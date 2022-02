Puntos Fiscales

Contrabando de mercancías en México

José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Buenos días distinguidos lectores, el día de hoy tocaré un tema por demás sustancial a lo largo de la historia de nuestro país, y que ha lastimado al erario público, el contrabando ha desempeñado un papel de singular importancia en la economía y la sociedad mexicana a lo largo del siglo XIX. En el México decimonónico, así como en toda América Latina el contrabando formaba una parte importante en la vida cotidiana de una gran mayoría de personas; era un fenómeno endémico de la historia comercial. Desde la proclamación de la independencia, las denuncias de los organismos oficiales sobre el contrabando en las fronteras marítimas y terrestres formaban parte de la retórica política, al igual que los lamentos de los industriales mexicanos sobre aranceles de importación demasiado bajos y las quejas de casas comerciales extranjeras sobre aranceles demasiado elevados. A mediados de siglo, Mazatlán en la costa del Pacífico obtuvo una importancia cada vez mayor, ya que era el único puerto en el que los grandes buques mercantes que iban de América del Sur a San Francisco podían proveerse con alimentos. Casi era parte de la tradición local que poco antes de llegar un barco tenía lugar un pronunciamiento que después de haberse efectuado el correspondiente contrabando terminaba o bien con la huida de los sublevados o bien con su perdón tan rápidamente como había comenzado. Los comerciantes extranjeros sobornaban a los soldados del cuartel y los instigaban a una revuelta, y entre tanto la tripulación descargaba la mercancía, con esto evitaban pagar en la confusión reinante los aranceles de importación. México vivió un momento culminante para el contrabando después de la guerra con Estados Unidos. Por el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo, de 1848, el río Bravo del norte se convirtió en río fronterizo entre México y Estados Unidos. Es un hecho la larga travesía que a lo largo de tantos años el estado ha tratado de poner un control en este delito, por ello se ha establecido en el código fiscal de la federación un listado detallado de las hipótesis de contrabando que nos arroja la interpretación del que se establece dentro del Código Fiscal de la Federación, en la que se establece además diversas declaratorias para proceder penalmente en contra de los responsables del delito de contrabando, el listado tiene una trascendental importancia para determinar si se trata de diversos delitos. Hoy en día en la actual administración pública federal el combate al contrabando es una de las prioridades que se tiene, recordemos que para el presupuesto aprobado el dinero que se recaude por impuestos federales se tiene que cumplir con los objetivos centrales que es aumentar el gasto público por motivo de programas sociales, y de ello depende la buena fiscalización que se tenga, no únicamente es el combate a la corrupción uno de los pilares de la transformación de esta administración, sino ampliar los programas sociales, para ello uno de los puntos claves fue la estrategia de la administración de las principales aduanas por militares, el contrabando de mercancías puede decirse hasta cierto punto que se ha logrado erradicar mediante la implementación de operativos de la policía fiscal con la guardia nacional, hoy es un gran logro del actual gobierno, los malos servidores públicos han quedado fuera de las aduanas de nuestro país, la disciplina y el orden militar ha resultado eficaz en esas labores, el reconocimiento de ello puede verse reflejado en el gasto público que está destinado prácticamente a la erradicación de la pobreza, sin lugar a duda un reconocimiento al Presidente de la República, con ello me despido distinguido lector, esperando que este tema haya sido de su interés, y dios mediante nos volveremos a leer la siguiente semana acá en su columna semanal, no olvide sugerirme temas a través de mi correo electrónico.