Pese a la pandemia que azota a nuestro país y parte del mundo la alcaldesa de la otrora Perla del Soconusco continúa entregando obras de beneficio social en diferentes colonias populares. Mediante el manejo de estrategias y mecanismos transparentes, diáfanos y honestos de los recursos públicos, el Ayuntamiento de Tapachula que preside Rosy Urbina sigue con el programa de la entrega de diversas obras que consolidan el desarrollo social en más colonias, beneficiando a miles de familias que hoy cuentan con calles de pavimento mixto, andadores y banquetas que les permiten una mejor calidad de vida. el gobierno municipal al frente de la alcaldesa Rosy Urbina llevo a cabo la inauguración de la pavimentación mixta de calles a las familias de la colonia “Lázaro Cárdenas”, en donde se invirtieron un millón 536 mil 729 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-2020). En su manifestación de gratitud por esa obra el representante de los vecinos de ese núcleo popular, Daniel Rueda López, adujo que, con voluntad y compromiso social el Ayuntamiento de Tapachula cumple su palabra de generar el desarrollo en más centros poblacionales, con obras como la pavimentación mixta de las calles “Emiliano Zapata” y “Adolfo López Mateos”. Reafirmo más adelante que, “Esta calle era polvo y lodo durante todo el año, sin embargo, hoy vemos el pavimento mixto con las guarniciones de concreto, obras inducidas, señalización, rampas para discapacitados, banquetas, entre otros elementos que se traducen en mejor calidad de vida de mil 154 pobladores”. Hay que destacar que antes de la inauguración de esa obra la alcaldesa de Tapachula había inaugurado en la colonia “El Rosario”, el Ayuntamiento entregó la obra de construcción de guarniciones y banquetas a la población de dicho lugar, en donde se invirtieron 822 mil 905 pesos del FISM-2020 en beneficio de 621 habitantes. Con esas acciones Rosy Urbina está cumpliendo con el pueblo de Tapachula…sin comentarios

PIDE ACCION NACIONAL INVESTIGAR A LOS “CUERVOS DE LA NACION”

Tras denunciar que los Siervos de la Nación se encuentran lucrando con la pandemia para sus fines electorales, además de calificarlos como “cuervos” y fallar en la estrategia de salud, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, señalo que, “Los promotores electorales de Morena están en plena campaña electoral, financiada por el Gobierno federal. Andan como “cuervos” de la nación lucrando con la pandemia, cuando su estrategia fallida ubica al país ya en tercer lugar mundial de muertes por Covid-19”, destacó en sus redes. Así mismo el líder nacional panista agrego que, desde hace una semana, los gobernadores de Acción Nacional exigieron al gobierno federal que sea el Consejo de Salubridad General quien encabece la estrategia de vacunación contra Covid-19, debido a que no se puede poner en manos inexpertas la salud de los mexicanos, por lo que pidieron que se apoyen en la infraestructura de los estados y no en los Siervos de la Nación para ello. En ese sentido adujo que, El PAN ha criticado que los Siervos de la Nación se encuentran utilizando la vacunación como propaganda electoral rumbo a la elección de junio próximo. Es por ello -dijo- Alianza Federalista acusa un uso electoral de la 4T en proceso de vacunación y también -comento- La Alianza Federalista pugnó para que el Consejo de Salubridad General sea quien se haga cargo de la pandemia debido a que se la ha ignorado desde abril de 2020, situación que tiene al país con un millón 825 mil 519 de contagios y 155 mil 145 muertes. Bueno pues, ahí están los de acción nacional haciendo señalamientos claros…veremos y comentaremos…Pero bueno estimado, y fino amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK