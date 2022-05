Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Covid, llegó para quedarse, seguirá mutándose creando nueva cepa

• Mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno y la gente no tomen conciencia de lo grave que representa el COVID, ese virus seguirá mutándose y creara nuevas cepas más graves…

Amigo lector si pensabas que con la llegada de la nueva cepa del coronavirus denominada Ómicron, los problemas de salud o el fin de la pandemia provocada por el Covid-19 llegaba a su final, pues, sorpresa colocho, ya que resulta que nació una mutación o una nueva cepa del Covid quiero decirte que según funcionarios de salud de nivel internacional dieron a conocer que cada vez que surge una nueva variante del coronavirus, el mundo sigue un patrón similar, los científicos se encargan de divulgar sus hallazgos y se desata el pánico. No se toman suficientes medidas entre cada ola para la prevención o preparación ante la próxima. Decirte amigo lector que la variante Ómicron tomó a gran parte del mundo por sorpresa, y no debido a su existencia —así se comportan los virus—, sino debido a lo contagiosa que es y a la rapidez con la que se propaga. Los países trataron de establecer políticas sobre la marcha que debieron haberse implementado desde hace mucho, como garantizar que haya suficientes pruebas disponibles. Ahora que nos acercamos al tercer año de la pandemia de COVID-19, ya es tiempo de que el mundo aprenda de los errores del pasado. Esto comienza con reconocer las variantes alfa, delta y Ómicron no son amenazas nuevas, sino que todas siguen derivándose del coronavirus. En lugar de arrojar a nuestras sociedades al caos cada vez que surge una nueva variante, tenemos que reconocer que el virus aún no está bajo control y que las naciones necesitan crear mejores estrategias de preparación, detección y respuesta a las futuras olas. Se puede hacer buen uso de todos los conocimientos adquiridos sobre cómo responder a una variante tan letal como la delta o tan contagiosa como la Ómicron. El SARS-CoV-2, el coronavirus que causa COVID-19, seguirá cambiando y produciendo nuevas variantes. Esto es verdad, sobre todo mientras siga habiendo grupos numerosos de personas no vacunadas en todo el mundo que pueden contraer el virus con facilidad y servir de huéspedes para que este se reproduzca y mute en su interior, Gracias a esto, es imposible que un solo país acabe con la pandemia por su cuenta. Para mitigar el impacto de las variantes futuras, el mundo debe establecer y reforzar los sistemas de monitoreo y vigilancia del virus que puedan identificar las nuevas variantes con rapidez, de modo que los líderes puedan reaccionar a tiempo. El proceso es el siguiente: los científicos suelen obtener muestras del virus de personas infectadas y secuencian esas muestras. Esto les ayuda a detectar cambios significativos en el virus. Los repuntes de casos en ciertas áreas también sirven para alertarlos a inspeccionar más a fondo. Cuando los investigadores encuentran algo importante, pueden avisar a sus colegas para que se hagan más estudios al respecto. Las redes de laboratorios a nivel mundial deben estar equipadas para analizar las propiedades de cualquier variante nueva y así evaluar su posible impacto en la disponibilidad de pruebas, la efectividad de las vacunas y los tratamientos. Así es que mientras que las autoridades y la gente no hagan conciencia de que el mundo ya cambio y que el Covid llegó para quedarse guardando todos los protocolos de salud la pandemia seguirá mutando y los contagios y cobros de vida se seguirán dando en todos los países, así es que, por ti, por tu familia y por todos los seres vivientes a cuidarnos. Hay que ser claros que mientras existan gobiernos apáticos y gente irracional que no se quiera vacunar y que no tome con seriedad lo que representa el COVID nunca se podrá erradicar o controlar esa Pandemia…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Después de mandar un mensaje sobre la Reforma Eléctrica en la Asamblea Informativa que se realizó en Tapachula, donde destacó que su aprobación traerá grandes beneficios para la población y a todos los sectores empresariales de la región Soconusco, Jorge Llaven Abarca, diputado federal añadió que hoy el pueblo de Chiapas y México se encuentra en un momento histórico para recuperar la rectoría de la industria eléctrica nacional, lo que permitirá la construcción de un futuro con energías limpias…El fiscal general del estado dio a conocer que en las últimas horas, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Antisecuestro, logró cumplir una orden de aprehensión de cinco personas por sus posible participación en delitos de Secuestro, los procesados fueron identificadas como los Objetivos Prioritarios 5, 6, 7, 8 y 9 por este ilícito en la entidad, en lo que va de 2022. Al final Gómez Hernández señaló que según a las acciones de investigación e inteligencia, la tarde de este lunes 24 de enero, en el municipio de Ocosingo, elementos de la Fiscalía Antisecuestro ejecutaron orden de aprehensión en contra de Remigio “N”, Jerónimo “N”, Jerónimo “N”, Nicolás “N” y Juan Carlos ”N”, como probables partícipes de los hechos que pudieran constituir el delito de Secuestro, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada, hechos ocurridos en el municipio de Bachajón. Bien…por hoy aquí la dejamos, …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS