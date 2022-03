Ronda Política

Víctor Lara

Controversial invitación AMLO Díaz-Canel

El beso del diablo: RAG

Los actos conmemorativos de la Independencia de México tienen este año un discutido protagonista. La invitación del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que participara este jueves en la ceremonia oficial junto a Andrés Manuel López Obrador ha revuelto los festejos entre manifestaciones de rechazo de dirigentes opositores.

El mandatario mexicano ha defendido la visita asegurando que el país “tiene las puertas abiertas a todos los gobernantes”. Díaz-Canel, que ya ha aterrizado en Ciudad de México, dos meses después de las protestas contra su Gobierno en medio del creciente hartazgo de la población, también se sumará a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra el sábado en la capital.

Género controversia a nivel mundial… para EEUU hay quienes descartan un conflicto entre EE.UU. y México porque el tema ya no es importante para el estadounidense, ya que promedio desde hace unos meses el fin de la Guerra Fría.

El presidente López Obrador llegó al Zócalo de la Ciudad de México, para el desfile cívico-militar, acompañado de Miguel Díaz-Canel, su homólogo cubano, ante quien recordó que George Washington, expresidente de EU, aseguraba que “las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.

“Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este, obligado por la necesidad tenga que enfrentar a su propio gobierno”.

Expreso que si esta “perversa estrategia” lograra tener éxito este sería un triunfo “vil y canallesco”, una mancha “de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos”.

Para López Obrador es preferible el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad incondicional sin prepotencia.

Además, mandó saludos al expresidente de EU, Jimmy Carter, quien se entendió con el general Omar Torrijos “para devolverle a Panamá el Canal y su soberanía”.

“Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin, para siempre, a la política de agravios hacia Cuba”, dijo.

Además, el presidente López Obrador llamó a la población cubana-estadounidense a participar en un movimiento de reconciliación que haga a un lado los intereses electorales o partidistas.

En esta ocasión, por las medidas para evitar contagios de Coronavirus, a las personas se les prohibió ingresar a las calles aledañas al Zócalo de la capital. Sin embargo, pudieron apreciar a los elementos castrenses, personal de caballería, enfermería y cadetes en calles como 5 de mayo, Avenida Juárez y sobre el Paseo de la Reforma.

Fueron 15 mil elementos que participarán, 2 mil 855 son mujeres que forman parte de la Guardia Nacional, Sedena y Marina.

También se observó una exhibición de más de 90 aeronaves que salieron desde la Base Militar Aérea de Santa Lucía.

Así mismo en el parte de novedades el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que en esta edición 2021 del desfile cívico-militar se contó con la presencia de un agrupamiento de delegaciones militares extranjeras como son: Argelia, Argentina, Colombia, Costa de Marfil, Francia, Honduras, Italia, entre otras.

Por segundo año consecutivo, el acto se realizó sin la presencia de ciudadanos a fin evitar las aglomeraciones que pudieran desatar los contagios de la Covid-19, los cuales México aún padece en medio de una tercera ola.

Por su parte El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que su país vive «los embates de una guerra multidimensional, con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de Covid-19, que tan dramático costo tiene para todos los países de menor desarrollo».

Díaz-Canel habló en esta capital en un acto previo al desfile conmemorativo del inicio de la guerra de independencia de México. Agregó que la isla enfrenta «una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montada sobre las más diversas plataformas digitales, que desconoce todos los límites éticos».

La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor, en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional, con un bloqueo criminal, recrudecido oportunistamente, con más de 240 medidas, en medio de la pandemia de la COVID 19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo.

Estamos enfrentando, paralelamente, una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras, montada sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales, que desconoce todos los límites éticos.

Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo.

Permítame decirle, Presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo.

Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia. Así concluyó su participación el presidente cubano.

En este tema de Andrés Manuel López Obrador resulta elocuente lo que escribió al respecto el Ex Gobernador de Chiapas Don Roberto Albores Guillen; se lo comparto…

El Beso del Diablo en los nuevos nombramientos del Presidente López Obrador

Lic. Roberto A. Albores Guillén

El Presidente juega a la política y ensaya su ejercicio de operar nuevos distractores. Ha invitado a colaborar a su gobierno al gobernador de Sinaloa, Priísta, y de Nayarit, panista; es una evidente contradicción política, porque en días pasados y en relación a una responsabilidad cultural en España, afirmó, que un requisito fundamental para trabajar en su administración, es la ideología y compromiso con la Cuarta Transformación.

En consecuencia, los invitados no reúnen esa condición y, además, son miembros de partidos políticos que han sido cuestionados por el Presidente de la República, al señalarlos como los culpables del desastre nacional. En estas circunstancias, ¿cómo se puede explicar este curioso obsequio político?

El Presidente no esperó mucho por la respuesta. Los Dirigentes del PAN, PRI y PRD han cuestionaron los nombramientos y, de hecho, por su expresión pública, han rechazado la propuesta presidencial. Asimismo, con fuertes calificativos les recuerdan a los invitados que no pueden aceptar sin la autorización de sus partidos, y es casi seguro, que no tendrán el consentimiento de los militantes.

El Presidente, tal vez, sin proponérselo, exhibió a Quirino y Echevarría, porque ante la opinión de amplios sectores de la población, son considerados como vendidos y es el premio por haber entregado las plazas a Morena. Nombramientos envenenados, ya los besó el Diablo.

El mensaje del PRI, PAN y PRD, si se sostienen, es claro y contundente: ni las amenazas, ni las embajadas y chambas podrán romper la alianza opositora. Además, han descubierto que su posición de franca oposición a López Obrador les resulta rentable, los fortalece ante sus militantes y ante la opinión pública. Los mexicanos estamos viviendo momentos políticos de interés y en algunos aspectos, inéditos y sin precedente. No debemos sorprendernos, es parte del proceso democrático.

En fin; hasta ayer en las últimas 24 horas se confirmaron 7 mil 240 casos de Covid-19 y 434 defunciones, para un acumulado de 3 millones 549 mil 229 personas que han tenido la enfermedad en México y 270 mil 346 que han perdido la vida durante la pandemia.

El informe de la Secretaría de Salud (SSA) de este jueves indica que la curva epidémica se mantiene a la baja, con menos 13 por ciento de casos en el periodo del 29 de agosto al 4 de septiembre, en comparación con la semana previa, la última de agosto.

Hoy también se reporta un descenso en el número de casos activos estimados, con 79 mil 983, es decir, 3 mil 851 menos respecto de ayer miércoles.

Ya están las regidurías plurinominales para los nuevos ayuntamientos, mañana les daremos a conocer algunas de ellas para las principales ciudades del estado.

